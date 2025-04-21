https://uz.sputniknews.ru/20250421/v-stolitse-turtsii-otkryli-byust-axmada-al-fergani-48974479.html
В столице Турции открыли бюст великого ученого Ахмада аль-Фергани
В столице Турции открыли бюст великого ученого Ахмада аль-Фергани
Sputnik Узбекистан
Научное наследие Аль-Фергани — источник гордости и вдохновения для всех тюркских народов
2025-04-21T12:10+0500
2025-04-21T12:10+0500
2025-04-21T12:10+0500
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В Анкаре открыли бюст великого ученого Ахмада Аль-Фергани, сообщает ИА "Дунё".Первый замминистра культуры Узбекистана Авазжон Тожиханов отметил отношения всестороннего стратегического партнерства между двумя странами, активно развивающиеся в последние годы. Особое место в этом процессе занимают культурно-гуманитарные связи, которые сближают два народа.В свою очередь, мэр района Кечиорен Анкары подчеркнул, что научное наследие Ахмада Аль-Фергани является источником гордости и вдохновения не только для узбеков, но и для всех тюркских народов. По его словам, цель увековечения имени мыслителя — повысить мотивацию подрастающего поколения к обучению.Заместитель генерального секретаря Международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ Сайид Юсуф рассказал о том, какой вклад внесли открытия Ахмада аль-Фергани в области астрономии, географии и математики в развитие мировой науки. Он заявил, что инициатива установки этого бюста как символа единства тюркских государств заслуживает высокой оценки.Для справки: Ахмад Аль-Фергани — один из крупнейших средневековых персидских ученых IX века, среднеазиатский астроном, математик и географ. Уроженец Ферганской долины. В Европе был известен, как Альфраганус.
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турция бюст ахмад аль -фергани
турция бюст ахмад аль -фергани
В столице Турции открыли бюст великого ученого Ахмада аль-Фергани
Научное наследие Аль-Фергани — источник гордости и вдохновения для всех тюркских народов.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik.
В Анкаре открыли бюст великого ученого Ахмада Аль-Фергани, сообщает
ИА "Дунё".
“В столице Турции, почтили память великого мыслителя, ученого и государственного деятеля Ахмада аль-Фергани и провели церемонию открытия его бюста”, — говорится в сообщении.
Первый замминистра культуры Узбекистана Авазжон Тожиханов отметил отношения всестороннего стратегического партнерства между двумя странами, активно развивающиеся в последние годы. Особое место в этом процессе занимают культурно-гуманитарные связи, которые сближают два народа.
В свою очередь, мэр района Кечиорен Анкары подчеркнул, что научное наследие Ахмада Аль-Фергани является источником гордости и вдохновения не только для узбеков, но и для всех тюркских народов. По его словам, цель увековечения имени мыслителя — повысить мотивацию подрастающего поколения к обучению.
Заместитель генерального секретаря Международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ Сайид Юсуф рассказал о том, какой вклад внесли открытия Ахмада аль-Фергани в области астрономии, географии и математики в развитие мировой науки. Он заявил, что инициатива установки этого бюста как символа единства тюркских государств заслуживает высокой оценки.
Для справки: Ахмад Аль-Фергани — один из крупнейших средневековых персидских ученых IX века, среднеазиатский астроном, математик и географ. Уроженец Ферганской долины. В Европе был известен, как Альфраганус.