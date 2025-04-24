Врач: причины развития сахарного диабета

"Миллион операций по ампутации конечностей в год происходит именно в связи с этим заболеванием. Это — тихий убийца. Люди часто очень его пропускают, потому что есть такая позиция: если у меня сахар в норме по анализам, то можно спать спокойно. Но, к сожалению, преддиабет — это ситуация, когда сахар в анализах еще в норме, но уже повышен инсулин. Нужно смотреть результаты анализов комплексно, то есть наблюдать и за глюкозой, и за инсулином", — отметила Макиша.