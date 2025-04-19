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СВО: российские военные освободили хутор Олешня в Курской области и поселок Шевченко в ДНР
СВО: российские военные освободили хутор Олешня в Курской области и поселок Шевченко в ДНР
Sputnik Узбекистан
За сутки ВСУ потеряли в курском приграничье более 165 боевиков, танк и боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля, шесть артиллерийских орудий и два миномета, четыре пусковых установки РСЗО а также три станции радиоэлектронной борьбы.
2025-04-19T15:18+0500
2025-04-19T15:18+0500
2025-04-19T17:49+0500
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Бойцы российской группировки войск "Север" взяли под контроль хутор Олешня в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, военные нанесли удары по четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районе Горналя. Авиация, БПЛА и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районе населенных пунктов Водолаги, Кровное, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.За сутки ВСУ потеряли в курском приграничье более 165 боевиков, танк и боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля, шесть артиллерийских орудий и два миномета, четыре пусковых установки РСЗО а также три станции радиоэлектронной борьбы.Всего за время боев на этом участке потери противника составили более 75 170 человек и 411 танков.Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР.
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российские военные хутор олешня курская область всу сво россия украина спецоперация
российские военные хутор олешня курская область всу сво россия украина спецоперация
СВО: российские военные освободили хутор Олешня в Курской области и поселок Шевченко в ДНР
15:18 19.04.2025 (обновлено: 17:49 19.04.2025)
За сутки ВСУ потеряли в курском приграничье более 165 боевиков, танк и боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля, шесть артиллерийских орудий и два миномета, четыре пусковых установки РСЗО а также три станции РЭБ.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Бойцы российской группировки войск "Север" взяли под контроль хутор Олешня в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Олешня Курской области", — заявили в ведомстве.
Кроме того, военные нанесли удары по четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районе Горналя. Авиация, БПЛА и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районе населенных пунктов Водолаги, Кровное, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
За сутки ВСУ потеряли в курском приграничье более 165 боевиков, танк и боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля, шесть артиллерийских орудий и два миномета, четыре пусковых установки РСЗО а также три станции радиоэлектронной борьбы.
Всего за время боев на этом участке потери противника составили более 75 170 человек и 411 танков.
Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР.
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики", – говорится в сводке министерства.