https://uz.sputniknews.ru/20250422/mojet-li-chay-zamenit-vodu-48991576.html
Может ли чай заменить воду
Может ли чай заменить воду
Sputnik Узбекистан
Врач раскрыла неожиданную особенность популярного напитка
2025-04-22T22:01+0500
2025-04-22T22:01+0500
2025-04-22T22:01+0500
это интересно
мнение эксперта
чай
вода
здоровье
питание
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Чай — полноценный продукт, содержащий жиры, белки и углеводы, сообщает РИА Новости со ссылкой на эндокринолога Наталью Новикову.Специалист добавила, что чай, выпитый натощак, не сможет так же как вода, способствовать выведению из организма лишних ферментов и стимулировать пищеварение после сна.Все остальные жидкости так не работают, резюмировала Новикова.
https://uz.sputniknews.ru/20250421/vrach-popytki-razognat-immunitet-opasny-48973161.html
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чай вода особенность
Может ли чай заменить воду
Врач раскрыла неожиданную особенность популярного напитка.
Чай — полноценный продукт, содержащий жиры, белки и углеводы, сообщает РИА Новости
со ссылкой на эндокринолога Наталью Новикову.
"Чай — это продукт из растения. Он имеет также углеводы, жиры и белки. Они там есть в очень малом количестве, но они присутствуют", — пояснила она.
Специалист добавила, что чай, выпитый натощак, не сможет так же как вода, способствовать выведению из организма лишних ферментов и стимулировать пищеварение после сна.
"Вода, выпитая натощак, вызывает на себя выброс ферментов из протоков желудочно-кишечного тракта, которые уже несостоятельны и не участвуют в пищеварении. С водой они уходят из организма, а последующий завтрак будет полноценно переварен", — добавила врач.
Все остальные жидкости так не работают, резюмировала Новикова.