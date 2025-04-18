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https://uz.sputniknews.ru/20250418/sostoyalos-zasedanie-soveta-mejparlamentskoy-assamblei-sng-48934862.html
Что обсудили участники заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге
Что обсудили участники заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге
Sputnik Узбекистан
Парламентская делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилей Нарбаевой принимает участие в мероприятиях весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ в Санкт-Петербурге.
2025-04-18T10:53+0500
2025-04-18T10:54+0500
снг
танзила нарбаева
валентина матвиенко
парламент
санкт-петербург
сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Делегация Узбекистана приняла участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.Парламентская делегация республики во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой находится в Санкт-Петербурге для участия в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ.Перед тем как обсудить вопросы повестки дня заседания Совета Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, особо отметила высокий уровень организации 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте и ее результаты. Она поздравила Танзилу Нарбаеву и ее команду с проведением на высоком уровне этого престижного мероприятия.В свою очередь, Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева отметила важность активного участия парламентских делегаций стран СНГ, их вклада в принятые документы и выдвинутых ими предложений. Она также выразила свою готовность к дальнейшему сотрудничеству по проведению подобных крупных международных форумов.Далее участники заседания рассмотрели вопросы повестки дня. В частности уделили внимание результатам мониторинга международными наблюдателями МПА СНГ выборов Президента Республики Беларусь и парламентских выборов Таджикистана.Координатор миссии МПА СНГ, председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Абдулхаким Эшмуратов информировал участников о результатах наблюдения за парламентскими выборами Таджикистана, состоявшимися 2 марта 2025 года.На заседании Совета также подведены итоги деятельности Межпарламентской Ассамблеи СНГ в 2024 году и обсуждены вопросы подготовки к предстоящим международным саммитам.
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нарбаева матвиенко снг сенат олий мажлис санкт петербург парламент сессия межпарламентская ассамблея
нарбаева матвиенко снг сенат олий мажлис санкт петербург парламент сессия межпарламентская ассамблея

Что обсудили участники заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге

10:53 18.04.2025 (обновлено: 10:54 18.04.2025)
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса Состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ
Состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2025
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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Парламентская делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилей Нарбаевой принимает участие в мероприятиях весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ в Санкт-Петербурге.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Делегация Узбекистана приняла участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.
Парламентская делегация республики во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой находится в Санкт-Петербурге для участия в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ.
Перед тем как обсудить вопросы повестки дня заседания Совета Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, особо отметила высокий уровень организации 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте и ее результаты. Она поздравила Танзилу Нарбаеву и ее команду с проведением на высоком уровне этого престижного мероприятия.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса Состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ
Состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2025
Состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
В свою очередь, Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева отметила важность активного участия парламентских делегаций стран СНГ, их вклада в принятые документы и выдвинутых ими предложений. Она также выразила свою готовность к дальнейшему сотрудничеству по проведению подобных крупных международных форумов.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса Состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ
Состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2025
Состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Далее участники заседания рассмотрели вопросы повестки дня. В частности уделили внимание результатам мониторинга международными наблюдателями МПА СНГ выборов Президента Республики Беларусь и парламентских выборов Таджикистана.
Координатор миссии МПА СНГ, председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Абдулхаким Эшмуратов информировал участников о результатах наблюдения за парламентскими выборами Таджикистана, состоявшимися 2 марта 2025 года.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса Состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ
Состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2025
Состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
На заседании Совета также подведены итоги деятельности Межпарламентской Ассамблеи СНГ в 2024 году и обсуждены вопросы подготовки к предстоящим международным саммитам.
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