https://uz.sputniknews.ru/20250424/na-pmef-sostoitsya-biznes-dialog-s-uzbekistanom-49023859.html

На ПМЭФ состоится бизнес-диалог с Узбекистаном

На ПМЭФ состоится бизнес-диалог с Узбекистаном

Sputnik Узбекистан

Всего в рамках Петербургского международного экономического форума запланированы 15 двусторонних бизнес-диалогов

2025-04-24T11:00+0500

2025-04-24T11:00+0500

2025-04-24T11:00+0500

россия

санкт-петербург

пмэф

узбекистан

бизнес

экономика

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ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В рамках Петербургского международного экономического форума состоится бизнес-диалог с Узбекистаном, сообщает фонд "Росконгресс".На ПМЭФ, который пройдет в Северной столице РФ с 18 по 21 июня, запланированы 15 двусторонних бизнес-диалогов. Главная тема ПМЭФ-2025 — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". Она отражает изменения в международном сотрудничестве и роль универсальных ценностей в устойчивом экономическом развитии.Деловая программа включает четыре тематических направления: "Экономика развития: обеспечивая рост", "Технологии и стремление к лидерству", "Среда для жизни" и "Человек в новом мире".

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