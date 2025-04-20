https://uz.sputniknews.ru/20250420/chto-planiruet-eek-v-oblasti-antimonopolnogo-regulirovaniya-48969620.html

Что планирует ЕЭК в области антимонопольного регулирования

Что планирует ЕЭК в области антимонопольного регулирования

Sputnik Узбекистан

Перспективы взаимодействия обсудили с Ассоциацией антимонопольных экспертов (ААЭ)

2025-04-20T18:00+0500

2025-04-20T18:00+0500

2025-04-20T18:00+0500

еаэс и узбекистан

еэк

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялась встреча министра по конкуренции и антимонопольному регулированию Максима Ермоловича с Ассоциацией антимонопольных экспертов (ААЭ). Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Ермолович рассказал о текущих направлениях работы ЕЭК и проводимой политике в сфере конкуренции.В свою очередь, руководитель ААЭ Виталий Дианов представил деятельность Ассоциации, обозначив направления возможного сотрудничества комиссии и ААЭ, в том числе в рамках участия в мероприятиях Ассоциации.

https://uz.sputniknews.ru/20250419/promyshlennost-farmatsevtika-biotexnologii-eek-sotrudnichestvo-kuba-48953741.html

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