На ПМЭФ состоится бизнес-диалог с Узбекистаном
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Всего в рамках Петербургского международного экономического форума запланированы 15 двусторонних бизнес-диалогов.
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В рамках Петербургского международного экономического форума состоится бизнес-диалог с Узбекистаном, сообщает фонд "Росконгресс".
На ПМЭФ, который пройдет в Северной столице РФ с 18 по 21 июня, запланированы 15 двусторонних бизнес-диалогов.
"В рамках ПМЭФ запланированы 15 двусторонних бизнес-диалогов с партнерами из Армении, Африки, Бахрейна, Вьетнама, ЕС, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Латинской Америки, Молдовы, Монголии, Таиланда, Узбекистана, а также ЕАЭС-АСЕАН, посвященных торгово-экономическому сотрудничеству и глобальным вызовам", — говорится в сообщении.
Главная тема ПМЭФ-2025 — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". Она отражает изменения в международном сотрудничестве и роль универсальных ценностей в устойчивом экономическом развитии.
Деловая программа включает четыре тематических направления: "Экономика развития: обеспечивая рост", "Технологии и стремление к лидерству", "Среда для жизни" и "Человек в новом мире".