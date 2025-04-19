https://uz.sputniknews.ru/20250419/v-uzbekistane-v-etom-godu-postroyat-1-tysyachu-185-mikroges-48947587.html

В Узбекистане в этом году построят 1 тысячу 185 микроГЭС – подробности

В Узбекистане в этом году построят 1 тысячу 185 микроГЭС – подробности

Sputnik Узбекистан

Президенту Шавкату Мирзиёеву доложено о ходе выполнения задач в сфере энергетики и реализации новых проектов.

2025-04-19T11:05+0500

2025-04-19T11:05+0500

2025-04-19T11:06+0500

энергетика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

узатом

министерство энергетики узбекистана

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В этом году в Узбекистане планируется ввести в строй 1 185 микро-ГЭС общей мощностью 65 мегаватт. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Президенту Шавкату Мирзиёеву доложили о ходе выполнения задач в сфере энергетики и реализации новых проектов.Было отмечено что, за последние пять лет объем производства электроэнергии в республике увеличился на 30% и достиг 81,5 млрд киловатт-часов.Согласно расчетам, к 2035 году потребление электроэнергии в стране составит 121 млрд киловатт-часов. В связи с этим уже сегодня принимаются меры по развитию всех направлений энергетики. К 2030 году долю "зеленой" энергетики в общем объеме генерации планируется довести до 54%.Наиболее перспективными направлениями считаются гидроэнергетика и атомная энергия.В частности, в 2025–2026 годах планируется строительство 2 983 микро-гидроэлектростанций общей мощностью 167 мегаватт. Министр энергетики представил информацию о проектах, запланированных на текущий год. В этом году планируется ввести в строй 1 185 микро-ГЭС общей мощностью 65 мегаватт, большая часть которых будет реализована за счет предпринимателей.Также в перспективе планируется использовать атомную энергетику в качестве одного из базовых источников. В настоящее время ведется работа над проектом по строительству маломощной атомной электростанции. Все этапы — от проектирования до запуска — будут проходить под строгим контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с применением лучших мировых практик и требований безопасности.Руководитель агентства "Узатом" доложил о достигнутых договоренностях, ходе переговоров и реализации проекта.Президент поручил своевременно ввести объекты в эксплуатацию и обеспечить дополнительной энергией население и отрасли экономики.

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