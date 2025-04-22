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Узбекистан укрепляет сотрудничество с Объединенным институтом ядерных исследований
Узбекистан укрепляет сотрудничество с Объединенным институтом ядерных исследований
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте и Самарканде проходят Дни Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ)
2025-04-22T18:10+0500
2025-04-22T18:10+0500
2025-04-22T18:10+0500
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Узбекистан укрепляет взаимодействие с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В Ташкенте и Самарканде проходят Дни этой международной межправительственной научно-исследовательской организации с участием руководителей ОИЯИ, представителей Университета Дубны и ученых лабораторий института.В фокусе внимания — широкий круг актуальных тем совместной научной работы.Важным шагом в этом направлении стало подписание генерального соглашения о научно-техническом сотрудничестве между Академией наук республики и ОИЯИ.По его словам, будут организованы рабочие визиты и доклады ведущих ученых ОИЯИ в академических институтах, целью которых является углубление двухсторонних научных связей с лабораториями ОИЯИ.Кроме того, ученые Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ разрабатывают сверхчувствительные, высокоточные и компактные приборы для измерения колебаний земной поверхности — инклинометры. Их планируют установить на объектах мониторинга Института сейсмологии АН РУз.В программе проведения Дней ОИЯИ также встречи делегации Объединенного института ядерных исследований с руководством министерства высшего образования, науки и инноваций, Минэнерго, Агентства "Узатом" и представителями Правительства Узбекистана, на которых обсудят перспективы взаимодействия.Объединенный институт ядерных исследований в подмосковной Дубне был создан в 1956 году. Ученые института — авторы более 40 всемирно признанных научных открытий.Постоянными членами ОИЯИ являются 15 государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Еще 5 стран являются ассоциированными членами ОИЯИ. С 1992 года Узбекистан — полноправный член ОИЯИ. В преддверии 70-летия ОИЯИ Дни Объединенного института ядерных исследований в Узбекистане станут первым приуроченным к юбилейной дате мероприятием в странах-участницах.
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узбекистан сотрудничество объединенный институт ядерных исследований
узбекистан сотрудничество объединенный институт ядерных исследований
Узбекистан укрепляет сотрудничество с Объединенным институтом ядерных исследований
Эксклюзив
В Ташкенте и Самарканде проходят Дни Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik.
Узбекистан укрепляет взаимодействие с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В Ташкенте и Самарканде проходят Дни этой международной межправительственной научно-исследовательской организации с участием руководителей ОИЯИ, представителей Университета Дубны и ученых лабораторий института.
В фокусе внимания — широкий круг актуальных тем совместной научной работы.
Важным шагом в этом направлении стало подписание генерального соглашения о научно-техническом сотрудничестве между Академией наук республики и ОИЯИ.
"Мы активно сотрудничаем с ведущими вузами Узбекистана — Национальным университетом, Ташкентским техническим университетом, Наманганским инженерно-технологическим институтом и Самаркандским госуниверситетом", — отметил директор Объединенного института ядерных исследований, академик РАН Григорий Трубников.
По его словам, будут организованы рабочие визиты и доклады ведущих ученых ОИЯИ в академических институтах, целью которых является углубление двухсторонних научных связей с лабораториями ОИЯИ.
Кроме того, ученые Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ разрабатывают сверхчувствительные, высокоточные и компактные приборы для измерения колебаний земной поверхности — инклинометры. Их планируют установить на объектах мониторинга Института сейсмологии АН РУз.
В программе проведения Дней ОИЯИ также встречи делегации Объединенного института ядерных исследований с руководством министерства высшего образования, науки и инноваций, Минэнерго, Агентства "Узатом" и представителями Правительства Узбекистана, на которых обсудят перспективы взаимодействия.
Объединенный институт ядерных исследований в подмосковной Дубне был создан в 1956 году. Ученые института — авторы более 40 всемирно признанных научных открытий.
Постоянными членами ОИЯИ являются 15 государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Еще 5 стран являются ассоциированными членами ОИЯИ. С 1992 года Узбекистан — полноправный член ОИЯИ.
В преддверии 70-летия ОИЯИ Дни Объединенного института ядерных исследований в Узбекистане станут первым приуроченным к юбилейной дате мероприятием в странах-участницах.