https://uz.sputniknews.ru/20250421/mirziyoyev-pozdravleniye-yunosheskaya-sbornaya-futbol-48979868.html

Мирзиёев: Ваш финальный матч стал ярким проявлением мужества и стойкости

Мирзиёев: Ваш финальный матч стал ярким проявлением мужества и стойкости

Sputnik Узбекистан

Глава республики поздравил юношескую сборную Узбекистана по футболу с победой на Кубке Азии

2025-04-21T15:00+0500

2025-04-21T15:00+0500

2025-04-21T15:00+0500

спорт

узбекистан

саудовская аравия

футбол

победа

поздравление

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Ваш напряженный финальный матч против хозяев турнира стал ярким проявлением мужества и стойкости, говорится в поздравлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева юношеской сборной Узбекистана по футболу.Глава республики отметил ее победу на Кубке Азии: в финальном матче, прошедшем в Эт-Таифе, спортсмены обыграли Саудовскую Аравию со счетом 2:0. В результате юношеская сборная Узбекистана по футболу стала двукратным чемпионом Кубка Азии.Президент подчеркнул смелость и решительность футболистов, которые прошли весь турнир без единого поражения, показав рекордный результат и мужественно отстояв честь Родины. По его словам, это без всякого сомнения, станет славной страницей, вписанной золотыми буквами в историю национального футбола.Отдельно глава республики отметил талантливых игроков, которые были удостоены индивидуальных наград: Неъматилло Рустамжонова, признанного лучшим вратарем турнира, Асильбека Алиева — лучшим бомбардиром, Садриддина Хасанова — лучшим игроком чемпионата.Лидер страны также выразил признательность родителям и наставникам футболистов.В заключение он высказал уверенность в достойном выступлении юношеской сборной Узбекистана по футболу уже в статусе чемпиона Азии на ЧМ, который состоится в ноябре этого года в Катаре.

https://uz.sputniknews.ru/20250421/uzbekistan-yunoshi-futbol-pobeda-saudovskaya-araviya-48970306.html

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