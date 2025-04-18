Что обсудили участники заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге
10:53 18.04.2025 (обновлено: 10:54 18.04.2025)
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса Состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Подписаться
Парламентская делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилей Нарбаевой принимает участие в мероприятиях весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ в Санкт-Петербурге.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Делегация Узбекистана приняла участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.
Парламентская делегация республики во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой находится в Санкт-Петербурге для участия в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ.
Перед тем как обсудить вопросы повестки дня заседания Совета Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, особо отметила высокий уровень организации 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте и ее результаты. Она поздравила Танзилу Нарбаеву и ее команду с проведением на высоком уровне этого престижного мероприятия.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса Состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ
Состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
В свою очередь, Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева отметила важность активного участия парламентских делегаций стран СНГ, их вклада в принятые документы и выдвинутых ими предложений. Она также выразила свою готовность к дальнейшему сотрудничеству по проведению подобных крупных международных форумов.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса Состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ
Состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Далее участники заседания рассмотрели вопросы повестки дня. В частности уделили внимание результатам мониторинга международными наблюдателями МПА СНГ выборов Президента Республики Беларусь и парламентских выборов Таджикистана.
Координатор миссии МПА СНГ, председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Абдулхаким Эшмуратов информировал участников о результатах наблюдения за парламентскими выборами Таджикистана, состоявшимися 2 марта 2025 года.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса Состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ
Состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
На заседании Совета также подведены итоги деятельности Межпарламентской Ассамблеи СНГ в 2024 году и обсуждены вопросы подготовки к предстоящим международным саммитам.