https://uz.sputniknews.ru/20250428/kreml-putin-peremirie-80-letiye-pobedy-49076941.html
Кремль: Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
Кремль: Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
Sputnik Узбекистан
Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру
2025-04-28T17:30+0500
2025-04-28T17:30+0500
2025-04-28T17:30+0500
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщается на сайте Кремля.Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру.В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные Силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ.Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами, указано в заявлении Кремля.
https://uz.sputniknews.ru/20250420/mid-uzbekistana-privetstvoval-pasxalnoe-peremirie-na-ukraine-48965233.html
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кремль путин перемирие 80-летие победы
кремль путин перемирие 80-летие победы
Кремль: Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik.
Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщается
на сайте Кремля.
“По решению Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В. В. Путина из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия”, — говорится в сообщении.
Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру.
В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные Силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ.
Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами, указано в заявлении Кремля.