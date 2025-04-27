https://uz.sputniknews.ru/20250427/prezident-uzbekistana-soboleznovaniya-vzryv-v-iranskom-portu-49064816.html
Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи со взрывом в иранском порту
Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи со взрывом в иранском порту
Sputnik Узбекистан
Власти и СМИ Ирана сообщают о 28 погибших и 1139 пострадавших
2025-04-27T15:08+0500
2025-04-27T15:08+0500
2025-04-27T15:14+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
соболезнования
президент
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взрыв
порт
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи со взрывом в иранском порту, сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.Лидер страны выразил искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Соболезнования верховному руководителю Исламской республики Иран Аятолле Сейеду Али Хамене и президенту Масуду Пезешкиану в связи с жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи выразил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Россия готова оказать содействие в ликвидации последствий бедствия.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно.В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.Власти и СМИ Ирана сообщают о 28 погибших и 1139 пострадавших.Губернатор южной иранской провинции Хормозган Мохаммад Ашури объявил о трехдневном трауре в провинции.
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президент узбекистана соболезнования взрыв порт иран
президент узбекистана соболезнования взрыв порт иран
Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи со взрывом в иранском порту
15:08 27.04.2025 (обновлено: 15:14 27.04.2025)
Власти и СМИ Ирана сообщают о 28 погибших и 1 139 пострадавших.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.
Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи со взрывом в иранском порту, сообщает
пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Масъуду Пезешкиану в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими, а также масштабными разрушениями в результате взрыва на территории порта Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас этой страны”, — говорится в сообщении.
Лидер страны выразил искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Соболезнования верховному руководителю Исламской республики Иран Аятолле Сейеду Али Хамене и президенту Масуду Пезешкиану в связи с жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи выразил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Россия готова оказать содействие в ликвидации последствий бедствия.
Соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно.
В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.
Власти и СМИ Ирана сообщают о 28 погибших и 1139 пострадавших.
Губернатор южной иранской провинции Хормозган Мохаммад Ашури объявил о трехдневном трауре в провинции.