https://uz.sputniknews.ru/20250420/chto-planiruet-eek-v-oblasti-antimonopolnogo-regulirovaniya-48969620.html
Что планирует ЕЭК в области антимонопольного регулирования
Что планирует ЕЭК в области антимонопольного регулирования
Sputnik Узбекистан
Перспективы взаимодействия обсудили с Ассоциацией антимонопольных экспертов (ААЭ)
2025-04-20T18:00+0500
2025-04-20T18:00+0500
2025-04-20T18:00+0500
еаэс и узбекистан
еэк
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялась встреча министра по конкуренции и антимонопольному регулированию Максима Ермоловича с Ассоциацией антимонопольных экспертов (ААЭ). Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Ермолович рассказал о текущих направлениях работы ЕЭК и проводимой политике в сфере конкуренции.В свою очередь, руководитель ААЭ Виталий Дианов представил деятельность Ассоциации, обозначив направления возможного сотрудничества комиссии и ААЭ, в том числе в рамках участия в мероприятиях Ассоциации.
https://uz.sputniknews.ru/20250419/promyshlennost-farmatsevtika-biotexnologii-eek-sotrudnichestvo-kuba-48953741.html
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еэк антимонопольное регулирование
еэк антимонопольное регулирование
Что планирует ЕЭК в области антимонопольного регулирования
Перспективы взаимодействия обсудили с Ассоциацией антимонопольных экспертов (ААЭ).
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik
. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялась встреча министра по конкуренции и антимонопольному регулированию Максима Ермоловича с Ассоциацией антимонопольных экспертов (ААЭ). Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Ермолович рассказал о текущих направлениях работы ЕЭК и проводимой политике в сфере конкуренции.
"Комиссия планирует провести в 2025 году секторальные анализы рынков, в частности фармацевтики и маркетплейсов, с целью выявления проблемных вопросов на трансграничных рынках ЕАЭС и дальнейшего их урегулирования. Мнение экспертного сообщества важно, и мы приветствуем участие Ассоциации антимонопольных экспертов в этой работе Комиссии", — отметил он.
В свою очередь, руководитель ААЭ Виталий Дианов представил деятельность Ассоциации, обозначив направления возможного сотрудничества комиссии и ААЭ, в том числе в рамках участия в мероприятиях Ассоциации.