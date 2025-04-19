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ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250419/promyshlennost-farmatsevtika-biotexnologii-eek-sotrudnichestvo-kuba-48953741.html
Промышленность, фармацевтика, биотехнологии: ЕЭК углубляет сотрудничество с Кубой
Промышленность, фармацевтика, биотехнологии: ЕЭК углубляет сотрудничество с Кубой
Sputnik Узбекистан
В Евразийской экономической комиссии рассмотрели перспективы углубления экономического диалога с Кубой, в частности организационные вопросы, связанные с предстоящим заседанием Совместной комиссии по взаимодействию между ЕЭК и Правительством Кубы.
2025-04-19T16:08+0500
2025-04-19T16:08+0500
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В штаб-квартире ЕЭК состоялась рабочая встреча заместителя директора Департамента развития интеграции Комиссии Автандила Алыбаева с заместителем генерального директора Департамента двусторонних отношений МИД Республики Куба Алехандро Симанкес Марин. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Стороны рассмотрели перспективы углубления экономического диалога Евразийской экономической комиссии и Кубы, в частности организационные вопросы, связанные с предстоящим заседанием Совместной комиссии по взаимодействию между ЕЭК и Правительством Кубы.Автандил Алыбаев отметил системный характер взаимодействия ЕЭК с Кубой как государством – наблюдателем при ЕАЭС. Участники также обсудили проведение очередного заседания Совместной комиссии осенью этого года в Москве. В рамках заседания стороны планируют обговорить широкий круг вопросов, в том числе сотрудничество в сферах промышленности, агропромышленного комплекса, фармацевтики, технического регулирования, СФС-мер и ряде других.Алехандро Симанкес Марин отметил, что для кубинской стороны представляется важным рассмотреть конкретные кооперационные проекты, в первую очередь в области биотехнологий и производстве удобрений. В связи с этим партнеры договорились во взаимодействии с Деловым советом ЕАЭС и Торговой палатой Кубы подключить представителей заинтересованных бизнес-кругов от обеих сторон к участию в заседании Совместной комиссии.На встрече рассмотрен новый проект плана совместных мероприятий между ЕЭК и Правительством Республики Куба на 2026 – 2030 годы.В заключение Алехандро Симанкес Марин проинформировал о планах Кубы принять участие в Евразийском экономическом форуме – 2025 на высоком уровне, включив в состав делегации представителей официальных и деловых кругов.
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куба еэк еаэс сотрудничество агропромышленный комплекс фармацевтика промышленность
куба еэк еаэс сотрудничество агропромышленный комплекс фармацевтика промышленность

Промышленность, фармацевтика, биотехнологии: ЕЭК углубляет сотрудничество с Кубой

16:08 19.04.2025
© Sputnik / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкКубинский флаг над набережной Маликон
Кубинский флаг над набережной Маликон - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2025
© Sputnik / Олег Ласточкин
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В Евразийской экономической комиссии рассмотрели перспективы углубления экономического диалога с Кубой, в частности организационные вопросы, связанные с предстоящим заседанием Совместной комиссии по взаимодействию между ЕЭК и Правительством Кубы.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В штаб-квартире ЕЭК состоялась рабочая встреча заместителя директора Департамента развития интеграции Комиссии Автандила Алыбаева с заместителем генерального директора Департамента двусторонних отношений МИД Республики Куба Алехандро Симанкес Марин. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
Стороны рассмотрели перспективы углубления экономического диалога Евразийской экономической комиссии и Кубы, в частности организационные вопросы, связанные с предстоящим заседанием Совместной комиссии по взаимодействию между ЕЭК и Правительством Кубы.
© Пресс-служба ЕЭКВстреча заместителя директора Департамента развития интеграции Комиссии и заместителя гендиректора Департамента двусторонних отношений МИД Республики Куба.
Встреча заместителя директора Департамента развития интеграции Комиссии и заместителя гендиректора Департамента двусторонних отношений МИД Республики Куба. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2025
Встреча заместителя директора Департамента развития интеграции Комиссии и заместителя гендиректора Департамента двусторонних отношений МИД Республики Куба.
© Пресс-служба ЕЭК
Автандил Алыбаев отметил системный характер взаимодействия ЕЭК с Кубой как государством – наблюдателем при ЕАЭС.

"Эта страна – один из ключевых торгово-экономических партнеров Союза в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. В рамках заседаний Совместной комиссии, которая учреждена Меморандумом о взаимопонимании между ЕЭК и Правительством Кубы, проходят бизнес-семинары или бизнес-миссии с участием предпринимателей из стран Союза и Кубы, традиционно компании государств ЕАЭС участвуют в крупнейшем кубинском конгрессно-выставочном мероприятии-ярмарке FIHAV", – отмечено в сообщении.

Участники также обсудили проведение очередного заседания Совместной комиссии осенью этого года в Москве. В рамках заседания стороны планируют обговорить широкий круг вопросов, в том числе сотрудничество в сферах промышленности, агропромышленного комплекса, фармацевтики, технического регулирования, СФС-мер и ряде других.
Алехандро Симанкес Марин отметил, что для кубинской стороны представляется важным рассмотреть конкретные кооперационные проекты, в первую очередь в области биотехнологий и производстве удобрений. В связи с этим партнеры договорились во взаимодействии с Деловым советом ЕАЭС и Торговой палатой Кубы подключить представителей заинтересованных бизнес-кругов от обеих сторон к участию в заседании Совместной комиссии.
На встрече рассмотрен новый проект плана совместных мероприятий между ЕЭК и Правительством Республики Куба на 2026 – 2030 годы.
В заключение Алехандро Симанкес Марин проинформировал о планах Кубы принять участие в Евразийском экономическом форуме – 2025 на высоком уровне, включив в состав делегации представителей официальных и деловых кругов.
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