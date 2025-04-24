Врач: причины развития сахарного диабета
"В России сейчас уже 25 млн человек, которые имеют преддиабет, который требует особого внимания к питанию. Основной метод лечения инсулинорезистентности, так мы называем преддиабет и диабет, — это снижение веса и коррекция питания. Никакие таблетки, которые многие эндокринологи пациентам назначают, не помогут", — пояснила диетолог.
"Миллион операций по ампутации конечностей в год происходит именно в связи с этим заболеванием. Это — тихий убийца. Люди часто очень его пропускают, потому что есть такая позиция: если у меня сахар в норме по анализам, то можно спать спокойно. Но, к сожалению, преддиабет — это ситуация, когда сахар в анализах еще в норме, но уже повышен инсулин. Нужно смотреть результаты анализов комплексно, то есть наблюдать и за глюкозой, и за инсулином", — отметила Макиша.
"У организма уже сломались механизмы, с помощью которых он эту глюкозу в крови регулирует. И тогда любое поступление быстрых углеводов в организм будет приводить к повышенному уровню глюкозы. Лишний вес можно наесть любыми продуктами, но при наличии преддиабета или диабета контроль углеводов в рационе является основной мерой, чтобы мы могли хотя бы предотвратить те тяжелейшие последствия этих заболеваний, с которыми человек сталкивается", — резюмировала врач.