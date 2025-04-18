https://uz.sputniknews.ru/20250418/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-poselka-dnr-48942490.html

Российские военные освободили еще два населенных пункта в ДНР — Минобороны РФ

Российские военные освободили еще два населенных пункта в ДНР — Минобороны РФ

Sputnik Узбекистан

Бойцы "Южной" группировка войск за неделю освободили Калиново и Валентиновку в ДНР.

2025-04-18T16:06+0500

2025-04-18T16:06+0500

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Подразделения российской "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Валентиновка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, за этот период нанесено поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, трех штурмовых, артиллерийской бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, трех бригад теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"*.За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 2170 боевиков, два танка, 27 боевых бронированных машин, включая четыре бронетранспортера М113 и бронетранспортер "Stryker" производства США. Уничтожены 74 автомобиля, 35 орудий полевой артиллерии, из них четыре калибра 155-мм западного производства, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.* Организация признана террористической и запрещена в России

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