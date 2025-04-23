https://uz.sputniknews.ru/20250423/lavrov-rossiya-privetstvuet-interes-prezidenta-uzbekistana-k-podderjke-russkogo-yazyka-49014108.html

Лавров: Россия приветствует интерес президента Узбекистана к поддержке русского языка

Лавров: Россия приветствует интерес президента Узбекистана к поддержке русского языка

Sputnik Узбекистан

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам встреч в рамках рабочего визита в республику

2025-04-23T16:31+0500

2025-04-23T16:31+0500

2025-04-23T17:19+0500

политика

узбекистан

самарканд

сергей лавров

пресс-конференция

переговоры

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Россия приветствует интерес президента Узбекистана к поддержке русского языка, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встреч с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и главой МИД республики Бахтиёром Саидовым в Самарканде.Другие заявления Сергея ЛавроваОб экономическом сотрудничестве Узбекистана и РоссииО сотрудничестве в области атомной энергетики:МиграцияСитуация в АфганистанеУзбекистан и ЕАЭСО сотрудничестве со странами Центральной АзииПо словам Лаврова, такие попытки создадут новую "бомбу замедленного действия, а может быть, и не очень замедленного действия".Кроме того, глава МИД РФ заявил, что:Также в ходе пресс-конференции главы российского внешнеполитического ведомства речь шла о работе с США по урегулированию войны в Украине."Мы подробно информировали наших узбекистанских друзей о последнем развитии событий, в том числе в контексте наших контактов с Соединенными Штатами и в контексте тех идей, которые Соединенные Штаты продвигают в своей работе с украинцами и европейцами", — сказал дипломат.

https://uz.sputniknews.ru/20250423/mirziyoyev-lavrov-vstrecha-samarkand-49013015.html

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