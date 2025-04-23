https://uz.sputniknews.ru/20250423/mirziyoyev-lavrov-vstrecha-samarkand-49013015.html

Президент Узбекистана встретился с главой МИД России — что обсудили

Президент Узбекистана встретился с главой МИД России — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Стороны с удовлетворением отметили активные контакты и плодотворные обмены по всем направлениям

2025-04-23T15:20+0500

2025-04-23T15:20+0500

2025-04-23T15:33+0500

политика

узбекистан

самарканд

президент узбекистана

встреча

делегация

россия

сергей лавров

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Самарканде принял делегацию Российской Федерации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который находится в республике с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.Высокий гость передал главе РУз приветствия и наилучшие пожелания от Президента РФ Владимира Путина.Мирзиёев и Лавров с удовлетворением отметили активные контакты и плодотворные обмены по всем направлениям, рост объемов товарооборота и инвестиций, усиление кооперации регионов и ведущих промышленных предприятий. Также расширяется взаимодействие в области культуры, искусства, науки, образования, здравоохранения, спорта и туризма.Стороны обменялись мнениями по аспектам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.

узбекистан

самарканд

россия

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