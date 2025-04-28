С кем встретился Мирзиёев в рамках Иннопрома
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана посетил международную выставку "ИННОПРОМ"
© Пресс-служба президента Узбекистана
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С 28 по 30 апреля в Ташкенте на новой бизнес-арене CAEx Uzbekistan проходит пятая Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия".
ТАШКЕНТ, 28 апреля — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил площадку пятой Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", которая сегодня начала работу в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана посетил международную выставку "ИННОПРОМ"
Президент Узбекистана посетил международную выставку "ИННОПРОМ"
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе осмотра павильонов и экспозиций он особо отметил имеющийся большой потенциал экономического партнерства и возможности для генерации бизнес-идей.
Лидер страны выразил уверенность, что форум даст толчок продвижению новых масштабных проектов, будет способствовать развитию долгосрочных партнерских связей, расширению межрегиональной кооперации.
На полях мероприятия Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией России во главе с первым заместителем Председателя Правительства Денисом Мантуровым.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана посетил международную выставку "ИННОПРОМ"
Президент Узбекистана посетил международную выставку "ИННОПРОМ"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Речь шла о практической реализации договоренностей и соглашений, принятых по итогам государственного визита президента РФ в Узбекистан в мае прошлого года.
Сохраняется динамика роста товарооборота, реализуются важные проекты кооперации, в том числе с активным вовлечением регионов двух стран.
Стороны отметили важность наращивания торгово-экономического сотрудничества, продвижения проектов и программ кооперации, в том числе путем выработки скоординированных решений на площадке Иннопрома.
На встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым обсудили вопросы расширения промышленной кооперации ведущих предприятий и активного гуманитарного обмена.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана посетил международную выставку "ИННОПРОМ"
Президент Узбекистана посетил международную выставку "ИННОПРОМ"
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Достигнута договоренность о продолжении интенсивных контактов, продвижении совместных проектов в нефтегазовой, химической, транспортной, туристической и других сферах, в том числе в рамках индустриальных зон в регионах Узбекистана”, — говорится в сообщении.
В ходе беседы с генеральным директором Госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым говорили о динамичном развитии сотрудничества в области мирного атома.
Особое внимание уделили развитию взаимодействия в сфере применения ядерных технологий в сельском хозяйстве и медицине, а также подготовке кадров на базе филиала МИФИ в городе Ташкенте.
Лидер Узбекистана принял участие в работе круглого стола, где главы регионов и ведущих компаний двух стран представили конкретные планы по реализации проектов кооперации.
Форум проходит в выставочном комплексе Central Asian Expo Uzbekistan. Общая площадь экспозиции превышает 18 тыс. квадратных метров. Участвуют более 10 тыс. делегатов из России, соседних государств Центральной Азии, КНР, Индии и других стран.
На выставке представлены технологические решения, современное оборудование и готовая промышленная продукция ведущих предприятий машиностроительной, электротехнической, металлургической, химической промышленности, транспортного сектора, строительной индустрии, сферы IT и других отраслей.