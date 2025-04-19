https://uz.sputniknews.ru/20250419/samarkand-vstrecha-sekretarey-sovbezov-stran-tsentralnoy-azii-48954823.html

Главы Совбезов стран ЦА обсудили борьбу с терроризмом на встрече в Самарканде

Главы Совбезов стран ЦА обсудили борьбу с терроризмом на встрече в Самарканде

Sputnik Узбекистан

В мероприятии приняли участие секретари Совбезов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и военный атташе посольства Туркменистана в Узбекистане.

2025-04-19T17:19+0500

2025-04-19T17:19+0500

2025-04-19T17:54+0500

центральная азия

совет безопасности стран ца

самарканд

встреча

узбекистан

казахстан

туркменистан

таджикистан

казахстан

борьба с терроризмом

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/13/48954989_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_81582d48dc25a985579c1fd3ebb37692.jpg

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Секретари советов безопасности стран Центральной Азии обсудили вопросы региональной безопасности и противодействия терроризму, сообщает ИА "УзА"В мероприятии состоявшемся в городе Самарканде, приняли участие секретари Совбезов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и военный атташе посольства Туркменистана в Узбекистане.Мероприятие прошло в рамках председательства Узбекистана в формате Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.Шавкат Мирзиёев направил участникам форума приветственное обращение. Участники обсудили вопросы региональной безопасности, противодействия терроризму, экстремизму, радикализации и транснациональной организованной преступности, взаимодействия в области экологической безопасности в регионе, а также обеспечения транспортной безопасности в Центральной Азии и развития транспортно-транзитного потенциала.Главам Совбезов представили проект Концепции обеспечения региональной безопасности и стабильности, подготовленный узбекской стороной в рамках реализации инициативы президента Узбекистана, выдвинутой на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в августе 2024 года в Астане.По итогам встречи принят Протокол второй Встречи секретарей Советов безопасности государств ЦА, предусматривающий реализацию конкретных мер по дальнейшему развитию сотрудничества в приоритетных направлениях, обсужденных в ходе мероприятия.

центральная азия

самарканд

узбекистан

казахстан

туркменистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

совбез центральная азия самарканд терроризм экстремизм