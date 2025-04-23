https://uz.sputniknews.ru/20250423/eec-fotovystavka-pobeda-49008902.html

К 80-летию Победы: в ЕЭК открыли фотовыставку

К 80-летию Победы: в ЕЭК открыли фотовыставку

Sputnik Узбекистан

Основная часть экспозиции включает фронтовые фотографии, отобранные сотрудниками Комиссии в государственных архивах стран Евразийского экономического союза

2025-04-23T17:00+0500

2025-04-23T17:00+0500

2025-04-23T17:00+0500

еаэс и узбекистан

фотовыставка

еэк

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

победа

великая отечественная война

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы, сообщает пресс-служба комиссии.Основная часть работ — это фронтовые фотографии, отобранные сотрудниками Комиссии в государственных архивах стран Евразийского экономического союза.Современные аудиовизуальные эффекты: проецирование на стены черно-белых кадров, художественный свет, музыкальное сопровождение — придают особую атмосферу экспозиции. Внимание посетителей также привлекают подборки пожелтевших от времени газет и солдатских писем.Другая часть выставки под названием "Наши герои" представляет около 600 фотографий родственников сотрудников ЕЭК, принявших участие в Великой Отечественной войне. Информацию по каждому ветерану дополнительно изучили через открытые архивные источники, создали и обновили биографические справки, восстановили сведения о наградах и воинских званиях.

https://uz.sputniknews.ru/20250422/vyacheslav-nikonov-o-vklade-uzbekistana-v-velikuyu-pobedu-48999470.html

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