https://uz.sputniknews.ru/20250422/uzbekistan-investitsii-privlecheniye-48990365.html
Узбекистан в этом году планирует привлечь $42 млрд иностранных инвестиций
Узбекистан в этом году планирует привлечь $42 млрд иностранных инвестиций
Sputnik Узбекистан
Глава республики подчеркнул необходимость тесного взаимодействия с каждым инвестором и повышения эффективности иностранных инвестиций на фоне текущих экономических колебаний в мире
2025-04-22T13:20+0500
2025-04-22T13:20+0500
2025-04-22T13:20+0500
узбекистан
инвестиции
инвестпроекты
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
экономика
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Узбекистан в этом году планирует привлечь $42 млрд иностранных инвестиций, сообщает пресс-служба президента. Шавкату Мирзиёеву доложили о проделанной работе в инвестиционной сфере за первый квартал текущего года и приоритетных задачах на перспективу. Как отмечалось, в первом квартале 2025-го освоили более $8,7 млрд иностранных инвестиций, что на 20% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Эти средства направили на реализацию значимых проектов в таких отраслях, как энергетика, металлургия, химическая и фармацевтическая промышленность, транспорт, сельское и водное хозяйство, коммунальный и социальный секторы. Особое внимание уделяют созданию добавленной стоимости и новых рабочих мест. По итогам первого полугодия ожидают освоения более $18 млрд иностранных инвестиций. Глава республики поручил обеспечить адресную работу по каждому проекту, привлечь все профильные министерства, ведомства и хокимияты, а также своевременно решать возникающие вопросы. "Президент особо подчеркнул необходимость тесного взаимодействия с каждым инвестором и повышения эффективности иностранных инвестиций на фоне текущих экономических колебаний в мире", — говорится в сообщении. Приоритетное внимание, по его словам, следует уделить оперативному запуску новых инвестпроектов, диверсификации промышленности и созданию высокодоходных рабочих мест.
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узбекистан инвестиции
Узбекистан в этом году планирует привлечь $42 млрд иностранных инвестиций
Глава республики подчеркнул необходимость тесного взаимодействия с каждым инвестором и повышения эффективности иностранных инвестиций на фоне текущих экономических колебаний в мире.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik
. Узбекистан в этом году планирует привлечь $42 млрд иностранных инвестиций, сообщает
пресс-служба президента.
Шавкату Мирзиёеву доложили о проделанной работе в инвестиционной сфере за первый квартал текущего года и приоритетных задачах на перспективу.
Как отмечалось, в первом квартале 2025-го освоили более $8,7 млрд иностранных инвестиций, что на 20% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Эти средства направили на реализацию значимых проектов в таких отраслях, как энергетика, металлургия, химическая и фармацевтическая промышленность, транспорт, сельское и водное хозяйство, коммунальный и социальный секторы. Особое внимание уделяют созданию добавленной стоимости и новых рабочих мест.
По итогам первого полугодия ожидают освоения более $18 млрд иностранных инвестиций.
"В целом в 2025 году планируется привлечь 42 миллиарда долларов иностранных инвестиций и реализовать 81 крупный проект, а также свыше 8 тысяч средних и малых проектов", — говорится в сообщении.
Глава республики поручил обеспечить адресную работу по каждому проекту, привлечь все профильные министерства, ведомства и хокимияты, а также своевременно решать возникающие вопросы.
"Президент особо подчеркнул необходимость тесного взаимодействия с каждым инвестором и повышения эффективности иностранных инвестиций на фоне текущих экономических колебаний в мире", — говорится в сообщении.
Приоритетное внимание, по его словам, следует уделить оперативному запуску новых инвестпроектов, диверсификации промышленности и созданию высокодоходных рабочих мест.