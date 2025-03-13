https://uz.sputniknews.ru/20250313/uzbekistan-i-belarus-planiruyut-novye-proekty-v-agrarnom-sektore-48375743.html

Узбекистан и Беларусь планируют новые проекты в аграрном секторе — подробности

Узбекистан и Беларусь планируют новые проекты в аграрном секторе — подробности

Sputnik Узбекистан

Министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Узбекистане Александром Огородниковым.

2025-03-13T17:54+0500

2025-03-13T17:54+0500

2025-03-13T18:10+0500

сельское хозяйство

беларусь

узбекистан

аграрии

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Между Узбекистаном и Республикой Беларусь будет разработан пакет совместных проектов по приоритетным направлениям аграрного сектора. Об этом сообщает пресс-служба Минисельхоза РУз.По информации ведомства, министр сельского хозяйства Иброхим Абдурахмонов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Узбекистане Александром Огородниковым. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества в аграрном секторе и реализацию новых перспективных проектов.Министр Иброхим Абдурахмонов в свою очередь подчеркнул значимость проекта компании “Servolux Group” по производству и переработке мяса птицы в Ташкентской области, отметив, что подобные инициативы приносят взаимную выгоду обеим странам.Узбекистан и Беларусь расширят биржевую торговлюКроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в сфере производства детского питания, молочной продукции, выращивания голубики, развития картофелеводства и механизации аграрного сектора.По итогам переговоров было достигнуто соглашение о разработке пакета совместных проектов по приоритетным направлениям.

https://uz.sputniknews.ru/20250308/uzbekistan-mojet-perenyat-opyt-belarusi-v-organizatsii-sistemy-obschestvennogo-transporta-48309517.html

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