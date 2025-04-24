https://uz.sputniknews.ru/20250424/press-konferentsiya-start-aktsii-georgievskaya-lentochka-49023010.html
Пресс-конференция, посвященная старту акции "Георгиевская ленточка" — трансляция
Пресс-конференция, посвященная старту акции "Георгиевская ленточка" — трансляция
Sputnik Узбекистан
Спикеры рассказывают о том, каковы особенности проведения акции "Георгиевская ленточка" в 2025 году, какие новые смыслы приобрела она за 20 лет, какие традиции появились
2025-04-24T13:04+0500
2025-04-24T13:04+0500
2025-04-24T13:04+0500
пресс-конференция
москва
георгиевская ленточка
акция
прямая трансляция
миа "россия сегодня"
победа
великая отечественная война
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ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В формате видеомоста Москва — Симферополь проходит пресс-конференция, посвященная старту акции "Георгиевская ленточка".Участники в Москве:В Симферополе:В этом году акцию "Георгиевская ленточка" приурочили к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Акция родилась в РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша Победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь".С 2022 года Федеральным законом РФ установлен статус Георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России. Акция "Георгиевская ленточка" — антивоенная инициатива, и тем не менее, один из символов Победы в Великой Отечественной войне и символ СВО.Спикеры рассказывают об особенностях проведения акции "Георгиевская ленточка" в 2025 году, новых смыслах, которые она приобрела она за 20 лет, и связанных с ней традициях.
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пресс-конференция акция георгиевская ленточка
пресс-конференция акция георгиевская ленточка
Пресс-конференция, посвященная старту акции "Георгиевская ленточка" — трансляция
Спикеры рассказывают о том, каковы особенности проведения акции "Георгиевская ленточка" в 2025 году, какие новые смыслы приобрела она за 20 лет, какие традиции появились.
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В формате видеомоста Москва — Симферополь проходит пресс-конференция, посвященная старту акции "Георгиевская ленточка".
генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев;
председатель Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы", заместитель руководителя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко;
Герой России, специальный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный;
заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов;
советник Международной медиагруппы "Россия сегодня", автор акции Наталья Лосева.
Герой России, участник программы "Время героев", заместитель председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Антон Старостин;
исполнительный директор регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы" в Республике Крым Мария Акуратова.
В этом году акцию "Георгиевская ленточка" приурочили к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Акция родилась в РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша Победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь".
С 2022 года Федеральным законом РФ установлен статус Георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России. Акция "Георгиевская ленточка" — антивоенная инициатива, и тем не менее, один из символов Победы в Великой Отечественной войне и символ СВО.
Спикеры рассказывают об особенностях проведения акции "Георгиевская ленточка" в 2025 году, новых смыслах, которые она приобрела она за 20 лет, и связанных с ней традициях.