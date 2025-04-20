https://uz.sputniknews.ru/20250420/uzbekistan-i-rossiya-planiruyut-sovmestnye-farmproekty-48964489.html
Узбекистан и Россия планируют совместные фармпроекты
Узбекистан и Россия планируют совместные фармпроекты
Sputnik Узбекистан
Речь идет о локализации производства диагностических реагентов в республике
2025-04-20T12:10+0500
2025-04-20T12:10+0500
2025-04-20T12:10+0500
узбекистан
россия
сотрудничество
инвестиции
проект
фармацевтика
производство
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Узбекистан и Россия планируют реализовать совместные фармпроекты, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз.Перспективы взаимодействия представители узбекистанского ведомства обсудили со специалистами российской биотехнологической компании "АЛКОР БИО".Стороны договорились об обмене дополнительной технической и экономической информацией для оценки параметров проекта и выработки необходимой документации.Для справки: группа компаний "Алкор Био" — одна из ведущих российских компаний по производству наборов реагентов и оборудования для лабораторной диагностики методами ИФА (иммуноферментный анализ), ПЦР (полимеразная цепная реакция).
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узбекистан россия фармацевтика проект
узбекистан россия фармацевтика проект
Узбекистан и Россия планируют совместные фармпроекты
Речь идет о локализации производства диагностических реагентов в республике.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik.
Узбекистан и Россия планируют реализовать совместные фармпроекты, сообщает
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз.
Перспективы взаимодействия представители узбекистанского ведомства обсудили со специалистами российской биотехнологической компании "АЛКОР БИО".
“В ходе переговоров обсуждены возможности реализации совместных инвестиционных проектов — локализации производства диагностических реагентов в Узбекистане. Данная инициатива соответствует стратегическим целям страны по развитию фармацевтической промышленности и замещению импорта”, — говорится в сообщении.
Стороны договорились об обмене дополнительной технической и экономической информацией для оценки параметров проекта и выработки необходимой документации.
Для справки: группа компаний "Алкор Био" — одна из ведущих российских компаний по производству наборов реагентов и оборудования для лабораторной диагностики методами ИФА (иммуноферментный анализ), ПЦР (полимеразная цепная реакция).