https://uz.sputniknews.ru/20250423/vrach-rasskazala-o-poleznyx-svoystvax-kartofelya-49005145.html
Разрешен при похудении — врач рассказала о полезных свойствах картофеля
Разрешен при похудении — врач рассказала о полезных свойствах картофеля
Sputnik Узбекистан
Для контроля веса рекомендуется выбирать способы приготовления, которые не добавляют лишних калорий
2025-04-23T22:03+0500
2025-04-23T22:03+0500
2025-04-23T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
картофель
похудение
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Пищевые волокна в картофеле и его кожуре нормализуют пищеварение, поддерживают здоровье кишечника и контролируют аппетит, что необходимо тем, кто хочет похудеть, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.Специалист рекомендовала худеющим выбирать способы приготовления, которые не добавляют лишних калорий. Жареный картофель лучше заменить вареным, запеченным или тушеным, употреблять его с овощами, белками и здоровыми жирами, такими как оливковое масло или авокадо.Она добавила, что картофель богат витаминами C и B6, калием и магнием. Он также является источником сложных углеводов, которые постепенно усваиваются организмом и могут заряжать энергией на продолжительное время.В состав картофеля также входят антиоксиданты, снижающие риск развития хронических сердечно-сосудистых заболеваний и определенных видов рака, заключила Сухорукова.
https://uz.sputniknews.ru/20250422/mojet-li-chay-zamenit-vodu-48991576.html
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похудение картофель свойства
похудение картофель свойства
Разрешен при похудении — врач рассказала о полезных свойствах картофеля
Для контроля веса рекомендуется выбирать способы приготовления, которые не добавляют лишних калорий.
Пищевые волокна в картофеле и его кожуре нормализуют пищеварение, поддерживают здоровье кишечника и контролируют аппетит, что необходимо тем, кто хочет похудеть, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.
"Картофель может быть источником пищевых волокон, особенно если его употреблять с кожурой. Пищевые волокна могут способствовать нормализации пищеварительного процесса, поддержанию здоровья кишечника и контролю аппетита, что может быть полезно для тех, кто стремится снизить вес", — пояснила она.
Специалист рекомендовала худеющим выбирать способы приготовления, которые не добавляют лишних калорий. Жареный картофель лучше заменить вареным, запеченным или тушеным, употреблять его с овощами, белками и здоровыми жирами, такими как оливковое масло или авокадо.
"Частота употребления картофеля зависит от индивидуальных потребностей и целей каждого человека. Картофель может быть частью разнообразного рациона питания, но его потребление следует контролировать, особенно при стремлении снизить вес или контролировать уровень сахара в крови", — отметила гастроэнтеролог.
Она добавила, что картофель богат витаминами C и B6, калием и магнием. Он также является источником сложных углеводов, которые постепенно усваиваются организмом и могут заряжать энергией на продолжительное время.
В состав картофеля также входят антиоксиданты, снижающие риск развития хронических сердечно-сосудистых заболеваний и определенных видов рака, заключила Сухорукова.