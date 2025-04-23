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https://uz.sputniknews.ru/20250423/mirziyoyev-lavrov-vstrecha-samarkand-49013015.html
Президент Узбекистана встретился с главой МИД России — что обсудили
Президент Узбекистана встретился с главой МИД России — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Стороны с удовлетворением отметили активные контакты и плодотворные обмены по всем направлениям
2025-04-23T15:20+0500
2025-04-23T15:33+0500
политика
узбекистан
самарканд
президент узбекистана
встреча
делегация
россия
сергей лавров
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Самарканде принял делегацию Российской Федерации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который находится в республике с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.Высокий гость передал главе РУз приветствия и наилучшие пожелания от Президента РФ Владимира Путина.Мирзиёев и Лавров с удовлетворением отметили активные контакты и плодотворные обмены по всем направлениям, рост объемов товарооборота и инвестиций, усиление кооперации регионов и ведущих промышленных предприятий. Также расширяется взаимодействие в области культуры, искусства, науки, образования, здравоохранения, спорта и туризма.Стороны обменялись мнениями по аспектам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.
узбекистан
самарканд
россия
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президент узбекистана встреча глава мид россии
президент узбекистана встреча глава мид россии

Президент Узбекистана встретился с главой МИД России — что обсудили

15:20 23.04.2025 (обновлено: 15:33 23.04.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял министра иностранных дел России
Президент Узбекистана принял министра иностранных дел России - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Стороны с удовлетворением отметили активные контакты и плодотворные обмены по всем направлениям.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Самарканде принял делегацию Российской Федерации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который находится в республике с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял министра иностранных дел России
Президент Узбекистана принял министра иностранных дел России - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2025
Президент Узбекистана принял министра иностранных дел России
© Пресс-служба президента Узбекистана
Высокий гость передал главе РУз приветствия и наилучшие пожелания от Президента РФ Владимира Путина.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял министра иностранных дел России
Президент Узбекистана принял министра иностранных дел России - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2025
Президент Узбекистана принял министра иностранных дел России
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений дружбы, всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял министра иностранных дел России
Президент Узбекистана принял министра иностранных дел России - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2025
Президент Узбекистана принял министра иностранных дел России
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев и Лавров с удовлетворением отметили активные контакты и плодотворные обмены по всем направлениям, рост объемов товарооборота и инвестиций, усиление кооперации регионов и ведущих промышленных предприятий. Также расширяется взаимодействие в области культуры, искусства, науки, образования, здравоохранения, спорта и туризма.
Стороны обменялись мнениями по аспектам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.
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