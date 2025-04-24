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Врач: причины развития сахарного диабета
Врач: причины развития сахарного диабета
Sputnik Узбекистан
Далеко не все люди знают о диагнозе
2025-04-24T22:02+0500
2025-04-24T22:02+0500
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Ожирение и переедание являются причиной развития сахарного диабета 2-го типа, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Марина Макиша.По словам специалиста, на сегодняшний день в России 5 млн человек с сахарным диабетом — это в два раза меньше, чем есть на самом деле, потому что далеко не все люди знают о диагнозе.Она добавила, что симптомами сахарного диабета могут быть постоянная жажда и частое мочеиспускание.Те, кому уже поставили медицинское заключение, — преддиабет или диабет, нужно более тщательно следить за потреблением углеводов.
https://uz.sputniknews.ru/20250423/vrach-rasskazala-o-poleznyx-svoystvax-kartofelya-49005145.html
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врач диабет развитие причины
врач диабет развитие причины

Врач: причины развития сахарного диабета

22:02 24.04.2025
© Depositphotos / ImagepointfrДевушка с глюкометром измеряет сахар в крови
Девушка с глюкометром измеряет сахар в крови - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2025
© Depositphotos / Imagepointfr
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Далеко не все люди знают о диагнозе.
Ожирение и переедание являются причиной развития сахарного диабета 2-го типа, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Марина Макиша.
По словам специалиста, на сегодняшний день в России 5 млн человек с сахарным диабетом — это в два раза меньше, чем есть на самом деле, потому что далеко не все люди знают о диагнозе.

"В России сейчас уже 25 млн человек, которые имеют преддиабет, который требует особого внимания к питанию. Основной метод лечения инсулинорезистентности, так мы называем преддиабет и диабет, — это снижение веса и коррекция питания. Никакие таблетки, которые многие эндокринологи пациентам назначают, не помогут", — пояснила диетолог.

Она добавила, что симптомами сахарного диабета могут быть постоянная жажда и частое мочеиспускание.

"Миллион операций по ампутации конечностей в год происходит именно в связи с этим заболеванием. Это — тихий убийца. Люди часто очень его пропускают, потому что есть такая позиция: если у меня сахар в норме по анализам, то можно спать спокойно. Но, к сожалению, преддиабет — это ситуация, когда сахар в анализах еще в норме, но уже повышен инсулин. Нужно смотреть результаты анализов комплексно, то есть наблюдать и за глюкозой, и за инсулином", — отметила Макиша.

Те, кому уже поставили медицинское заключение, — преддиабет или диабет, нужно более тщательно следить за потреблением углеводов.

"У организма уже сломались механизмы, с помощью которых он эту глюкозу в крови регулирует. И тогда любое поступление быстрых углеводов в организм будет приводить к повышенному уровню глюкозы. Лишний вес можно наесть любыми продуктами, но при наличии преддиабета или диабета контроль углеводов в рационе является основной мерой, чтобы мы могли хотя бы предотвратить те тяжелейшие последствия этих заболеваний, с которыми человек сталкивается", — резюмировала врач.

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