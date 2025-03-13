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https://uz.sputniknews.ru/20250313/uzbekistan-i-belarus-planiruyut-novye-proekty-v-agrarnom-sektore-48375743.html
Узбекистан и Беларусь планируют новые проекты в аграрном секторе — подробности
Узбекистан и Беларусь планируют новые проекты в аграрном секторе — подробности
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Министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Узбекистане Александром Огородниковым.
2025-03-13T17:54+0500
2025-03-13T18:10+0500
сельское хозяйство
беларусь
узбекистан
аграрии
посол
министр
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Между Узбекистаном и Республикой Беларусь будет разработан пакет совместных проектов по приоритетным направлениям аграрного сектора. Об этом сообщает пресс-служба Минисельхоза РУз.По информации ведомства, министр сельского хозяйства Иброхим Абдурахмонов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Узбекистане Александром Огородниковым. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества в аграрном секторе и реализацию новых перспективных проектов.Министр Иброхим Абдурахмонов в свою очередь подчеркнул значимость проекта компании “Servolux Group” по производству и переработке мяса птицы в Ташкентской области, отметив, что подобные инициативы приносят взаимную выгоду обеим странам.Узбекистан и Беларусь расширят биржевую торговлюКроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в сфере производства детского питания, молочной продукции, выращивания голубики, развития картофелеводства и механизации аграрного сектора.По итогам переговоров было достигнуто соглашение о разработке пакета совместных проектов по приоритетным направлениям.
https://uz.sputniknews.ru/20250308/uzbekistan-mojet-perenyat-opyt-belarusi-v-organizatsii-sistemy-obschestvennogo-transporta-48309517.html
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беларусь узбекистан сельское хозяйство аграрный сектор посол огородников министр абдурахмонов встреча
беларусь узбекистан сельское хозяйство аграрный сектор посол огородников министр абдурахмонов встреча

Узбекистан и Беларусь планируют новые проекты в аграрном секторе — подробности

17:54 13.03.2025 (обновлено: 18:10 13.03.2025)
© iStock \ Jodie777Сбор урожая пшеницы
Сбор урожая пшеницы - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2025
© iStock \ Jodie777
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Министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Узбекистане Александром Огородниковым.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Между Узбекистаном и Республикой Беларусь будет разработан пакет совместных проектов по приоритетным направлениям аграрного сектора. Об этом сообщает пресс-служба Минисельхоза РУз.
По информации ведомства, министр сельского хозяйства Иброхим Абдурахмонов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Узбекистане Александром Огородниковым.
В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества в аграрном секторе и реализацию новых перспективных проектов.
© Министерство сельского хозяйства Министр сельского хозяйства Узбекистана встретился с послом Республики Беларусь в РУз.
Министр сельского хозяйства Узбекистана встретился с послом Республики Беларусь в РУз. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2025
Министр сельского хозяйства Узбекистана встретился с послом Республики Беларусь в РУз.
© Министерство сельского хозяйства

"Особое внимание было уделено опыту Беларуси в сфере переработки сельскохозяйственной продукции. Посол Александр Огородников отметил, что качество и уникальный вкус узбекских фруктов и овощей вызывают большой интерес среди белорусских компаний", — отметили в ведомстве.

Министр Иброхим Абдурахмонов в свою очередь подчеркнул значимость проекта компании “Servolux Group” по производству и переработке мяса птицы в Ташкентской области, отметив, что подобные инициативы приносят взаимную выгоду обеим странам.
Узбекистан и Беларусь расширят биржевую торговлю
© Министерство сельского хозяйства Республики УзбекистанМинистр сельского хозяйства Узбекистана встретился с послом Республики Беларусь в РУз.
Министр сельского хозяйства Узбекистана встретился с послом Республики Беларусь в РУз. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2025
Министр сельского хозяйства Узбекистана встретился с послом Республики Беларусь в РУз.
© Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан
Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в сфере производства детского питания, молочной продукции, выращивания голубики, развития картофелеводства и механизации аграрного сектора.
По итогам переговоров было достигнуто соглашение о разработке пакета совместных проектов по приоритетным направлениям.
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