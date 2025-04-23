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https://uz.sputniknews.ru/20250423/eec-fotovystavka-pobeda-49008902.html
К 80-летию Победы: в ЕЭК открыли фотовыставку
К 80-летию Победы: в ЕЭК открыли фотовыставку
Sputnik Узбекистан
Основная часть экспозиции включает фронтовые фотографии, отобранные сотрудниками Комиссии в государственных архивах стран Евразийского экономического союза
2025-04-23T17:00+0500
2025-04-23T17:00+0500
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы, сообщает пресс-служба комиссии.Основная часть работ — это фронтовые фотографии, отобранные сотрудниками Комиссии в государственных архивах стран Евразийского экономического союза.Современные аудиовизуальные эффекты: проецирование на стены черно-белых кадров, художественный свет, музыкальное сопровождение — придают особую атмосферу экспозиции. Внимание посетителей также привлекают подборки пожелтевших от времени газет и солдатских писем.Другая часть выставки под названием "Наши герои" представляет около 600 фотографий родственников сотрудников ЕЭК, принявших участие в Великой Отечественной войне. Информацию по каждому ветерану дополнительно изучили через открытые архивные источники, создали и обновили биографические справки, восстановили сведения о наградах и воинских званиях.
https://uz.sputniknews.ru/20250422/vyacheslav-nikonov-o-vklade-uzbekistana-v-velikuyu-pobedu-48999470.html
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победа еэк фотовыставка фотографии архивы страны евразийский экономический союз
победа еэк фотовыставка фотографии архивы страны евразийский экономический союз

К 80-летию Победы: в ЕЭК открыли фотовыставку

17:00 23.04.2025
© Евразийская экономическая комиссияВ ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы
В ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2025
© Евразийская экономическая комиссия
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Основная часть экспозиции включает фронтовые фотографии, отобранные сотрудниками Комиссии в государственных архивах стран Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы, сообщает пресс-служба комиссии.

"Выставка разделена на две большие экспозиции и охватывает основные этапы Великой Отечественной войны — от вторжения нацистской Германии в СССР в 1941 году до победных боев в Берлине в 1945 году", — говорится в сообщении.

Основная часть работ — это фронтовые фотографии, отобранные сотрудниками Комиссии в государственных архивах стран Евразийского экономического союза.
© Евразийская экономическая комиссия
В ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы - Sputnik Узбекистан
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© Евразийская экономическая комиссия
© Евразийская экономическая комиссия
В ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы - Sputnik Узбекистан
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© Евразийская экономическая комиссия
© Евразийская экономическая комиссия
В ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы - Sputnik Узбекистан
3/7
© Евразийская экономическая комиссия
© Евразийская экономическая комиссия
В ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы - Sputnik Узбекистан
4/7
© Евразийская экономическая комиссия
© Евразийская экономическая комиссия
В ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы - Sputnik Узбекистан
5/7
© Евразийская экономическая комиссия
© Евразийская экономическая комиссия
В ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы - Sputnik Узбекистан
6/7
© Евразийская экономическая комиссия
© Евразийская экономическая комиссия
В ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы - Sputnik Узбекистан
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© Евразийская экономическая комиссия
1/7
© Евразийская экономическая комиссия
2/7
© Евразийская экономическая комиссия
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© Евразийская экономическая комиссия
4/7
© Евразийская экономическая комиссия
5/7
© Евразийская экономическая комиссия
6/7
© Евразийская экономическая комиссия
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© Евразийская экономическая комиссия
Современные аудиовизуальные эффекты: проецирование на стены черно-белых кадров, художественный свет, музыкальное сопровождение — придают особую атмосферу экспозиции. Внимание посетителей также привлекают подборки пожелтевших от времени газет и солдатских писем.

"Мы отдаем дань глубокого уважения мужеству и великому ратному подвигу наших отцов, дедов и прадедов во имя Победы над фашизмом, — подчеркнул Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев. — Каждый экспонат нашей выставки имеет особую ценность, потому что за портретами и фамилиями героев — уникальные истории их подвигов".

© Евразийская экономическая комиссияВ ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы
В ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2025
В ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы
© Евразийская экономическая комиссия
Другая часть выставки под названием "Наши герои" представляет около 600 фотографий родственников сотрудников ЕЭК, принявших участие в Великой Отечественной войне. Информацию по каждому ветерану дополнительно изучили через открытые архивные источники, создали и обновили биографические справки, восстановили сведения о наградах и воинских званиях.
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