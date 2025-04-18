https://uz.sputniknews.ru/20250418/stala-izvestna-data-peregovorov-ukrainy-ssha-po-soglasheniyu-po-iskopaemym--48940744.html

Стала известна дата переговоров Украины и США по минералам

Стала известна дата переговоров Украины и США по минералам

Sputnik Узбекистан

США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых.

2025-04-18T14:36+0500

2025-04-18T14:36+0500

2025-04-18T14:48+0500

украина

сша

полезные ископаемые

владимир зеленский

дональд трамп

верховная рада

переговоры

киев

вашингтон

меморандум

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Украина и США начнут новый раунд переговоров по соглашению об ископаемых 24 апреля, сообщил украинский заместитель министра экономики Тарас Качка в эфире телеканала "Рада". Отмечается, что депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на подписанный меморандум о намерениях ранее сообщал, что США и Украина планируют до 26 апреля завершить работу по соглашению об ископаемых.Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее сообщала, что США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых.Министр добавила, что впереди остается завершить работу над текстом соглашения и его подписанием, а дальше ратифицировать в парламентах.Замглавы украинского министерства экономики Тарас Качка заявил, что подписанный меморандум между Украиной и США не предусматривает возвращение долга Киевом за предоставленную Вашингтоном помощь.Он также добавил, что Украина и США достигли взаимопонимания о том, что украинскому парламенту необходимо ратифицировать соглашение о сделке по добыче полезных ископаемых. Украинские СМИ ранее писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС.Напомним, подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

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