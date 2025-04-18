https://uz.sputniknews.ru/20250418/proekt-stroitelstvo-malaya-aes-uzbekistan-48944055.html

Как осуществляется реализация проекта строительства малой АЭС в Узбекистане

Как осуществляется реализация проекта строительства малой АЭС в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Россия и Узбекистан договорились использовать добываемый в республике уран в качестве сырья для топлива АЭС.

2025-04-18T19:00+0500

2025-04-18T19:00+0500

2025-04-18T19:00+0500

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили строительство малой АЭС в республике.Заместитель директора Дирекции по строительству АЭС при агентстве "Узатом" Отабек Аманов рассказал, что предварительно достигнуты договоренности об использовании природного урана, добываемого в Узбекистане, в качестве сырья для изготовления топлива для АЭС.Спикер рассказал, какие работы ведутся на объекте строительства малой АЭС.К строительству АЭС в Джизакской области будут привлечены в том числе компании Узбекистана. Они займутся поставками цемента, арматуры, металлоконструкций и электротехнической кабельной продукции, сказал Аманов.Также отмечено, что в проекте строительства малой АЭС в Узбекистане могут быть использованы неядерные технологии из Китая, а также системы охлаждения из Венгрии.Узбекистан занимает 10-е место в мире по запасам урановой руды и 5-е место — по объемам добычи. Произведенный в Узбекистане уран не используется в стране и уходит на экспорт.Сейчас Росатом строит в Узбекистане малую АЭС мощностью 330 МВт. Завершение строительства планируется "поэтапно, помодульно" с 2029 по 2033 годы.Полную запись смотрите по ссылке.

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