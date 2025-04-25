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https://uz.sputniknews.ru/20250425/tanzila-narbaeva-vstretilas-s--predsedatelem-velikogo-natsionalnogo-sobraniya-turtsii--49039530.html
Танзила Нарбаева встретилась с Председателем Великого Национального Собрания Турции
Танзила Нарбаева встретилась с Председателем Великого Национального Собрания Турции
Sputnik Узбекистан
Подписан Протокол о сотрудничестве между Олий Мажлисом Республики Узбекистан и Великим Национальным Собранием Турции, направленный на вывод сотрудничества между парламентами на более высокий уровень.
2025-04-25T10:25+0500
2025-04-25T10:36+0500
танзила нарбаева
сенат олий мажлиса узбекистана
парламент
турция
узбекистан
сотрудничество
протокол
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева в рамках визита в Анкару провела встречу с Председателем Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.Участники встречи подчеркнули, что благодаря прочной политической воле и дружеским отношениям лидеров двух государств узбекско-турецкие связи вышли на уровень всестороннего стратегического партнерства.Отмечалось, что парламенты играют все более активную роль в углублении межгосударственного взаимодействия. Внимание акцентировано на важности парламентского контроля за реализацией достигнутых на высшем уровне договоренностей, а также необходимости усиления взаимодействия между профильными комитетами и группами дружбы.Стороны подчеркнули важность расширения культурно-гуманитарных связей, особенно в сферах образования и туризма, а также обмена опытом между молодежью и регионами. Рассмотрены вопросы углубления взаимодействия между парламентами тюркоязычных стран и в рамках Организации тюркских государств.По итогам встречи был подписан Протокол о сотрудничестве между Олий Мажлисом Республики Узбекистан и Великим Национальным Собранием Турции.Документ предусматривает вывод межпарламентского сотрудничества между Узбекистаном и Турцией на новый уровень. Речь также идет об обмене опытом и тесном взаимодействии в законодательной деятельности и более активном сотрудничестве в политике, экономике, культуре, образовании и спорте. В тот же день делегация посетила парламентскую библиотеку, где были представлены книги и издания, посвященные истории, культуре и современному развитию Узбекистана.Танзила Нарбаева оставила запись в Книге почетных гостей Великого Национального Собрания Турции, подчеркнув важность укрепления двусторонних межпарламентских связей.
https://uz.sputniknews.ru/20250421/v-stolitse-turtsii-otkryli-byust-axmada-al-fergani-48974479.html
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турция узбекистан парламент нарбаева куртулмуш протокол сотрудничество
турция узбекистан парламент нарбаева куртулмуш протокол сотрудничество

Танзила Нарбаева встретилась с Председателем Великого Национального Собрания Турции

10:25 25.04.2025 (обновлено: 10:36 25.04.2025)
© Сенат Олий МажлисаВ рамках визита Председатель Сената провела встречу с руководителем Великого Национального Собрания Турции
В рамках визита Председатель Сената провела встречу с руководителем Великого Национального Собрания Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2025
© Сенат Олий Мажлиса
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Подписан Протокол о сотрудничестве между Олий Мажлисом Республики Узбекистан и Великим Национальным Собранием Турции, направленный на вывод сотрудничества между парламентами на более высокий уровень.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева в рамках визита в Анкару провела встречу с Председателем Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
Участники встречи подчеркнули, что благодаря прочной политической воле и дружеским отношениям лидеров двух государств узбекско-турецкие связи вышли на уровень всестороннего стратегического партнерства.
© Сенат Олий МажлисаВ рамках визита Председатель Сената провела встречу с руководителем Великого Национального Собрания Турции
В рамках визита Председатель Сената провела встречу с руководителем Великого Национального Собрания Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2025
В рамках визита Председатель Сената провела встречу с руководителем Великого Национального Собрания Турции
© Сенат Олий Мажлиса
Отмечалось, что парламенты играют все более активную роль в углублении межгосударственного взаимодействия. Внимание акцентировано на важности парламентского контроля за реализацией достигнутых на высшем уровне договоренностей, а также необходимости усиления взаимодействия между профильными комитетами и группами дружбы.
© Сенат Олий МажлисаВ рамках визита Председатель Сената провела встречу с руководителем Великого Национального Собрания Турции
В рамках визита Председатель Сената провела встречу с руководителем Великого Национального Собрания Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2025
В рамках визита Председатель Сената провела встречу с руководителем Великого Национального Собрания Турции
© Сенат Олий Мажлиса
Стороны подчеркнули важность расширения культурно-гуманитарных связей, особенно в сферах образования и туризма, а также обмена опытом между молодежью и регионами. Рассмотрены вопросы углубления взаимодействия между парламентами тюркоязычных стран и в рамках Организации тюркских государств.
По итогам встречи был подписан Протокол о сотрудничестве между Олий Мажлисом Республики Узбекистан и Великим Национальным Собранием Турции.
© Сенат Олий МажлисаВ рамках визита Председатель Сената провела встречу с руководителем Великого Национального Собрания Турции
В рамках визита Председатель Сената провела встречу с руководителем Великого Национального Собрания Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2025
В рамках визита Председатель Сената провела встречу с руководителем Великого Национального Собрания Турции
© Сенат Олий Мажлиса
Документ предусматривает вывод межпарламентского сотрудничества между Узбекистаном и Турцией на новый уровень. Речь также идет об обмене опытом и тесном взаимодействии в законодательной деятельности и более активном сотрудничестве в политике, экономике, культуре, образовании и спорте.

"Это является не только укреплением дружественных отношений между двумя государствами, но и важным дипломатическим шагом, способствующим стабильности и развитию во всем регионе", — отмечалось на встрече.

В тот же день делегация посетила парламентскую библиотеку, где были представлены книги и издания, посвященные истории, культуре и современному развитию Узбекистана.
Танзила Нарбаева оставила запись в Книге почетных гостей Великого Национального Собрания Турции, подчеркнув важность укрепления двусторонних межпарламентских связей.
© Сенат Олий МажлисаВ рамках визита Председатель Сената провела встречу с руководителем Великого Национального Собрания Турции
В рамках визита Председатель Сената провела встречу с руководителем Великого Национального Собрания Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2025
В рамках визита Председатель Сената провела встречу с руководителем Великого Национального Собрания Турции
© Сенат Олий Мажлиса
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