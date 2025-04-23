https://uz.sputniknews.ru/20250423/vrach-rasskazala-o-poleznyx-svoystvax-kartofelya-49005145.html

Разрешен при похудении — врач рассказала о полезных свойствах картофеля

Разрешен при похудении — врач рассказала о полезных свойствах картофеля

Sputnik Узбекистан

Для контроля веса рекомендуется выбирать способы приготовления, которые не добавляют лишних калорий

2025-04-23T22:03+0500

2025-04-23T22:03+0500

2025-04-23T22:03+0500

это интересно

мнение эксперта

картофель

похудение

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Пищевые волокна в картофеле и его кожуре нормализуют пищеварение, поддерживают здоровье кишечника и контролируют аппетит, что необходимо тем, кто хочет похудеть, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.Специалист рекомендовала худеющим выбирать способы приготовления, которые не добавляют лишних калорий. Жареный картофель лучше заменить вареным, запеченным или тушеным, употреблять его с овощами, белками и здоровыми жирами, такими как оливковое масло или авокадо.Она добавила, что картофель богат витаминами C и B6, калием и магнием. Он также является источником сложных углеводов, которые постепенно усваиваются организмом и могут заряжать энергией на продолжительное время.В состав картофеля также входят антиоксиданты, снижающие риск развития хронических сердечно-сосудистых заболеваний и определенных видов рака, заключила Сухорукова.

https://uz.sputniknews.ru/20250422/mojet-li-chay-zamenit-vodu-48991576.html

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