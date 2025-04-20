https://uz.sputniknews.ru/20250420/uzbekistan-i-rossiya-planiruyut-sovmestnye-farmproekty-48964489.html

Узбекистан и Россия планируют совместные фармпроекты

Узбекистан и Россия планируют совместные фармпроекты

Sputnik Узбекистан

Речь идет о локализации производства диагностических реагентов в республике

2025-04-20T12:10+0500

2025-04-20T12:10+0500

2025-04-20T12:10+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

инвестиции

проект

фармацевтика

производство

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Узбекистан и Россия планируют реализовать совместные фармпроекты, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз.Перспективы взаимодействия представители узбекистанского ведомства обсудили со специалистами российской биотехнологической компании "АЛКОР БИО".Стороны договорились об обмене дополнительной технической и экономической информацией для оценки параметров проекта и выработки необходимой документации.Для справки: группа компаний "Алкор Био" — одна из ведущих российских компаний по производству наборов реагентов и оборудования для лабораторной диагностики методами ИФА (иммуноферментный анализ), ПЦР (полимеразная цепная реакция).

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