https://uz.sputniknews.ru/20250428/kak-otlichit-dementsiyu-ot-zabyvchivosti-49068946.html
Как отличить деменцию от забывчивости
Как отличить деменцию от забывчивости
Sputnik Узбекистан
Врач: Забывчивость — это следствие усталости, стресса или недостатка сна, а деменция — болезнь, требующая медицинского наблюдения
2025-04-28T22:01+0500
2025-04-28T22:01+0500
2025-04-28T22:01+0500
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Человек, страдающий деменцией, теряет не только память, как при забывчивости, но и способность мыслить, ориентироваться и говорить, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.По словам Мартынова, забывчивость — это следствие усталости, стресса или недостатка сна, а деменция — болезнь, требующая медицинского наблюдения.
https://uz.sputniknews.ru/20250427/vrach-raskryla-polzu-teploy-vody-pri-prostude-49060513.html
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деменция забывчивость отличия врач
деменция забывчивость отличия врач
Как отличить деменцию от забывчивости
Врач: Забывчивость — это следствие усталости, стресса или недостатка сна, а деменция — болезнь, требующая медицинского наблюдения.
Человек, страдающий деменцией, теряет не только память, как при забывчивости, но и способность мыслить, ориентироваться и говорить, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.
"Все мы можем забыть, куда положили ключи или как зовут актера в фильме, но при деменции человек забывает важное: как пользоваться телефоном, не узнает знакомые лица, теряется в собственном районе. Он теряет не только память, но и способность мыслить, ориентироваться, говорить", — пояснил специалист.
По словам Мартынова, забывчивость — это следствие усталости, стресса или недостатка сна, а деменция — болезнь, требующая медицинского наблюдения.