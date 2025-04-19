https://uz.sputniknews.ru/20250419/vpervye-v-istorii-legkoatlety-uzbekistana-zanyali-vtoroe-mesto-na-chempionate-azii-u18-48945968.html

Впервые в истории легкоатлеты Узбекистана заняли второе место на чемпионате Азии U18

Впервые в истории легкоатлеты Узбекистана заняли второе место на чемпионате Азии U18

Sputnik Узбекистан

Сборная Узбекистана, принявшая участие в соревнованиях, завоевала 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали,. С этим результатом узбекистанцы заняли второе место в общекомандном зачете.

2025-04-19T10:15+0500

2025-04-19T10:15+0500

2025-04-19T10:18+0500

легкая атлетика

спорт

саудовская аравия

соревнования

чемпионат азии

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В городе Дамман Саудовской Аравии завершился Чемпионат Азии по легкой атлетике среди спортсменов до 18 лет. На данном континентальном первенстве сборная Узбекистана завоевала второе место в общекомандном зачете, сообщает пресс-служба НОК.Сборная Узбекистана, принявшая участие в соревнованиях, завоевала 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали,. С этим результатом узбекистанцы заняли второе место в общекомандном зачете.В последний день соревнований были завоеаны следующие медали: Золото: Джахонгир Джурабоев (десятиборье) Серебро: Тимур Насимов (3000 метров) Бронза: Руслан Садуллаев (метание копья) Асилбек Тухтамуродов (3000 метров)

саудовская аравия

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