К 80-летию Победы: в ЕЭК открыли фотовыставку
© Евразийская экономическая комиссияВ ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы
© Евразийская экономическая комиссия
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Основная часть экспозиции включает фронтовые фотографии, отобранные сотрудниками Комиссии в государственных архивах стран Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы, сообщает пресс-служба комиссии.
"Выставка разделена на две большие экспозиции и охватывает основные этапы Великой Отечественной войны — от вторжения нацистской Германии в СССР в 1941 году до победных боев в Берлине в 1945 году", — говорится в сообщении.
Основная часть работ — это фронтовые фотографии, отобранные сотрудниками Комиссии в государственных архивах стран Евразийского экономического союза.
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© Евразийская экономическая комиссия
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© Евразийская экономическая комиссия
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© Евразийская экономическая комиссия
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© Евразийская экономическая комиссия
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© Евразийская экономическая комиссия
Современные аудиовизуальные эффекты: проецирование на стены черно-белых кадров, художественный свет, музыкальное сопровождение — придают особую атмосферу экспозиции. Внимание посетителей также привлекают подборки пожелтевших от времени газет и солдатских писем.
"Мы отдаем дань глубокого уважения мужеству и великому ратному подвигу наших отцов, дедов и прадедов во имя Победы над фашизмом, — подчеркнул Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев. — Каждый экспонат нашей выставки имеет особую ценность, потому что за портретами и фамилиями героев — уникальные истории их подвигов".
© Евразийская экономическая комиссияВ ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы
В ЕЭК открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы
© Евразийская экономическая комиссия
Другая часть выставки под названием "Наши герои" представляет около 600 фотографий родственников сотрудников ЕЭК, принявших участие в Великой Отечественной войне. Информацию по каждому ветерану дополнительно изучили через открытые архивные источники, создали и обновили биографические справки, восстановили сведения о наградах и воинских званиях.