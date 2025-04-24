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https://uz.sputniknews.ru/20250424/na-pmef-sostoitsya-biznes-dialog-s-uzbekistanom-49023859.html
На ПМЭФ состоится бизнес-диалог с Узбекистаном
На ПМЭФ состоится бизнес-диалог с Узбекистаном
Sputnik Узбекистан
Всего в рамках Петербургского международного экономического форума запланированы 15 двусторонних бизнес-диалогов
2025-04-24T11:00+0500
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санкт-петербург
пмэф
узбекистан
бизнес
экономика
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ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В рамках Петербургского международного экономического форума состоится бизнес-диалог с Узбекистаном, сообщает фонд "Росконгресс".На ПМЭФ, который пройдет в Северной столице РФ с 18 по 21 июня, запланированы 15 двусторонних бизнес-диалогов. Главная тема ПМЭФ-2025 — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". Она отражает изменения в международном сотрудничестве и роль универсальных ценностей в устойчивом экономическом развитии.Деловая программа включает четыре тематических направления: "Экономика развития: обеспечивая рост", "Технологии и стремление к лидерству", "Среда для жизни" и "Человек в новом мире".
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санкт-петербург
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пмэф бизнес диалог узбекистан
пмэф бизнес диалог узбекистан

На ПМЭФ состоится бизнес-диалог с Узбекистаном

11:00 24.04.2025
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРукопожатие
Рукопожатие - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2025
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Всего в рамках Петербургского международного экономического форума запланированы 15 двусторонних бизнес-диалогов.
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В рамках Петербургского международного экономического форума состоится бизнес-диалог с Узбекистаном, сообщает фонд "Росконгресс".
На ПМЭФ, который пройдет в Северной столице РФ с 18 по 21 июня, запланированы 15 двусторонних бизнес-диалогов.

"В рамках ПМЭФ запланированы 15 двусторонних бизнес-диалогов с партнерами из Армении, Африки, Бахрейна, Вьетнама, ЕС, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Латинской Америки, Молдовы, Монголии, Таиланда, Узбекистана, а также ЕАЭС-АСЕАН, посвященных торгово-экономическому сотрудничеству и глобальным вызовам", — говорится в сообщении.

Главная тема ПМЭФ-2025 — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". Она отражает изменения в международном сотрудничестве и роль универсальных ценностей в устойчивом экономическом развитии.
Деловая программа включает четыре тематических направления: "Экономика развития: обеспечивая рост", "Технологии и стремление к лидерству", "Среда для жизни" и "Человек в новом мире".
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