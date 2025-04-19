https://uz.sputniknews.ru/20250419/vpervye-v-istorii-legkoatlety-uzbekistana-zanyali-vtoroe-mesto-na-chempionate-azii-u18-48945968.html
Впервые в истории легкоатлеты Узбекистана заняли второе место на чемпионате Азии U18
Впервые в истории легкоатлеты Узбекистана заняли второе место на чемпионате Азии U18
Sputnik Узбекистан
Сборная Узбекистана, принявшая участие в соревнованиях, завоевала 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали,. С этим результатом узбекистанцы заняли второе место в общекомандном зачете.
2025-04-19T10:15+0500
2025-04-19T10:15+0500
2025-04-19T10:18+0500
легкая атлетика
спорт
саудовская аравия
соревнования
чемпионат азии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/13/48946148_0:36:850:514_1920x0_80_0_0_a631f5cc00af9597b508a8a47c51c849.jpg
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В городе Дамман Саудовской Аравии завершился Чемпионат Азии по легкой атлетике среди спортсменов до 18 лет. На данном континентальном первенстве сборная Узбекистана завоевала второе место в общекомандном зачете, сообщает пресс-служба НОК.Сборная Узбекистана, принявшая участие в соревнованиях, завоевала 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали,. С этим результатом узбекистанцы заняли второе место в общекомандном зачете.В последний день соревнований были завоеаны следующие медали: Золото: Джахонгир Джурабоев (десятиборье) Серебро: Тимур Насимов (3000 метров) Бронза: Руслан Садуллаев (метание копья) Асилбек Тухтамуродов (3000 метров)
саудовская аравия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/13/48946148_59:0:791:549_1920x0_80_0_0_62c41cae2687f4ec346d12ad7af84093.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт легкая атлетика
Впервые в истории легкоатлеты Узбекистана заняли второе место на чемпионате Азии U18
10:15 19.04.2025 (обновлено: 10:18 19.04.2025)
Сборная Узбекистана, принявшая участие в соревнованиях, завоевала 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. С этим результатом узбекистанцы заняли второе место в общекомандном зачете.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В городе Дамман Саудовской Аравии завершился Чемпионат Азии по легкой атлетике среди спортсменов до 18 лет. На данном континентальном первенстве сборная Узбекистана завоевала второе место в общекомандном зачете, сообщает пресс-служба НОК.
Сборная Узбекистана, принявшая участие в соревнованиях, завоевала 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали,. С этим результатом узбекистанцы заняли второе место в общекомандном зачете.
"Впервые в истории наши легкоатлеты заняли второе место на чемпионате Азии. Это лучший результат наших молодых легкоатлетов за всю историю участия в континентальных первенствах", – отметили в НОК.
В последний день соревнований были завоеаны следующие медали:
Золото: Джахонгир Джурабоев (десятиборье)
Серебро: Тимур Насимов (3000 метров)
Бронза: Руслан Садуллаев (метание копья) Асилбек Тухтамуродов (3000 метров)