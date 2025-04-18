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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250418/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-poselka-dnr-48942490.html
Российские военные освободили еще два населенных пункта в ДНР — Минобороны РФ
Российские военные освободили еще два населенных пункта в ДНР — Минобороны РФ
Sputnik Узбекистан
Бойцы "Южной" группировка войск за неделю освободили Калиново и Валентиновку в ДНР.
2025-04-18T16:06+0500
2025-04-18T16:21+0500
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украина
минобороны рф
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Подразделения российской "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Валентиновка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, за этот период нанесено поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, трех штурмовых, артиллерийской бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, трех бригад теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"*.За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 2170 боевиков, два танка, 27 боевых бронированных машин, включая четыре бронетранспортера М113 и бронетранспортер "Stryker" производства США. Уничтожены 74 автомобиля, 35 орудий полевой артиллерии, из них четыре калибра 155-мм западного производства, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.* Организация признана террористической и запрещена в России
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днр сво всу россия украина безопасность спецоперация

Российские военные освободили еще два населенных пункта в ДНР — Минобороны РФ

16:06 18.04.2025 (обновлено: 16:21 18.04.2025)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Бойцы "Южной" группировки войск за неделю освободили Калиново и Валентиновку в ДНР.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Подразделения российской "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Валентиновка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.

"Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Калиново и Валентиновка Донецкой Народной Республики", – говорится в сводке министерства за неделю.

По данным ведомства, за этот период нанесено поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, трех штурмовых, артиллерийской бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, трех бригад теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"*.
За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 2170 боевиков, два танка, 27 боевых бронированных машин, включая четыре бронетранспортера М113 и бронетранспортер "Stryker" производства США. Уничтожены 74 автомобиля, 35 орудий полевой артиллерии, из них четыре калибра 155-мм западного производства, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
* Организация признана террористической и запрещена в России
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