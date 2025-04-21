https://uz.sputniknews.ru/20250421/mirziyoyev-pozdravleniye-yunosheskaya-sbornaya-futbol-48979868.html
Мирзиёев: Ваш финальный матч стал ярким проявлением мужества и стойкости
Мирзиёев: Ваш финальный матч стал ярким проявлением мужества и стойкости
Sputnik Узбекистан
Глава республики поздравил юношескую сборную Узбекистана по футболу с победой на Кубке Азии
2025-04-21T15:00+0500
2025-04-21T15:00+0500
2025-04-21T15:00+0500
спорт
узбекистан
саудовская аравия
футбол
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поздравление
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Ваш напряженный финальный матч против хозяев турнира стал ярким проявлением мужества и стойкости, говорится в поздравлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева юношеской сборной Узбекистана по футболу.Глава республики отметил ее победу на Кубке Азии: в финальном матче, прошедшем в Эт-Таифе, спортсмены обыграли Саудовскую Аравию со счетом 2:0. В результате юношеская сборная Узбекистана по футболу стала двукратным чемпионом Кубка Азии.Президент подчеркнул смелость и решительность футболистов, которые прошли весь турнир без единого поражения, показав рекордный результат и мужественно отстояв честь Родины. По его словам, это без всякого сомнения, станет славной страницей, вписанной золотыми буквами в историю национального футбола.Отдельно глава республики отметил талантливых игроков, которые были удостоены индивидуальных наград: Неъматилло Рустамжонова, признанного лучшим вратарем турнира, Асильбека Алиева — лучшим бомбардиром, Садриддина Хасанова — лучшим игроком чемпионата.Лидер страны также выразил признательность родителям и наставникам футболистов.В заключение он высказал уверенность в достойном выступлении юношеской сборной Узбекистана по футболу уже в статусе чемпиона Азии на ЧМ, который состоится в ноябре этого года в Катаре.
https://uz.sputniknews.ru/20250421/uzbekistan-yunoshi-futbol-pobeda-saudovskaya-araviya-48970306.html
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мирзиёев поздравление юношеская сборная узбекистан футбол победа кубок азии
мирзиёев поздравление юношеская сборная узбекистан футбол победа кубок азии
Мирзиёев: Ваш финальный матч стал ярким проявлением мужества и стойкости
Глава республики поздравил юношескую сборную Узбекистана по футболу с победой на Кубке Азии.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik.
Ваш напряженный финальный матч против хозяев турнира стал ярким проявлением мужества и стойкости, говорится в поздравлении
президента Узбекистана Шавката Мирзиёева юношеской сборной Узбекистана по футболу.
Глава республики отметил ее победу на Кубке Азии: в финальном матче, прошедшем в Эт-Таифе, спортсмены обыграли Саудовскую Аравию со счетом 2:0. В результате юношеская сборная Узбекистана по футболу стала двукратным чемпионом Кубка Азии.
“Особенно ярким проявлением мужества и стойкости стал ваш напряженный финальный матч против хозяев турнира — очень сильной сборной Саудовской Аравии. Несмотря на численное преимущество соперника, вы вдевятером продолжили бескомпромиссную борьбу против одиннадцати, что стало подлинным примером отваги и силы духа. Это достойно самых высоких слов признания и похвалы”, — говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул смелость и решительность футболистов, которые прошли весь турнир без единого поражения, показав рекордный результат и мужественно отстояв честь Родины. По его словам, это без всякого сомнения, станет славной страницей, вписанной золотыми буквами в историю национального футбола.
“В лице вас, дорогие ребята, наш народ видит достойных представителей молодежи Нового Узбекистана — поколения, способного стремиться к самым высоким вершинам и достигать их. Мы по праву гордимся вами”, — говорится в поздравлении.
Отдельно глава республики отметил талантливых игроков, которые были удостоены индивидуальных наград: Неъматилло Рустамжонова, признанного лучшим вратарем турнира, Асильбека Алиева — лучшим бомбардиром, Садриддина Хасанова — лучшим игроком чемпионата.
Лидер страны также выразил признательность родителям и наставникам футболистов.
В заключение он высказал уверенность в достойном выступлении юношеской сборной Узбекистана по футболу уже в статусе чемпиона Азии на ЧМ, который состоится в ноябре этого года в Катаре.