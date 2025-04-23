Лавров: Россия приветствует интерес президента Узбекистана к поддержке русского языка
16:31 23.04.2025 (обновлено: 17:19 23.04.2025)
© Sputnik / Алексей Майшев/
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Глава МИД РФ Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам встреч в рамках рабочего визита в республику.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Россия приветствует интерес президента Узбекистана к поддержке русского языка, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встреч с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и главой МИД республики Бахтиёром Саидовым в Самарканде.
"Интерес президента Узбекистана к поддержке русского языка мы всячески приветствуем. Сегодня подчеркнули и необходимость как можно скорее завершить формирование Международной организации по русскому языку, в которой Узбекистан играет активную роль", — сказал дипломат.
Другие заявления Сергея Лаврова
Об экономическом сотрудничестве Узбекистана и России
Сейчас в Узбекистане реализуют 115 инвестпроектов с участием российского капитала. Их общая стоимость — более 3,2 трлн рублей.
Россия планирует удвоить поставки газа в Узбекистан.
О сотрудничестве в области атомной энергетики:
Узбекистанские друзья по достоинству оценивают возможности нашей (российской) атомной корпорации.
Вопрос о строительстве крупной АЭС стоит на повестке дня Москвы и Ташкента.
"Сейчас начинается создание атомной станции малой мощности. На повестке останется и сооружение крупной полноценной атомной электростанции", — сказал Лавров.
Миграция
Если брать ситуацию глобально, то меры, которые приведут к сокращению числа трудовых мигрантов, едва ли отвечают нашим интересам.
В Узбекистане мы нашли полное понимание необходимости ввести здесь порядок, который будет минимизировать возможности для нарушений в сфере миграции.
Ситуация в Афганистане
Запад активно пытается вернуться в афганскую игру. Цель очевидна — западу неуютно, что до сих пор главную роль во внешнем сопровождении афганских процессов играли прежде всего страны, расположенные в этом регионе.
Мы активно выступаем за то, чтобы были разморожены государственные резервы Афганистана, которые находятся в США. Это необходимо для решения острых социальных, энергетических проблем этой страны, народа Афганистана.
Власти в Кабуле — это реальность и с ней нужно считаться, если проводить политику прагматичную, а не идеологизированную.
Узбекистан и ЕАЭС
Узбекистан развивает взаимодействие с ЕАЭС и недавно присоединился к Евразийскому банку развития.
Готовится дополнительное соглашение Узбекистана и ЕАЭС.
О сотрудничестве со странами Центральной Азии
Мы категорически против политизации процессов сотрудничества с пятеркой стран Центральной Азии, привнесения сюда идеологических элементов.
Недопустимо вновь под разными предлогами вернуть в Центральную Азию военную инфраструктуру стран НАТО.
По словам Лаврова, такие попытки создадут новую "бомбу замедленного действия, а может быть, и не очень замедленного действия".
"Так что мы в контактах с нашими коллегами из ЦА фиксируем совпадающую позицию в этом вопросе. Никто из них не желает размещать элементы военной инфраструктуры стран НАТО. И правильно делают. Такой же позиции придерживается и Пакистан", — сказал Лавров.
Кроме того, глава МИД РФ заявил, что:
железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан органично вписывается в глобальный подход к повышению связанности на всем Евразийском континенте;
саммит Россия – Центральная Азия состоится в октябре в Душанбе;
межрегиональное сотрудничество пользуется повышенным вниманием у руководителей Узбекистана и России;
МИД обеих стран будут обмениваться опытом в сфере координации внешних связей.
Также в ходе пресс-конференции главы российского внешнеполитического ведомства речь шла о работе с США по урегулированию войны в Украине.
"Мы подробно информировали наших узбекистанских друзей о последнем развитии событий, в том числе в контексте наших контактов с Соединенными Штатами и в контексте тех идей, которые Соединенные Штаты продвигают в своей работе с украинцами и европейцами", — сказал дипломат.