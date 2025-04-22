https://uz.sputniknews.ru/20250422/eaeu-obem-stroitelnyye-raboty-48989148.html

На сколько увеличился объем строительных работ в ЕАЭС

На сколько увеличился объем строительных работ в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокий показатель — в Беларуси

2025-04-22T12:10+0500

2025-04-22T12:10+0500

2025-04-22T16:25+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

строительство

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Объем строительных работ в ЕАЭС увеличился на 10,1% в январе-феврале 2025 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокий показатель — в Беларуси (15,6%). Далее следуют Армения с 13,3%, Казахстан с 12,8%, Кыргызстан с 12,1% и Россия с 9,8%.

https://uz.sputniknews.ru/20250416/eaeu-bezrabotitsa-fevral-2025-snijeniye-48904599.html

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