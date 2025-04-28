https://uz.sputniknews.ru/20250428/kreml-putin-peremirie-80-letiye-pobedy-49076941.html

Кремль: Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Кремль: Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Sputnik Узбекистан

Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру

2025-04-28T17:30+0500

2025-04-28T17:30+0500

2025-04-28T17:30+0500

спецоперация россии по защите донбасса

перемирие

россия

владимир путин

украина

в мире

кремль

победа

великая отечественная война

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщается на сайте Кремля.Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру.В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные Силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ.Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами, указано в заявлении Кремля.

https://uz.sputniknews.ru/20250420/mid-uzbekistana-privetstvoval-pasxalnoe-peremirie-na-ukraine-48965233.html

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украина

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