https://uz.sputniknews.ru/20250417/uzbekistan-zasedanie-komissii-po-pravam-cheloveka-sng-48923559.html

Узбекистан принял участие в заседании Комиссии по правам человека СНГ

Узбекистан принял участие в заседании Комиссии по правам человека СНГ

Sputnik Узбекистан

Повестка дня включала 16 вопросов по различным направлениям деятельности комиссии

2025-04-17T12:10+0500

2025-04-17T12:10+0500

2025-04-17T12:10+0500

узбекистан

снг

права человека

заседание

комиссия

общество

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TАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Представители Узбекистана приняли участие в четвертом заседании Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.С приветственным словом к участникам заседания обратился Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.Повестка дня заседания включала 16 вопросов по различным направлениям деятельности Комиссии по правам человека СНГ.Члены Комиссии приняли заявление по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, обсудили вопросы соблюдения прав ветеранов и сохранения исторической правды и памяти о героическом подвиге советского народа в годы войны.Как отмечалось, сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге советского народа и Победе в Великой Отечественной войне по-прежнему является одним из главных устоев, объединяющих народы стран Содружества, играет важную роль в недопущении реабилитации нацизма, консолидации общества и формировании чувства патриотизма, направлено на укрепление духовно-нравственных ценностей общества, является важным направлением воспитания и образования детей и молодежи.Еще одно заявление связано с 30-летием со дня принятия Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека.В документе указано, что государства-члены Комиссии по правам человека СНГ намерены продолжать активное сотрудничество и взаимодействие по продвижению и защите прав и свобод человека в условиях новых вызовов, в интересах укрепления системы защиты прав человека и безусловного соблюдения общепризнанных международных правозащитных стандартов на пространстве Содружества.Речь шла и об укреплении сотрудничества в сфере гарантий защиты прав и свобод лиц, находящихся в местах принудительного содержания.Омбудсмен Узбекистана сообщила о ходе подготовки тематического доклада о соблюдении прав молодежи.Следующее заседание Комиссии по правам человека СНГ пройдет в начале декабря 2025 года в Минске.

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