Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250419/v-uzbekistane-v-etom-godu-postroyat-1-tysyachu-185-mikroges-48947587.html
В Узбекистане в этом году построят 1 тысячу 185 микроГЭС – подробности
В Узбекистане в этом году построят 1 тысячу 185 микроГЭС – подробности
Sputnik Узбекистан
Президенту Шавкату Мирзиёеву доложено о ходе выполнения задач в сфере энергетики и реализации новых проектов.
2025-04-19T11:05+0500
2025-04-19T11:06+0500
энергетика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
узатом
министерство энергетики узбекистана
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/04/48737214_0:10:1000:573_1920x0_80_0_0_693388a3d2a1729ade11cb03a0e9aeb8.png
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В этом году в Узбекистане планируется ввести в строй 1 185 микро-ГЭС общей мощностью 65 мегаватт. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Президенту Шавкату Мирзиёеву доложили о ходе выполнения задач в сфере энергетики и реализации новых проектов.Было отмечено что, за последние пять лет объем производства электроэнергии в республике увеличился на 30% и достиг 81,5 млрд киловатт-часов.Согласно расчетам, к 2035 году потребление электроэнергии в стране составит 121 млрд киловатт-часов. В связи с этим уже сегодня принимаются меры по развитию всех направлений энергетики. К 2030 году долю "зеленой" энергетики в общем объеме генерации планируется довести до 54%.Наиболее перспективными направлениями считаются гидроэнергетика и атомная энергия.В частности, в 2025–2026 годах планируется строительство 2 983 микро-гидроэлектростанций общей мощностью 167 мегаватт. Министр энергетики представил информацию о проектах, запланированных на текущий год. В этом году планируется ввести в строй 1 185 микро-ГЭС общей мощностью 65 мегаватт, большая часть которых будет реализована за счет предпринимателей.Также в перспективе планируется использовать атомную энергетику в качестве одного из базовых источников. В настоящее время ведется работа над проектом по строительству маломощной атомной электростанции. Все этапы — от проектирования до запуска — будут проходить под строгим контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с применением лучших мировых практик и требований безопасности.Руководитель агентства "Узатом" доложил о достигнутых договоренностях, ходе переговоров и реализации проекта.Президент поручил своевременно ввести объекты в эксплуатацию и обеспечить дополнительной энергией население и отрасли экономики.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/04/48737214_112:0:889:583_1920x0_80_0_0_785c2bc25b3076188604875bfc5378e7.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
микрогэс энергетика узатом мирзиёев зеленая энергия
микрогэс энергетика узатом мирзиёев зеленая энергия

В Узбекистане в этом году построят 1 тысячу 185 микроГЭС – подробности

11:05 19.04.2025 (обновлено: 11:06 19.04.2025)
© "O‘zbekgidroenergo"МикроГЭС
МикроГЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2025
© "O‘zbekgidroenergo"
Подписаться
За последние пять лет объем производства электроэнергии в республике увеличился на 30% и достиг 81,5 млрд киловатт-часов.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В этом году в Узбекистане планируется ввести в строй 1 185 микро-ГЭС общей мощностью 65 мегаватт. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Президенту Шавкату Мирзиёеву доложили о ходе выполнения задач в сфере энергетики и реализации новых проектов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву доложено о ходе выполнения задач в сфере энергетики и реализации новых проектов
Шавкату Мирзиёеву доложено о ходе выполнения задач в сфере энергетики и реализации новых проектов - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2025
Шавкату Мирзиёеву доложено о ходе выполнения задач в сфере энергетики и реализации новых проектов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Было отмечено что, за последние пять лет объем производства электроэнергии в республике увеличился на 30% и достиг 81,5 млрд киловатт-часов.
Согласно расчетам, к 2035 году потребление электроэнергии в стране составит 121 млрд киловатт-часов. В связи с этим уже сегодня принимаются меры по развитию всех направлений энергетики. К 2030 году долю "зеленой" энергетики в общем объеме генерации планируется довести до 54%.
Наиболее перспективными направлениями считаются гидроэнергетика и атомная энергия.
В частности, в 2025–2026 годах планируется строительство 2 983 микро-гидроэлектростанций общей мощностью 167 мегаватт.
"Эти объекты позволят ежегодно вырабатывать 500 млн киловатт-часов экологически чистой энергии и сэкономить 151 млн кубометров природного газа. На этапе строительства будут задействованы 1 200 человек, после ввода в эксплуатацию — 520 постоянных сотрудников", – отмечалось на встрече президента с ответственными лицами.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву доложено о ходе выполнения задач в сфере энергетики и реализации новых проектов
Шавкату Мирзиёеву доложено о ходе выполнения задач в сфере энергетики и реализации новых проектов - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2025
Шавкату Мирзиёеву доложено о ходе выполнения задач в сфере энергетики и реализации новых проектов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Министр энергетики представил информацию о проектах, запланированных на текущий год. В этом году планируется ввести в строй 1 185 микро-ГЭС общей мощностью 65 мегаватт, большая часть которых будет реализована за счет предпринимателей.
Также в перспективе планируется использовать атомную энергетику в качестве одного из базовых источников. В настоящее время ведется работа над проектом по строительству маломощной атомной электростанции. Все этапы — от проектирования до запуска — будут проходить под строгим контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с применением лучших мировых практик и требований безопасности.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву доложено о ходе выполнения задач в сфере энергетики и реализации новых проектов
Шавкату Мирзиёеву доложено о ходе выполнения задач в сфере энергетики и реализации новых проектов - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2025
Шавкату Мирзиёеву доложено о ходе выполнения задач в сфере энергетики и реализации новых проектов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Руководитель агентства "Узатом" доложил о достигнутых договоренностях, ходе переговоров и реализации проекта.
Президент поручил своевременно ввести объекты в эксплуатацию и обеспечить дополнительной энергией население и отрасли экономики.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0