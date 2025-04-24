https://uz.sputniknews.ru/20250424/mirziyoyev-gurbanguly-berdymuxamedov-peregovory-49030752.html

Переговоры Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова — о чем договорились лидеры

Переговоры Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова — о чем договорились лидеры

Sputnik Узбекистан

Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства

2025-04-24T14:35+0500

2025-04-24T14:35+0500

2025-04-24T15:38+0500

политика

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

гурбангулы бердымухамедов

туркменистан

переговоры

самарканд

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ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В Самарканде президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провели переговоры. Об этом сообщает пресс-служба главы РУз.Они прошли в Конгресс-центре комплекса "Silk Road Samarkand" в узком составе и с участием официальных делегаций. В фокусе внимания находились актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.Как отмечалось, в прошлом году взаимный товарооборот составил $1,1 млрд. В столицах созданы торговые дома, растут объемы грузоперевозок. Поставлена задача довести объемы торговли до $2 млрд в ближайшие годы.Также развивается взаимовыгодная кооперация в сферах энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства, других отраслях экономики. Совместно создают приграничную торговую зону "Шават-Дашогуз". Налажены активные межрегиональные контакты, реализуется насыщенная программа культурно-гуманитарного обмена.Достигнута договоренность о проведении в этом году третьего Форума регионов в городе Хиве и Дней культуры Туркменистана в Узбекистане.Лидеры Узбекистана и Туркменистана также обменялись мнениями по повестке регионального партнерства, в том числе подготовке предстоящих саммитов в формате "Центральная Азия плюс" и седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте.В ходе встречи Шавкат Мирзиёев вручил Национальному лидеру туркменского народа экземпляр его книги "Жемчужина разума" на узбекском языке, опубликованной в Узбекистане.По окончании двусторонних переговоров состоялась церемония вручения Гурбангулы Бердымухамедову высшей государственной награды Узбекистана – ордена "Олий Даражали Дустлик".Шавкат Мирзиёев особо отметил заслуги Гурбангулы Бердымухамедова в укреплении традиционных отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между двумя братскими странами.Как отмечалось, высшая награда Узбекистана стала выражением искреннего уважения многонационального узбекского народа к Гурбангулы Бердымухамедову как выдающемуся государственному деятелю, Национальному лидеру и архитектору современного Туркменистана.

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