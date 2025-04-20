https://uz.sputniknews.ru/20250420/putin-pasxa-pozdravleniye-48968612.html
Путин: праздник Пасхи дарит любовь и надежду, веру в добро и справедливость
Путин: праздник Пасхи дарит любовь и надежду, веру в добро и справедливость
Sputnik Узбекистан
Глава РФ поздравил всех православных христиан с Пасхой
2025-04-20T14:30+0500
2025-04-20T14:30+0500
2025-04-20T14:30+0500
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религия
пасха
владимир путин
поздравление
православие
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, говорится в поздравлении президента России Владимира Путина россиянам и всем православным христианам с Пасхой, опубликованном на сайте Кремля.По его словам, сегодня, как и во все времена, Русская православная церковь и другие христианские конфессии играют большую, вдохновляющую роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми, воспитании подрастающего поколения и упрочении семейных ценностей.Глава РФ отдельно отметил усилия религиозных организаций.
https://uz.sputniknews.ru/20250420/v-tashkente-pravoslavnye-xristiane-otmechayut-pasxu-48958257.html
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путин праздник пасха
Путин: праздник Пасхи дарит любовь и надежду, веру в добро и справедливость
Глава РФ поздравил всех православных христиан с Пасхой.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik.
Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, говорится в поздравлении
президента России Владимира Путина россиянам и всем православным христианам с Пасхой, опубликованном на сайте Кремля.
"Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов", — подчеркнул российский лидер.
По его словам, сегодня, как и во все времена, Русская православная церковь и другие христианские конфессии играют большую, вдохновляющую роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми, воспитании подрастающего поколения и упрочении семейных ценностей.
Глава РФ отдельно отметил усилия религиозных организаций.
"И, конечно, самого искреннего признания заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку защитников Отечества и их близких, реализацию востребованных патриотических, благотворительных, просветительских инициатив", — говорится в поздравлении.