https://uz.sputniknews.ru/20250418/sostoyalos-zasedanie-soveta-mejparlamentskoy-assamblei-sng-48934862.html

Что обсудили участники заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге

Что обсудили участники заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге

Sputnik Узбекистан

Парламентская делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилей Нарбаевой принимает участие в мероприятиях весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ в Санкт-Петербурге.

2025-04-18T10:53+0500

2025-04-18T10:53+0500

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снг

танзила нарбаева

валентина матвиенко

парламент

санкт-петербург

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Делегация Узбекистана приняла участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.Парламентская делегация республики во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой находится в Санкт-Петербурге для участия в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ.Перед тем как обсудить вопросы повестки дня заседания Совета Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, особо отметила высокий уровень организации 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте и ее результаты. Она поздравила Танзилу Нарбаеву и ее команду с проведением на высоком уровне этого престижного мероприятия.В свою очередь, Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева отметила важность активного участия парламентских делегаций стран СНГ, их вклада в принятые документы и выдвинутых ими предложений. Она также выразила свою готовность к дальнейшему сотрудничеству по проведению подобных крупных международных форумов.Далее участники заседания рассмотрели вопросы повестки дня. В частности уделили внимание результатам мониторинга международными наблюдателями МПА СНГ выборов Президента Республики Беларусь и парламентских выборов Таджикистана.Координатор миссии МПА СНГ, председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Абдулхаким Эшмуратов информировал участников о результатах наблюдения за парламентскими выборами Таджикистана, состоявшимися 2 марта 2025 года.На заседании Совета также подведены итоги деятельности Межпарламентской Ассамблеи СНГ в 2024 году и обсуждены вопросы подготовки к предстоящим международным саммитам.

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