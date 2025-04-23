https://uz.sputniknews.ru/20250423/uzatom-eksimbank-knr-finansirovanie-stroitelstvo-aes-49010522.html

Узатом и Эксимбанк КНР обсуждают финансирование строительства АЭС в Узбекистане

Узатом и Эксимбанк КНР обсуждают финансирование строительства АЭС в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Делегация республики находится с визитом в Китае

2025-04-23T14:40+0500

2025-04-23T14:40+0500

2025-04-23T15:15+0500

узбекистан

строительство аэс в узбекистане

узатом

финансирование

китай

банк

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Узатом и Экспортно-импортный банк КНР обсуждают возможность финансирования строительства АЭС в Узбекистане, сообщает пресс-служба Агентства по атомной энергии при Кабмине РУз.Переговоры прошли в ходе визита делегации Узатома во главе с директором агентства Азимом Ахмедхаджаевым в Китай.В пресс-службе также напомнили, что ранее в рамках визита Узатом, Росатом и представители китайской компании Shanghai Electric обсудили вопрос создания турбинного оборудования для АЭС китайскими специалистами.

https://uz.sputniknews.ru/20250418/proekt-stroitelstvo-malaya-aes-uzbekistan-48944055.html

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