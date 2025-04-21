https://uz.sputniknews.ru/20250421/vrach-popytki-razognat-immunitet-opasny-48973161.html
Врач: Попытки "разогнать" иммунитет опасны
Врач: Попытки "разогнать" иммунитет опасны
Sputnik Узбекистан
В периоды сезонных вирусных инфекций или ослабления организма многие пытаются себе помочь, усиливая иммунитет, в том числе путем самолечения
2025-04-21T22:06+0500
2025-04-21T22:06+0500
2025-04-21T22:06+0500
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иммунитет
здоровье
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Иммунитет — сложная система естественной защиты организма от враждебных клеток, и попытки искусственно "разогнать" ее ни к чему хорошему не приведут, сообщает РИА Новости со ссылкой на основателя и научного руководителя сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Ольгу Шуппо.Специалист пояснила, что Т- и В-лимфоциты иммунной системы способны распознавать различные антигены и реагировать на них, обеспечивая иммунную защиту организма.Тем не менее, в периоды сезонных вирусных инфекций или ослабления организма многие пытаются себе помочь, усиливая иммунитет, в том числе путем самолечения. Вместо этого она рекомендовала бороться со стрессовыми ситуациями и придерживаться здорового образа жизни, заниматься спортом, что естественным образом усилит защиту организма.
https://uz.sputniknews.ru/20250420/slovesnye-yamy--prichiny-kak-upravlyat-48964903.html
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врач иммунитет
Врач: Попытки "разогнать" иммунитет опасны
В периоды сезонных вирусных инфекций или ослабления организма многие пытаются себе помочь, усиливая иммунитет, в том числе путем самолечения.
Иммунитет — сложная система естественной защиты организма от враждебных клеток, и попытки искусственно "разогнать" ее ни к чему хорошему не приведут, сообщает РИА Новости
со ссылкой на основателя и научного руководителя сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Ольгу Шуппо.
Специалист пояснила, что Т- и В-лимфоциты иммунной системы способны распознавать различные антигены и реагировать на них, обеспечивая иммунную защиту организма.
Тем не менее, в периоды сезонных вирусных инфекций или ослабления организма многие пытаются себе помочь, усиливая иммунитет, в том числе путем самолечения.
"Но бесконтрольный прием иммуностимулирующих препаратов, витаминов и БАДов не только не укрепит иммунитет, но и может спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний", — предостерегла Шуппо.
Вместо этого она рекомендовала бороться со стрессовыми ситуациями и придерживаться здорового образа жизни, заниматься спортом, что естественным образом усилит защиту организма.