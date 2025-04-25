https://uz.sputniknews.ru/20250425/biznes-forum-djizak-soglasheniya-700-mln-49042853.html

На бизнес-форуме "Джизак-2025" подписаны инвестиционные и торговые соглашения на $700 млн

На бизнес-форуме "Джизак-2025" подписаны инвестиционные и торговые соглашения на $700 млн

Sputnik Узбекистан

Мероприятие объединило свыше 300 участников, в числе которых представители ведущих компаний и деловых кругов из 32 стран, главы дипломатического корпуса, аккредитованные в республике, а также послы Узбекистана в зарубежных странах.

2025-04-25T13:26+0500

2025-04-25T13:26+0500

2025-04-25T14:44+0500

форум

джизакская область

бизнес-форум

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

мид узбекистана

соглашение

инвестиции

меморандум

торговля

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Зааминском районе Джизакской области состоялся международный бизнес-форум "Джизак – 2025", сообщает ИА "Дунё".Форум организован министерством иностранных дел Узбекистана при поддержке хокимията Джизакской области, министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ), Агентства по привлечению иностранных инвестиций и ряда международных организаций.Мероприятие собрало более 300 представителей ведущих компаний и деловых кругов из 32 стран, глав дипломатического корпуса, аккредитованных в республике, а также послов Узбекистана в зарубежных странах.На открытии бизнес-форума выступили замминистра иностранных дел Узбекистана Илхом Хайдаров, министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов и хоким Джизакской области Улугбек Мустафоев.Собравшимся подробно рассказали о социально-экономических реформах, реализуемых в Узбекистане, в том числе в Джизакской области, а также их результатах.Вниманию участников были представлены перспективные проектные предложения, касающиеся машиностроения, высоких технологий, сельского хозяйства, фармацевтики, туризма и других отраслей, исходя из потенциала районов Джизакской области.В частности, президент китайской компании "Minyuan Silu Tianjin Industry" Ли Сянь Чин поделился опытом работы в Узбекистане и заявил о планах расширения реализуемых проектов.В рамках международного форума состоялись специализированные выставки, бизнес- встречи, а также презентации инвестиционных проектов. Участники ознакомились с промышленной выставкой "Made in Jizzakh".В ходе двусторонних встреч с главами иностранного дипломатического корпуса, принявшими участие в форуме, послы отметили, что проинформируют представителей деловых кругов и компании в своих странах об инвестиционном потенциале Джизакской области.По итогам международного бизнес-форума были подписаны инвестиционные и торговые соглашения на сумму $700 млн. Также хокимиятом Джизакской области и хокимиятами районов области были подписаны меморандумы о сотрудничестве с иностранными компаниями. В частности, были достигнуты конкретные договоренности с кувейтской компанией "Gulf Care General Trading Co.Ltd" по реализации проектов сотрудничества и инвестиций в сфере здравоохранения.Кроме того, были подписаны меморандумы о взаимопонимании между "BMB Holding" и австрийской компанией "Agrotek Handels" о создании совместного предприятия в Джизакской области, между хокимиятом Шараф-Рашидовского района и китайской компанией "Tianshui Lake" о развитии туризма.На площадке бизнес-форума главы посольств Узбекистана за рубежом совместно с предпринимателями из своих стран провели отдельные переговоры с хокимами Джизакской области и ее районов. На них были намечены меры по привлечению конкретных инвесторов к семи перспективным проектам в регионе, расширению объемов и географии экспорта продукции, выращенной и произведенной в области, поиску новых рынков и дальнейшему углублению межрегионального сотрудничества.По информации МИПТ, рассматривается возможность проведения аналогичных бизнес-форумов и в других регионах республики.

джизакская область

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