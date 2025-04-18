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Стала известна дата переговоров Украины и США по минералам
Стала известна дата переговоров Украины и США по минералам
Sputnik Узбекистан
США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых.
2025-04-18T14:36+0500
2025-04-18T14:36+0500
2025-04-18T14:48+0500
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полезные ископаемые
владимир зеленский
дональд трамп
верховная рада
переговоры
киев
вашингтон
меморандум
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Украина и США начнут новый раунд переговоров по соглашению об ископаемых 24 апреля, сообщил украинский заместитель министра экономики Тарас Качка в эфире телеканала "Рада". Отмечается, что депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на подписанный меморандум о намерениях ранее сообщал, что США и Украина планируют до 26 апреля завершить работу по соглашению об ископаемых.Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее сообщала, что США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых.Министр добавила, что впереди остается завершить работу над текстом соглашения и его подписанием, а дальше ратифицировать в парламентах.Замглавы украинского министерства экономики Тарас Качка заявил, что подписанный меморандум между Украиной и США не предусматривает возвращение долга Киевом за предоставленную Вашингтоном помощь.Он также добавил, что Украина и США достигли взаимопонимания о том, что украинскому парламенту необходимо ратифицировать соглашение о сделке по добыче полезных ископаемых. Украинские СМИ ранее писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС.Напомним, подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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украина сша минералы киев меморандум полезные ископаемые
украина сша минералы киев меморандум полезные ископаемые
Стала известна дата переговоров Украины и США по минералам
14:36 18.04.2025 (обновлено: 14:48 18.04.2025)
США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Украина и США начнут новый раунд переговоров по соглашению об ископаемых 24 апреля, сообщил украинский заместитель министра экономики Тарас Качка в эфире телеканала "Рада".
Отмечается, что депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на подписанный меморандум о намерениях ранее сообщал, что США и Украина планируют до 26 апреля завершить работу по соглашению об ископаемых.
"Новый раунд переговоров начнется 24 апреля, мы сейчас работаем с юридическими командами — нашей и американской. Даже в онлайн и письменном порядке хотим снять технические вопросы, чтобы их сузить до наиболее чувствительных. Можно ли это будет закончить 26 апреля или нет, будет зависеть от того, насколько пройдут переговоры. Никто не обещает, что 26 апреля все закончится, такая амбиция есть. Есть понимание, чего хотят США — получить доход от инвестиций в Украину, для нас важно привлечение инвестиций, помощи, ищем, как эффективно это отобразить", — сказал Качка.
Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее сообщала, что США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых.
"Сегодня шагнули к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам", — написала Свириденко.
Министр добавила, что впереди остается завершить работу над текстом соглашения и его подписанием, а дальше ратифицировать в парламентах.
Замглавы украинского министерства экономики Тарас Качка заявил, что подписанный меморандум между Украиной и США не предусматривает возвращение долга Киевом за предоставленную Вашингтоном помощь.
"Никто не говорит, и США тоже, что это долг, который мы должны возвращать. Речь идет о том, что конструкция должна быть такой, что от деятельности фонда и дальнейших инвестиций стороны заработают по меньшей мере столько, сколько предоставлялось помощи. Как это правильно прописать — задача для нас, на моей памяти — это самое сложное в плане деликатности и сложности механизмов. При этом там нет скрытого признания долга или требования что-то возвращать, ни в коем случае", — сказал Качка в эфире телеканала "Рада".
Он также добавил, что Украина и США достигли взаимопонимания о том, что украинскому парламенту необходимо ратифицировать соглашение о сделке по добыче полезных ископаемых.
"Все будет представлено в парламенте и заработает только после получения согласия Верховной рады", — подчеркнул Качка.
Украинские СМИ ранее писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС.
Напомним, подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.