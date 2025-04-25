https://uz.sputniknews.ru/20250425/oae-mogut-vnov-vvesti-vizovyy-rejim-dlya-grajdan-uzbekistana-49045414.html
ОАЭ могут отменить безвизовый режим для граждан Узбекистана — причины
ОАЭ могут отменить безвизовый режим для граждан Узбекистана — причины
Sputnik Узбекистан
В Дубае задержали 15 граждан Узбекистана, подозреваемых в участии в уличном столкновении.
2025-04-25T16:15+0500
2025-04-25T16:15+0500
2025-04-25T16:32+0500
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Объединенные Арабские Эмираты могут вновь ввести визовый режим для граждан Узбекистана. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Ахрор Бурханов.Это связано с тем, что в Дубае задержали 15 граждан Узбекистана, подозреваемых в участии в уличном столкновении.Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что 20 апреля в Дубае произошло столкновение между двумя группировками, состоящими из граждан Узбекистана. В результате конфликта погиб человек. Задержаны 15 фигурантов.Для разъяснения ситуации дипломаты Узбекистана встретились с руководством управления уголовного розыска Дубая, который занимается расследованием этого дела. Там сообщили, что по данному инциденту ведется следствие. В МИДе заявили, что Узбекистан сотрудничает с соответствующими правоохранительными органами по данной ситуации.В управлении также отметили, что "увеличение количества случаев нарушения закона со стороны граждан Узбекистана в последнее время может повлиять на безвизовый режим между двумя странами".В этой связи МИД призвал узбекистанцев, находясь за рубежом, воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб репутации страны.
https://uz.sputniknews.ru/20250418/kakie-strany-grajdane-uzbekistana-mogut-poseschat-bez-vizy-48940048.html
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оаэ узбекистан дубай конфликт мид виза
оаэ узбекистан дубай конфликт мид виза
ОАЭ могут отменить безвизовый режим для граждан Узбекистана — причины
16:15 25.04.2025 (обновлено: 16:32 25.04.2025)
В Дубае задержали 15 граждан Узбекистана, подозреваемых в участии в уличном столкновении.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik.
Объединенные Арабские Эмираты могут вновь ввести визовый режим для граждан Узбекистана. Об этом сообщил
официальный представитель МИД Узбекистана Ахрор Бурханов.
Это связано с тем, что в Дубае задержали 15 граждан Узбекистана, подозреваемых в участии в уличном столкновении.
Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что 20 апреля в Дубае произошло столкновение между двумя группировками, состоящими из граждан Узбекистана. В результате конфликта погиб человек. Задержаны 15 фигурантов.
Для разъяснения ситуации дипломаты Узбекистана встретились с руководством управления уголовного розыска Дубая, который занимается расследованием этого дела. Там сообщили, что по данному инциденту ведется следствие. В МИДе заявили, что Узбекистан сотрудничает с соответствующими правоохранительными органами по данной ситуации.
"В связи с инцидентом, произошедшим с участием граждан Узбекистана в городе Дубай, представители дипломатической миссии нашей страны провели встречу с руководством уголовного розыска эмирата. По информации эмиратской стороны, в рамках проводимого расследования по данному делу задержаны 15 граждан Узбекистана", - написал Бурханов в своем Telegram-канале.
В управлении также отметили, что "увеличение количества случаев нарушения закона со стороны граждан Узбекистана в последнее время может повлиять на безвизовый режим между двумя странами".
"Недавнее увеличение случаев правонарушений со стороны граждан Узбекистана может повлиять на безвизовый режим между двумя странами", — говорится в сообщении.
В этой связи МИД призвал узбекистанцев, находясь за рубежом, воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб репутации страны.