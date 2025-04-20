Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250420/chto-planiruet-eek-v-oblasti-antimonopolnogo-regulirovaniya-48969620.html
Что планирует ЕЭК в области антимонопольного регулирования
Что планирует ЕЭК в области антимонопольного регулирования
Sputnik Узбекистан
Перспективы взаимодействия обсудили с Ассоциацией антимонопольных экспертов (ААЭ)
2025-04-20T18:00+0500
2025-04-20T18:00+0500
еаэс и узбекистан
еэк
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1d/41312421_143:309:2903:1861_1920x0_80_0_0_8e59caf30ffe80a450867c83b1f3509e.jpg
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялась встреча министра по конкуренции и антимонопольному регулированию Максима Ермоловича с Ассоциацией антимонопольных экспертов (ААЭ). Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Ермолович рассказал о текущих направлениях работы ЕЭК и проводимой политике в сфере конкуренции.В свою очередь, руководитель ААЭ Виталий Дианов представил деятельность Ассоциации, обозначив направления возможного сотрудничества комиссии и ААЭ, в том числе в рамках участия в мероприятиях Ассоциации.
https://uz.sputniknews.ru/20250419/promyshlennost-farmatsevtika-biotexnologii-eek-sotrudnichestvo-kuba-48953741.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1d/41312421_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_84e84ce925e13e2295b9be2bd7e2f64d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еэк антимонопольное регулирование
еэк антимонопольное регулирование

Что планирует ЕЭК в области антимонопольного регулирования

18:00 20.04.2025
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБлокнот и ручка с логотипом Евразийской экономической комиссии ЕЭК
Блокнот и ручка с логотипом Евразийской экономической комиссии ЕЭК - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2025
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Перспективы взаимодействия обсудили с Ассоциацией антимонопольных экспертов (ААЭ).
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялась встреча министра по конкуренции и антимонопольному регулированию Максима Ермоловича с Ассоциацией антимонопольных экспертов (ААЭ). Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
Ермолович рассказал о текущих направлениях работы ЕЭК и проводимой политике в сфере конкуренции.

"Комиссия планирует провести в 2025 году секторальные анализы рынков, в частности фармацевтики и маркетплейсов, с целью выявления проблемных вопросов на трансграничных рынках ЕАЭС и дальнейшего их урегулирования. Мнение экспертного сообщества важно, и мы приветствуем участие Ассоциации антимонопольных экспертов в этой работе Комиссии", — отметил он.

В свою очередь, руководитель ААЭ Виталий Дианов представил деятельность Ассоциации, обозначив направления возможного сотрудничества комиссии и ААЭ, в том числе в рамках участия в мероприятиях Ассоциации.
Кубинский флаг над набережной Маликон - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2025
ЕАЭС и Узбекистан
Промышленность, фармацевтика, биотехнологии: ЕЭК углубляет сотрудничество с Кубой
Вчера, 16:08
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0