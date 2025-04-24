Переговоры Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова — о чем договорились лидеры
14:35 24.04.2025 (обновлено: 15:38 24.04.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Самарканде плодотворно прошли узбекско-туркменские переговоры
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В Самарканде президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провели переговоры. Об этом сообщает пресс-служба главы РУз.
Они прошли в Конгресс-центре комплекса "Silk Road Samarkand" в узком составе и с участием официальных делегаций.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Самарканде плодотворно прошли узбекско-туркменские переговоры
В Самарканде плодотворно прошли узбекско-туркменские переговоры
© Пресс-служба президента Узбекистана
В фокусе внимания находились актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
Как отмечалось, в прошлом году взаимный товарооборот составил $1,1 млрд. В столицах созданы торговые дома, растут объемы грузоперевозок. Поставлена задача довести объемы торговли до $2 млрд в ближайшие годы.
Также развивается взаимовыгодная кооперация в сферах энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства, других отраслях экономики. Совместно создают приграничную торговую зону "Шават-Дашогуз".
Налажены активные межрегиональные контакты, реализуется насыщенная программа культурно-гуманитарного обмена.
Достигнута договоренность о проведении в этом году третьего Форума регионов в городе Хиве и Дней культуры Туркменистана в Узбекистане.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Самарканде плодотворно прошли узбекско-туркменские переговоры
В Самарканде плодотворно прошли узбекско-туркменские переговоры
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидеры Узбекистана и Туркменистана также обменялись мнениями по повестке регионального партнерства, в том числе подготовке предстоящих саммитов в формате "Центральная Азия плюс" и седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте.
"Глава нашего государства особо отметил важность предстоящего в декабре этого года в городе Ашхабаде Форума в рамках Международного года мира и доверия, объявленного Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций по инициативе Туркменистана, а также других международных мероприятий", — говорится в сообщении.
В ходе встречи Шавкат Мирзиёев вручил Национальному лидеру туркменского народа экземпляр его книги "Жемчужина разума" на узбекском языке, опубликованной в Узбекистане.
По окончании двусторонних переговоров состоялась церемония вручения Гурбангулы Бердымухамедову высшей государственной награды Узбекистана – ордена "Олий Даражали Дустлик".
© Пресс-служба президента УзбекистанаНациональный лидер туркменского народа награжден орденом "Олий Даражали Дўстлик"
Национальный лидер туркменского народа награжден орденом "Олий Даражали Дўстлик"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев особо отметил заслуги Гурбангулы Бердымухамедова в укреплении традиционных отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между двумя братскими странами.
"Все грандиозные достижения, масштабные преобразования и рост авторитета братского Туркменистана на международной арене прочно связаны с вашим именем", – подчеркнул он.
Как отмечалось, высшая награда Узбекистана стала выражением искреннего уважения многонационального узбекского народа к Гурбангулы Бердымухамедову как выдающемуся государственному деятелю, Национальному лидеру и архитектору современного Туркменистана.