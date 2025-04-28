Как отличить деменцию от забывчивости

"Все мы можем забыть, куда положили ключи или как зовут актера в фильме, но при деменции человек забывает важное: как пользоваться телефоном, не узнает знакомые лица, теряется в собственном районе. Он теряет не только память, но и способность мыслить, ориентироваться, говорить", — пояснил специалист.