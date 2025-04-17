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https://uz.sputniknews.ru/20250417/uzbekistan-zasedanie-komissii-po-pravam-cheloveka-sng-48923559.html
Узбекистан принял участие в заседании Комиссии по правам человека СНГ
Узбекистан принял участие в заседании Комиссии по правам человека СНГ
Sputnik Узбекистан
Повестка дня включала 16 вопросов по различным направлениям деятельности комиссии
2025-04-17T12:10+0500
2025-04-17T12:10+0500
узбекистан
снг
права человека
заседание
комиссия
общество
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TАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Представители Узбекистана приняли участие в четвертом заседании Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.С приветственным словом к участникам заседания обратился Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.Повестка дня заседания включала 16 вопросов по различным направлениям деятельности Комиссии по правам человека СНГ.Члены Комиссии приняли заявление по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, обсудили вопросы соблюдения прав ветеранов и сохранения исторической правды и памяти о героическом подвиге советского народа в годы войны.Как отмечалось, сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге советского народа и Победе в Великой Отечественной войне по-прежнему является одним из главных устоев, объединяющих народы стран Содружества, играет важную роль в недопущении реабилитации нацизма, консолидации общества и формировании чувства патриотизма, направлено на укрепление духовно-нравственных ценностей общества, является важным направлением воспитания и образования детей и молодежи.Еще одно заявление связано с 30-летием со дня принятия Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека.В документе указано, что государства-члены Комиссии по правам человека СНГ намерены продолжать активное сотрудничество и взаимодействие по продвижению и защите прав и свобод человека в условиях новых вызовов, в интересах укрепления системы защиты прав человека и безусловного соблюдения общепризнанных международных правозащитных стандартов на пространстве Содружества.Речь шла и об укреплении сотрудничества в сфере гарантий защиты прав и свобод лиц, находящихся в местах принудительного содержания.Омбудсмен Узбекистана сообщила о ходе подготовки тематического доклада о соблюдении прав молодежи.Следующее заседание Комиссии по правам человека СНГ пройдет в начале декабря 2025 года в Минске.
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узбекистан заседание комиссия права человека снг
узбекистан заседание комиссия права человека снг

Узбекистан принял участие в заседании Комиссии по правам человека СНГ

12:10 17.04.2025
© Омбудсмен Москалькова ТатьянаПо итогам 4-го заседания Комиссии по правам человека СНГ приняли заявление Комиссии по случаю 30-летия со дня принятия Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека.
По итогам 4-го заседания Комиссии по правам человека СНГ приняли заявление Комиссии по случаю 30-летия со дня принятия Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2025
© Омбудсмен Москалькова Татьяна
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Повестка дня включала 16 вопросов по различным направлениям деятельности комиссии.
TАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Представители Узбекистана приняли участие в четвертом заседании Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
© Правовой департамент Исполнительного комитета СНГВ Москве прошло заседание Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств
В Москве прошло заседание Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2025
В Москве прошло заседание Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств
© Правовой департамент Исполнительного комитета СНГ
С приветственным словом к участникам заседания обратился Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Отрадно, что нынешнее заседание проходит накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ведь именно 2025 год объявлен в Содружестве Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — Годом Мира и Единства в борьбе с нацизмом", — отметил он.

© Правовой департамент Исполнительного комитета СНГВ Москве прошло заседание Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств
В Москве прошло заседание Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2025
В Москве прошло заседание Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств
© Правовой департамент Исполнительного комитета СНГ
Повестка дня заседания включала 16 вопросов по различным направлениям деятельности Комиссии по правам человека СНГ.
Члены Комиссии приняли заявление по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, обсудили вопросы соблюдения прав ветеранов и сохранения исторической правды и памяти о героическом подвиге советского народа в годы войны.
Как отмечалось, сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге советского народа и Победе в Великой Отечественной войне по-прежнему является одним из главных устоев, объединяющих народы стран Содружества, играет важную роль в недопущении реабилитации нацизма, консолидации общества и формировании чувства патриотизма, направлено на укрепление духовно-нравственных ценностей общества, является важным направлением воспитания и образования детей и молодежи.
Еще одно заявление связано с 30-летием со дня принятия Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека.
В документе указано, что государства-члены Комиссии по правам человека СНГ намерены продолжать активное сотрудничество и взаимодействие по продвижению и защите прав и свобод человека в условиях новых вызовов, в интересах укрепления системы защиты прав человека и безусловного соблюдения общепризнанных международных правозащитных стандартов на пространстве Содружества.

“На заседании были учреждены награды Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств — Почетная грамота и Диплом "Лучший правозащитник года", а также утверждены положения о них”, — говорится в сообщении.

Речь шла и об укреплении сотрудничества в сфере гарантий защиты прав и свобод лиц, находящихся в местах принудительного содержания.
Омбудсмен Узбекистана сообщила о ходе подготовки тематического доклада о соблюдении прав молодежи.
© Правовой департамент Исполнительного комитета СНГВ Москве прошло заседание Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств
В Москве прошло заседание Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2025
В Москве прошло заседание Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств
© Правовой департамент Исполнительного комитета СНГ
Следующее заседание Комиссии по правам человека СНГ пройдет в начале декабря 2025 года в Минске.
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