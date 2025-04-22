https://uz.sputniknews.ru/20250422/mojet-li-chay-zamenit-vodu-48991576.html

Может ли чай заменить воду

Может ли чай заменить воду

Sputnik Узбекистан

Врач раскрыла неожиданную особенность популярного напитка

2025-04-22T22:01+0500

2025-04-22T22:01+0500

2025-04-22T22:01+0500

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Чай — полноценный продукт, содержащий жиры, белки и углеводы, сообщает РИА Новости со ссылкой на эндокринолога Наталью Новикову.Специалист добавила, что чай, выпитый натощак, не сможет так же как вода, способствовать выведению из организма лишних ферментов и стимулировать пищеварение после сна.Все остальные жидкости так не работают, резюмировала Новикова.

https://uz.sputniknews.ru/20250421/vrach-popytki-razognat-immunitet-opasny-48973161.html

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