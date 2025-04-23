https://uz.sputniknews.ru/20250423/uzatom-eksimbank-knr-finansirovanie-stroitelstvo-aes-49010522.html
Узатом и Эксимбанк КНР обсуждают финансирование строительства АЭС в Узбекистане
Узатом и Эксимбанк КНР обсуждают финансирование строительства АЭС в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Делегация республики находится с визитом в Китае
2025-04-23T14:40+0500
2025-04-23T14:40+0500
2025-04-23T15:15+0500
узбекистан
строительство аэс в узбекистане
узатом
финансирование
китай
банк
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Узатом и Экспортно-импортный банк КНР обсуждают возможность финансирования строительства АЭС в Узбекистане, сообщает пресс-служба Агентства по атомной энергии при Кабмине РУз.Переговоры прошли в ходе визита делегации Узатома во главе с директором агентства Азимом Ахмедхаджаевым в Китай.В пресс-службе также напомнили, что ранее в рамках визита Узатом, Росатом и представители китайской компании Shanghai Electric обсудили вопрос создания турбинного оборудования для АЭС китайскими специалистами.
https://uz.sputniknews.ru/20250418/proekt-stroitelstvo-malaya-aes-uzbekistan-48944055.html
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узатом эксимбанк кнр финансирование строительство аэс узбекистан
узатом эксимбанк кнр финансирование строительство аэс узбекистан
Узатом и Эксимбанк КНР обсуждают финансирование строительства АЭС в Узбекистане
14:40 23.04.2025 (обновлено: 15:15 23.04.2025)
Делегация республики находится с визитом в Китае.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik.
Узатом и Экспортно-импортный банк КНР обсуждают возможность финансирования строительства АЭС в Узбекистане, сообщает
пресс-служба Агентства по атомной энергии при Кабмине РУз.
Переговоры прошли в ходе визита делегации Узатома во главе с директором агентства Азимом Ахмедхаджаевым в Китай.
"Азим Ахмедхаджаев провел переговоры с представителями Экспортно-импортного банка Китая (Эксимбанк). На встрече обсуждались перспективы привлечения финансовых ресурсов из Китая для поддержки проектов строительства АЭС в Узбекистане", — говорится в сообщении.
В пресс-службе также напомнили, что ранее в рамках визита Узатом, Росатом и представители китайской компании Shanghai Electric обсудили вопрос создания турбинного оборудования для АЭС китайскими специалистами.