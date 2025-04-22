https://uz.sputniknews.ru/20250422/uzbekistan-sotrudnichestvo-s-obedinennym-institutom-yadernyx-issledovaniy-48998001.html

Узбекистан укрепляет сотрудничество с Объединенным институтом ядерных исследований

Узбекистан укрепляет сотрудничество с Объединенным институтом ядерных исследований

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте и Самарканде проходят Дни Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ)

2025-04-22T18:10+0500

2025-04-22T18:10+0500

2025-04-22T18:10+0500

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наука

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Узбекистан укрепляет взаимодействие с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В Ташкенте и Самарканде проходят Дни этой международной межправительственной научно-исследовательской организации с участием руководителей ОИЯИ, представителей Университета Дубны и ученых лабораторий института.В фокусе внимания — широкий круг актуальных тем совместной научной работы.Важным шагом в этом направлении стало подписание генерального соглашения о научно-техническом сотрудничестве между Академией наук республики и ОИЯИ.По его словам, будут организованы рабочие визиты и доклады ведущих ученых ОИЯИ в академических институтах, целью которых является углубление двухсторонних научных связей с лабораториями ОИЯИ.Кроме того, ученые Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ разрабатывают сверхчувствительные, высокоточные и компактные приборы для измерения колебаний земной поверхности — инклинометры. Их планируют установить на объектах мониторинга Института сейсмологии АН РУз.В программе проведения Дней ОИЯИ также встречи делегации Объединенного института ядерных исследований с руководством министерства высшего образования, науки и инноваций, Минэнерго, Агентства "Узатом" и представителями Правительства Узбекистана, на которых обсудят перспективы взаимодействия.Объединенный институт ядерных исследований в подмосковной Дубне был создан в 1956 году. Ученые института — авторы более 40 всемирно признанных научных открытий.Постоянными членами ОИЯИ являются 15 государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Еще 5 стран являются ассоциированными членами ОИЯИ. С 1992 года Узбекистан — полноправный член ОИЯИ. В преддверии 70-летия ОИЯИ Дни Объединенного института ядерных исследований в Узбекистане станут первым приуроченным к юбилейной дате мероприятием в странах-участницах.

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