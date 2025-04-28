https://uz.sputniknews.ru/20250428/k-80-letiyu-velikoy-pobedy-mediagruppa-rossiya-segodnya-zapuskaet-proekt-49072271.html
К 80-летию Великой Победы: медиагруппа "Россия сегодня" запускает проект
К 80-летию Великой Победы: медиагруппа "Россия сегодня" запускает проект
Sputnik Узбекистан
Посетители специального сайта смогут создать персональный фотоальбом или плакат, дополненный уникальной фотохроникой военных лет
2025-04-28T14:10+0500
2025-04-28T14:10+0500
2025-04-28T14:19+0500
великая отечественная война
победа
проект
миа "россия сегодня"
общество
россия
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Медиагруппа "Россия сегодня" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запускает новый проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945", который поможет сохранить семейные фотографии, сообщает медиагруппа.Чтобы создать фотоальбом или плакат, пользователю нужно выбрать шаблон оформления и загрузить снимки того времени из домашнего архива. Альбом можно дополнить кадрами времен Великой Отечественной войны. Созданный макет будет доступен в полиграфическом формате, его можно будет распечатать в любом профессиональном салоне.На сайте проекта также можно познакомиться с историями жизни и работами известных советских фотографов-военных корреспондентов.
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победа проект медиагруппа "россия сегодня"
победа проект медиагруппа "россия сегодня"
К 80-летию Великой Победы: медиагруппа "Россия сегодня" запускает проект
14:10 28.04.2025 (обновлено: 14:19 28.04.2025)
Посетители специального сайта смогут создать персональный фотоальбом или плакат, дополненный уникальной фотохроникой военных лет.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Медиагруппа "Россия сегодня" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запускает новый проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945", который поможет сохранить семейные фотографии, сообщает медиагруппа.
"К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне медиагруппа "Россия сегодня" запускает новый проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945", который поможет сохранить семейные фотографии. Посетители специального сайта смогут создать персональный фотоальбом или плакат, дополненный уникальной фотохроникой военных лет", — говорится в сообщении.
Чтобы создать фотоальбом или плакат, пользователю нужно выбрать шаблон оформления и загрузить снимки того времени из домашнего архива. Альбом можно дополнить кадрами времен Великой Отечественной войны. Созданный макет будет доступен в полиграфическом формате, его можно будет распечатать в любом профессиональном салоне.
На сайте проекта также можно познакомиться с историями жизни и работами известных советских фотографов-военных корреспондентов.