Промышленность, фармацевтика, биотехнологии: ЕЭК углубляет сотрудничество с Кубой
© Sputnik / Олег Ласточкин/
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В Евразийской экономической комиссии рассмотрели перспективы углубления экономического диалога с Кубой, в частности организационные вопросы, связанные с предстоящим заседанием Совместной комиссии по взаимодействию между ЕЭК и Правительством Кубы.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В штаб-квартире ЕЭК состоялась рабочая встреча заместителя директора Департамента развития интеграции Комиссии Автандила Алыбаева с заместителем генерального директора Департамента двусторонних отношений МИД Республики Куба Алехандро Симанкес Марин. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
Стороны рассмотрели перспективы углубления экономического диалога Евразийской экономической комиссии и Кубы, в частности организационные вопросы, связанные с предстоящим заседанием Совместной комиссии по взаимодействию между ЕЭК и Правительством Кубы.
© Пресс-служба ЕЭКВстреча заместителя директора Департамента развития интеграции Комиссии и заместителя гендиректора Департамента двусторонних отношений МИД Республики Куба.
Встреча заместителя директора Департамента развития интеграции Комиссии и заместителя гендиректора Департамента двусторонних отношений МИД Республики Куба.
© Пресс-служба ЕЭК
Автандил Алыбаев отметил системный характер взаимодействия ЕЭК с Кубой как государством – наблюдателем при ЕАЭС.
"Эта страна – один из ключевых торгово-экономических партнеров Союза в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. В рамках заседаний Совместной комиссии, которая учреждена Меморандумом о взаимопонимании между ЕЭК и Правительством Кубы, проходят бизнес-семинары или бизнес-миссии с участием предпринимателей из стран Союза и Кубы, традиционно компании государств ЕАЭС участвуют в крупнейшем кубинском конгрессно-выставочном мероприятии-ярмарке FIHAV", – отмечено в сообщении.
Участники также обсудили проведение очередного заседания Совместной комиссии осенью этого года в Москве. В рамках заседания стороны планируют обговорить широкий круг вопросов, в том числе сотрудничество в сферах промышленности, агропромышленного комплекса, фармацевтики, технического регулирования, СФС-мер и ряде других.
Алехандро Симанкес Марин отметил, что для кубинской стороны представляется важным рассмотреть конкретные кооперационные проекты, в первую очередь в области биотехнологий и производстве удобрений. В связи с этим партнеры договорились во взаимодействии с Деловым советом ЕАЭС и Торговой палатой Кубы подключить представителей заинтересованных бизнес-кругов от обеих сторон к участию в заседании Совместной комиссии.
На встрече рассмотрен новый проект плана совместных мероприятий между ЕЭК и Правительством Республики Куба на 2026 – 2030 годы.
В заключение Алехандро Симанкес Марин проинформировал о планах Кубы принять участие в Евразийском экономическом форуме – 2025 на высоком уровне, включив в состав делегации представителей официальных и деловых кругов.