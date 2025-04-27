https://uz.sputniknews.ru/20250427/prezident-uzbekistana-soboleznovaniya-vzryv-v-iranskom-portu-49064816.html

Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи со взрывом в иранском порту

Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи со взрывом в иранском порту

Sputnik Узбекистан

Власти и СМИ Ирана сообщают о 28 погибших и 1139 пострадавших

2025-04-27T15:08+0500

2025-04-27T15:08+0500

2025-04-27T15:14+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

соболезнования

президент

иран

взрыв

порт

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи со взрывом в иранском порту, сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.Лидер страны выразил искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Соболезнования верховному руководителю Исламской республики Иран Аятолле Сейеду Али Хамене и президенту Масуду Пезешкиану в связи с жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи выразил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Россия готова оказать содействие в ликвидации последствий бедствия.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно.В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.Власти и СМИ Ирана сообщают о 28 погибших и 1139 пострадавших.Губернатор южной иранской провинции Хормозган Мохаммад Ашури объявил о трехдневном трауре в провинции.

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