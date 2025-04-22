https://uz.sputniknews.ru/20250422/uchenye-iz-trex-stran-provodyat-issledovaniya-v-ferganskoy-doline-48994141.html

Ученые из трех стран проводят исследования в Ферганской долине

Ученые из трех стран проводят исследования в Ферганской долине

Sputnik Узбекистан

Это уникальный проект для всех участников, поскольку подобные междисциплинарные и международные исследования в Узбекистане проводят впервые за последние 35–40 лет

2025-04-22T15:45+0500

2025-04-22T15:45+0500

2025-04-22T15:45+0500

общество

узбекистан

россия

кыргызстан

ученые

научная экспедиция

ферганская область

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Ученые из Узбекистана, России и Кыргызстана проводят международную экспедицию "Этнокультурный туризм: Ферганское наследие — 2025", сообщают организаторы мероприятия.Как отмечается, это уникальный проект для всех участников, поскольку подобные междисциплинарные и международные исследования в Узбекистане проводят впервые за последние 35-40 лет.Экспедицию организовали в рамках проекта "Тюркское наследие Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности".Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" АлтГУ уже пять лет проводит международные археологические и этнографические экспедиции.Исследователи сосредоточатся на изучении историко-культурного наследия с целью разработки туристических маршрутов. Основное внимание уделят фиксации этнокультурной специфики региона, включая сравнительный анализ этнокультурных особенностей узбеков и других тюркоязычных и ираноязычных народов.В фокусе внимания ученых также будут обряды, народные промыслы, различные нюансы постройки жилищ и приготовления пищи.Международная экспедиция продлится до 30 апреля.

узбекистан

россия

ферганская область

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