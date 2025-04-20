https://uz.sputniknews.ru/20250420/putin-pasxa-pozdravleniye-48968612.html

Путин: праздник Пасхи дарит любовь и надежду, веру в добро и справедливость

Путин: праздник Пасхи дарит любовь и надежду, веру в добро и справедливость

Sputnik Узбекистан

Глава РФ поздравил всех православных христиан с Пасхой

2025-04-20T14:30+0500

2025-04-20T14:30+0500

2025-04-20T14:30+0500

общество

религия

пасха

владимир путин

поздравление

православие

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, говорится в поздравлении президента России Владимира Путина россиянам и всем православным христианам с Пасхой, опубликованном на сайте Кремля.По его словам, сегодня, как и во все времена, Русская православная церковь и другие христианские конфессии играют большую, вдохновляющую роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми, воспитании подрастающего поколения и упрочении семейных ценностей.Глава РФ отдельно отметил усилия религиозных организаций.

https://uz.sputniknews.ru/20250420/v-tashkente-pravoslavnye-xristiane-otmechayut-pasxu-48958257.html

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