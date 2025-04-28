https://uz.sputniknews.ru/20250428/s-kem-vstretilsya-mirziyoev-v-ramkax-innoproma-49079800.html

С кем встретился Мирзиёев в рамках Иннопрома

С кем встретился Мирзиёев в рамках Иннопрома

Sputnik Узбекистан

С 28 по 30 апреля в Ташкенте на новой бизнес-арене CAEx Uzbekistan проходит пятая Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"

2025-04-28T18:10+0500

2025-04-28T18:10+0500

2025-04-28T18:10+0500

иннопром - 2025

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ТАШКЕНТ, 28 апреля — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил площадку пятой Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", которая сегодня начала работу в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В ходе осмотра павильонов и экспозиций он особо отметил имеющийся большой потенциал экономического партнерства и возможности для генерации бизнес-идей.Лидер страны выразил уверенность, что форум даст толчок продвижению новых масштабных проектов, будет способствовать развитию долгосрочных партнерских связей, расширению межрегиональной кооперации.На полях мероприятия Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией России во главе с первым заместителем Председателя Правительства Денисом Мантуровым.Речь шла о практической реализации договоренностей и соглашений, принятых по итогам государственного визита президента РФ в Узбекистан в мае прошлого года.Сохраняется динамика роста товарооборота, реализуются важные проекты кооперации, в том числе с активным вовлечением регионов двух стран.Стороны отметили важность наращивания торгово-экономического сотрудничества, продвижения проектов и программ кооперации, в том числе путем выработки скоординированных решений на площадке Иннопрома.На встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым обсудили вопросы расширения промышленной кооперации ведущих предприятий и активного гуманитарного обмена.В ходе беседы с генеральным директором Госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым говорили о динамичном развитии сотрудничества в области мирного атома.Особое внимание уделили развитию взаимодействия в сфере применения ядерных технологий в сельском хозяйстве и медицине, а также подготовке кадров на базе филиала МИФИ в городе Ташкенте.Лидер Узбекистана принял участие в работе круглого стола, где главы регионов и ведущих компаний двух стран представили конкретные планы по реализации проектов кооперации.Форум проходит в выставочном комплексе Central Asian Expo Uzbekistan. Общая площадь экспозиции превышает 18 тыс. квадратных метров. Участвуют более 10 тыс. делегатов из России, соседних государств Центральной Азии, КНР, Индии и других стран.На выставке представлены технологические решения, современное оборудование и готовая промышленная продукция ведущих предприятий машиностроительной, электротехнической, металлургической, химической промышленности, транспортного сектора, строительной индустрии, сферы IT и других отраслей.

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