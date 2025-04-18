https://uz.sputniknews.ru/20250418/uzbekistan-belarus-obsujdayut-sotrudnichestvo-v-sfere-lesnogo-xozyaystva-48939344.html

Узбекистан и Беларусь обсуждают сотрудничество в сфере лесного хозяйства

Узбекистан и Беларусь обсуждают сотрудничество в сфере лесного хозяйства

Sputnik Узбекистан

Выражена взаимная заинтересованность в сотрудничестве по развитию охотничьего туризма в Узбекистане.

2025-04-18T12:51+0500

2025-04-18T12:51+0500

2025-04-18T12:52+0500

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Посол Узбекистана в республике Беларусь Рахматулла Назаров встретился в Минске с министром лесного хозяйства этой страны Александром Куликом. Участники встречи обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в 2024 году, сообщает ИА "Дунё".Как отмечается, в ходе встречи стороны констатировали существенные позитивные изменения в узбекско-белорусских отношениях, в частности имеющийся потенциал и возможности для расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества.Министр остановился на реализуемых с узбекскими партнерами проектах и с удовлетворением отметил рост объемов взаимной торговли. Стороны подчеркнули необходимость расширения номенклатуры товаров, налаживания контактов между предприятиями лесного хозяйства и профильными ведомствами двух стран, активизации совместных мероприятий по новым направлениям сотрудничества.Кроме того, была подчеркнута взаимная заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве по развитию охотничьего туризма в Узбекистане.По итогам встречи достигнута договоренность об организации онлайн-переговоров с участием официальных лиц обеих сторон для детального обсуждения рассмотренных вопросов.

https://uz.sputniknews.ru/20250313/uzbekistan-i-belarus-planiruyut-novye-proekty-v-agrarnom-sektore-48375743.html

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