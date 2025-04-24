https://uz.sputniknews.ru/20250424/press-konferentsiya-start-aktsii-georgievskaya-lentochka-49023010.html

Пресс-конференция, посвященная старту акции "Георгиевская ленточка" — трансляция

Пресс-конференция, посвященная старту акции "Георгиевская ленточка" — трансляция

Sputnik Узбекистан

Спикеры рассказывают о том, каковы особенности проведения акции "Георгиевская ленточка" в 2025 году, какие новые смыслы приобрела она за 20 лет, какие традиции появились

2025-04-24T13:04+0500

2025-04-24T13:04+0500

2025-04-24T13:04+0500

пресс-конференция

москва

георгиевская ленточка

акция

прямая трансляция

миа "россия сегодня"

победа

великая отечественная война

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ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В формате видеомоста Москва — Симферополь проходит пресс-конференция, посвященная старту акции "Георгиевская ленточка".Участники в Москве:В Симферополе:В этом году акцию "Георгиевская ленточка" приурочили к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Акция родилась в РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша Победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь".С 2022 года Федеральным законом РФ установлен статус Георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России. Акция "Георгиевская ленточка" — антивоенная инициатива, и тем не менее, один из символов Победы в Великой Отечественной войне и символ СВО.Спикеры рассказывают об особенностях проведения акции "Георгиевская ленточка" в 2025 году, новых смыслах, которые она приобрела она за 20 лет, и связанных с ней традициях.

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пресс-конференция акция георгиевская ленточка