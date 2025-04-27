https://uz.sputniknews.ru/20250427/dni-uzbekskoy-meditsiny-proydut-v-kazaxstane-49062854.html

Дни узбекской медицины пройдут в Казахстане

Дни узбекской медицины пройдут в Казахстане

Sputnik Узбекистан

Стороны рассмотрели ход реализации десятилетней программы стратегического сотрудничества, охватывающей все направления взаимодействия между министерствами здравоохранения двух стран

2025-04-27T16:00+0500

2025-04-27T16:00+0500

2025-04-27T16:00+0500

узбекистан

казахстан

сотрудничество

медицина

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Дни узбекской медицины пройдут в Казахстане в 2026 году, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистана Бахтиёра Ибрагимов с заместителем министра здравоохранения Казахстана Ерболом Оспановым.Стороны рассмотрели ход реализации десятилетней программы стратегического сотрудничества, охватывающей все направления взаимодействия между министерствами здравоохранения двух стран.Достигнута договоренность продолжить эффективное сотрудничество, направленное на улучшение здоровья населения Узбекистана и Казахстана.

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