https://uz.sputniknews.ru/20250427/dni-uzbekskoy-meditsiny-proydut-v-kazaxstane-49062854.html
Дни узбекской медицины пройдут в Казахстане
Дни узбекской медицины пройдут в Казахстане
Sputnik Узбекистан
Стороны рассмотрели ход реализации десятилетней программы стратегического сотрудничества, охватывающей все направления взаимодействия между министерствами здравоохранения двух стран
2025-04-27T16:00+0500
2025-04-27T16:00+0500
2025-04-27T16:00+0500
узбекистан
казахстан
сотрудничество
медицина
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Дни узбекской медицины пройдут в Казахстане в 2026 году, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистана Бахтиёра Ибрагимов с заместителем министра здравоохранения Казахстана Ерболом Оспановым.Стороны рассмотрели ход реализации десятилетней программы стратегического сотрудничества, охватывающей все направления взаимодействия между министерствами здравоохранения двух стран.Достигнута договоренность продолжить эффективное сотрудничество, направленное на улучшение здоровья населения Узбекистана и Казахстана.
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узбекистан медицина казахстан сотрудничество
узбекистан медицина казахстан сотрудничество
Дни узбекской медицины пройдут в Казахстане
Стороны рассмотрели ход реализации десятилетней программы стратегического сотрудничества, охватывающей все направления взаимодействия между министерствами здравоохранения двух стран.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik
. Дни узбекской медицины пройдут в Казахстане в 2026 году, сообщает
ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистана Бахтиёра Ибрагимов с заместителем министра здравоохранения Казахстана Ерболом Оспановым.
“Обсуждались вопросы реализации достигнутых между Узбекистаном и Казахстаном договоренностей в сфере здравоохранения, в частности проведения совместных исследований состояния здоровья населения Приаралья, проведения Дней казахстанской медицины в Узбекистане в 2025 году и Дней узбекской медицины в Казахстане в 2026 году, развития фармацевтики, медицинского туризма, подготовки кадров, обмена студентами”, — говорится в сообщении.
Стороны рассмотрели ход реализации десятилетней программы стратегического сотрудничества, охватывающей все направления взаимодействия между министерствами здравоохранения двух стран.
Достигнута договоренность продолжить эффективное сотрудничество, направленное на улучшение здоровья населения Узбекистана и Казахстана.