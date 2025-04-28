https://uz.sputniknews.ru/20250428/k-80-letiyu-velikoy-pobedy-mediagruppa-rossiya-segodnya-zapuskaet-proekt-49072271.html

К 80-летию Великой Победы: медиагруппа "Россия сегодня" запускает проект

К 80-летию Великой Победы: медиагруппа "Россия сегодня" запускает проект

Sputnik Узбекистан

Посетители специального сайта смогут создать персональный фотоальбом или плакат, дополненный уникальной фотохроникой военных лет

2025-04-28T14:10+0500

2025-04-28T14:10+0500

2025-04-28T14:19+0500

великая отечественная война

победа

проект

миа "россия сегодня"

общество

россия

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Медиагруппа "Россия сегодня" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запускает новый проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945", который поможет сохранить семейные фотографии, сообщает медиагруппа.Чтобы создать фотоальбом или плакат, пользователю нужно выбрать шаблон оформления и загрузить снимки того времени из домашнего архива. Альбом можно дополнить кадрами времен Великой Отечественной войны. Созданный макет будет доступен в полиграфическом формате, его можно будет распечатать в любом профессиональном салоне.На сайте проекта также можно познакомиться с историями жизни и работами известных советских фотографов-военных корреспондентов.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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победа проект медиагруппа "россия сегодня"