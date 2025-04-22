Ученые из трех стран проводят исследования в Ферганской долине
© пресс-служба хокимията Ферганской областиВ центре Язъяванского района Ферганы возведена 15-метровая часовая башня
© пресс-служба хокимията Ферганской области
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Это уникальный проект для всех участников, поскольку подобные междисциплинарные и международные исследования в Узбекистане проводят впервые за последние 35-40 лет.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Ученые из Узбекистана, России и Кыргызстана проводят международную экспедицию "Этнокультурный туризм: Ферганское наследие — 2025", сообщают организаторы мероприятия.
Как отмечается, это уникальный проект для всех участников, поскольку подобные междисциплинарные и международные исследования в Узбекистане проводят впервые за последние 35-40 лет.
Экспедицию организовали в рамках проекта "Тюркское наследие Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности".
Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" АлтГУ уже пять лет проводит международные археологические и этнографические экспедиции.
"Мы активно сотрудничаем с учеными из Казахстана и Кыргызстана. В прошлом году в нашей экспедиции впервые приняла участие археолог из НИИ развития туризма при Комитете по туризму Узбекистана. Мы рады, что в этом году мы стали соорганизаторами Международной археолого-этнографической экспедиции в Ферганской долине. В ней участвуют ученые нашего Центра. Надеемся, что экспедиция откроет новые возможности для дальнейшего научного сотрудничества и обмена знаниями", — отметила руководитель Научно-образовательного центра алтаеведения и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета, профессор Юлия Лысенко.
Исследователи сосредоточатся на изучении историко-культурного наследия с целью разработки туристических маршрутов. Основное внимание уделят фиксации этнокультурной специфики региона, включая сравнительный анализ этнокультурных особенностей узбеков и других тюркоязычных и ираноязычных народов.
В фокусе внимания ученых также будут обряды, народные промыслы, различные нюансы постройки жилищ и приготовления пищи.
"Мы проанализируем состояние археологических и этнографических экспозиций местных и областных музеев, а также представленность различных аспектов традиционной культуры в них. Кроме того, мы планируем зафиксировать объекты историко-культурного наследия и рассмотреть культуру питания и ремесленных центров для дальнейшего развития туристических маршрутов и предложений по этнографическому туризму", — рассказал один из руководителей экспедиции Иван Назаров.
Международная экспедиция продлится до 30 апреля.