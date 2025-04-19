https://uz.sputniknews.ru/20250419/rossiyskie-voennye-osvobodili-xutor-oleshnya-kurskaya-oblast-48953435.html

СВО: российские военные освободили хутор Олешня в Курской области и поселок Шевченко в ДНР

СВО: российские военные освободили хутор Олешня в Курской области и поселок Шевченко в ДНР

Sputnik Узбекистан

За сутки ВСУ потеряли в курском приграничье более 165 боевиков, танк и боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля, шесть артиллерийских орудий и два миномета, четыре пусковых установки РСЗО а также три станции радиоэлектронной борьбы.

2025-04-19T15:18+0500

2025-04-19T15:18+0500

2025-04-19T17:49+0500

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Бойцы российской группировки войск "Север" взяли под контроль хутор Олешня в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, военные нанесли удары по четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районе Горналя. Авиация, БПЛА и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районе населенных пунктов Водолаги, Кровное, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.За сутки ВСУ потеряли в курском приграничье более 165 боевиков, танк и боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля, шесть артиллерийских орудий и два миномета, четыре пусковых установки РСЗО а также три станции радиоэлектронной борьбы.Всего за время боев на этом участке потери противника составили более 75 170 человек и 411 танков.Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР.

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