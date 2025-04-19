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Главы Совбезов стран ЦА обсудили борьбу с терроризмом на встрече в Самарканде
Главы Совбезов стран ЦА обсудили борьбу с терроризмом на встрече в Самарканде
Sputnik Узбекистан
В мероприятии приняли участие секретари Совбезов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и военный атташе посольства Туркменистана в Узбекистане.
2025-04-19T17:19+0500
2025-04-19T17:19+0500
2025-04-19T17:54+0500
центральная азия
совет безопасности стран ца
самарканд
встреча
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туркменистан
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казахстан
борьба с терроризмом
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Секретари советов безопасности стран Центральной Азии обсудили вопросы региональной безопасности и противодействия терроризму, сообщает ИА "УзА"В мероприятии состоявшемся в городе Самарканде, приняли участие секретари Совбезов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и военный атташе посольства Туркменистана в Узбекистане.Мероприятие прошло в рамках председательства Узбекистана в формате Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.Шавкат Мирзиёев направил участникам форума приветственное обращение. Участники обсудили вопросы региональной безопасности, противодействия терроризму, экстремизму, радикализации и транснациональной организованной преступности, взаимодействия в области экологической безопасности в регионе, а также обеспечения транспортной безопасности в Центральной Азии и развития транспортно-транзитного потенциала.Главам Совбезов представили проект Концепции обеспечения региональной безопасности и стабильности, подготовленный узбекской стороной в рамках реализации инициативы президента Узбекистана, выдвинутой на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в августе 2024 года в Астане.По итогам встречи принят Протокол второй Встречи секретарей Советов безопасности государств ЦА, предусматривающий реализацию конкретных мер по дальнейшему развитию сотрудничества в приоритетных направлениях, обсужденных в ходе мероприятия.
центральная азия
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совбез центральная азия самарканд терроризм экстремизм
совбез центральная азия самарканд терроризм экстремизм
Главы Совбезов стран ЦА обсудили борьбу с терроризмом на встрече в Самарканде
17:19 19.04.2025 (обновлено: 17:54 19.04.2025)
В мероприятии приняли участие секретари Совбезов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и военный атташе посольства Туркменистана в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik.
Секретари советов безопасности стран Центральной Азии обсудили вопросы региональной безопасности и противодействия терроризму, сообщает
ИА "УзА"
В мероприятии состоявшемся в городе Самарканде, приняли участие секретари Совбезов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и военный атташе посольства Туркменистана в Узбекистане.
Мероприятие прошло в рамках председательства Узбекистана в формате Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.
Шавкат Мирзиёев направил участникам форума приветственное обращение.
"Узбекистан в период своего председательства в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии будет последовательно продвигать повестку регионального партнерства, в центре которой укрепление всеобщей безопасности, углубление торгово-экономических связей, усиление транспортной взаимосвязанности, а также совместный поиск устойчивых решений по актуальным вопросам, стоящим перед нашими странами", – говорится в обращении президента Узбекистана.
Участники обсудили вопросы региональной безопасности, противодействия терроризму, экстремизму, радикализации и транснациональной организованной преступности, взаимодействия в области экологической безопасности в регионе, а также обеспечения транспортной безопасности в Центральной Азии и развития транспортно-транзитного потенциала.
Главам Совбезов представили проект Концепции обеспечения региональной безопасности и стабильности, подготовленный узбекской стороной в рамках реализации инициативы президента Узбекистана, выдвинутой на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в августе 2024 года в Астане.
По итогам встречи принят Протокол второй Встречи секретарей Советов безопасности государств ЦА, предусматривающий реализацию конкретных мер по дальнейшему развитию сотрудничества в приоритетных направлениях, обсужденных в ходе мероприятия.