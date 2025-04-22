https://uz.sputniknews.ru/20250422/eaeu-obem-stroitelnyye-raboty-48989148.html
На сколько увеличился объем строительных работ в ЕАЭС
На сколько увеличился объем строительных работ в ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокий показатель — в Беларуси
2025-04-22T12:10+0500
2025-04-22T12:10+0500
2025-04-22T16:25+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
строительство
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/16/48994578_0:108:2045:1258_1920x0_80_0_0_d3e7c0cbf48c9e60e818d56905a8272c.jpg
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Объем строительных работ в ЕАЭС увеличился на 10,1% в январе-феврале 2025 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокий показатель — в Беларуси (15,6%). Далее следуют Армения с 13,3%, Казахстан с 12,8%, Кыргызстан с 12,1% и Россия с 9,8%.
https://uz.sputniknews.ru/20250416/eaeu-bezrabotitsa-fevral-2025-snijeniye-48904599.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/16/48994578_112:0:1931:1364_1920x0_80_0_0_54ddb0ec96fa6712accf6bc5bea5ce52.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс рост объем строительные работы
еаэс рост объем строительные работы
На сколько увеличился объем строительных работ в ЕАЭС
12:10 22.04.2025 (обновлено: 16:25 22.04.2025)
Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокий показатель — в Беларуси.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik.
Объем строительных работ в ЕАЭС увеличился на 10,1% в январе-феврале 2025 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщает
пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.
Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокий показатель — в Беларуси (15,6%).
Далее следуют Армения с 13,3%, Казахстан с 12,8%, Кыргызстан с 12,1% и Россия с 9,8%.