Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Иннопром. Логотип - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2025
ИННОПРОМ - 2025
Выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" проходит в Ташкенте с 28 по 30 апреля.
https://uz.sputniknews.ru/20250428/s-kem-vstretilsya-mirziyoev-v-ramkax-innoproma-49079800.html
С кем встретился Мирзиёев в рамках Иннопрома
С кем встретился Мирзиёев в рамках Иннопрома
Sputnik Узбекистан
С 28 по 30 апреля в Ташкенте на новой бизнес-арене CAEx Uzbekistan проходит пятая Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
2025-04-28T18:10+0500
2025-04-28T18:10+0500
иннопром - 2025
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
"иннопром"
встреча
ташкент
выставка
денис мантуров
россия
рустам минниханов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/1c/49077963_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6c9c5e2ac6b47094c95742c0ca835587.jpg
ТАШКЕНТ, 28 апреля — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил площадку пятой Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", которая сегодня начала работу в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В ходе осмотра павильонов и экспозиций он особо отметил имеющийся большой потенциал экономического партнерства и возможности для генерации бизнес-идей.Лидер страны выразил уверенность, что форум даст толчок продвижению новых масштабных проектов, будет способствовать развитию долгосрочных партнерских связей, расширению межрегиональной кооперации.На полях мероприятия Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией России во главе с первым заместителем Председателя Правительства Денисом Мантуровым.Речь шла о практической реализации договоренностей и соглашений, принятых по итогам государственного визита президента РФ в Узбекистан в мае прошлого года.Сохраняется динамика роста товарооборота, реализуются важные проекты кооперации, в том числе с активным вовлечением регионов двух стран.Стороны отметили важность наращивания торгово-экономического сотрудничества, продвижения проектов и программ кооперации, в том числе путем выработки скоординированных решений на площадке Иннопрома.На встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым обсудили вопросы расширения промышленной кооперации ведущих предприятий и активного гуманитарного обмена.В ходе беседы с генеральным директором Госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым говорили о динамичном развитии сотрудничества в области мирного атома.Особое внимание уделили развитию взаимодействия в сфере применения ядерных технологий в сельском хозяйстве и медицине, а также подготовке кадров на базе филиала МИФИ в городе Ташкенте.Лидер Узбекистана принял участие в работе круглого стола, где главы регионов и ведущих компаний двух стран представили конкретные планы по реализации проектов кооперации.Форум проходит в выставочном комплексе Central Asian Expo Uzbekistan. Общая площадь экспозиции превышает 18 тыс. квадратных метров. Участвуют более 10 тыс. делегатов из России, соседних государств Центральной Азии, КНР, Индии и других стран.На выставке представлены технологические решения, современное оборудование и готовая промышленная продукция ведущих предприятий машиностроительной, электротехнической, металлургической, химической промышленности, транспортного сектора, строительной индустрии, сферы IT и других отраслей.
ташкент
россия
татарстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/1c/49077963_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_236273a1a096d668652ef233180e68ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мирзиёев иннопром встречи ташкент
мирзиёев иннопром встречи ташкент

С кем встретился Мирзиёев в рамках Иннопрома

18:10 28.04.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана посетил международную выставку "ИННОПРОМ"
Президент Узбекистана посетил международную выставку ИННОПРОМ - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
С 28 по 30 апреля в Ташкенте на новой бизнес-арене CAEx Uzbekistan проходит пятая Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия".
ТАШКЕНТ, 28 апреля — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил площадку пятой Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", которая сегодня начала работу в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана посетил международную выставку "ИННОПРОМ"
Президент Узбекистана посетил международную выставку ИННОПРОМ - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2025
Президент Узбекистана посетил международную выставку "ИННОПРОМ"
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе осмотра павильонов и экспозиций он особо отметил имеющийся большой потенциал экономического партнерства и возможности для генерации бизнес-идей.
Лидер страны выразил уверенность, что форум даст толчок продвижению новых масштабных проектов, будет способствовать развитию долгосрочных партнерских связей, расширению межрегиональной кооперации.
На полях мероприятия Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией России во главе с первым заместителем Председателя Правительства Денисом Мантуровым.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана посетил международную выставку "ИННОПРОМ"
Президент Узбекистана посетил международную выставку ИННОПРОМ - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2025
Президент Узбекистана посетил международную выставку "ИННОПРОМ"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Речь шла о практической реализации договоренностей и соглашений, принятых по итогам государственного визита президента РФ в Узбекистан в мае прошлого года.
Сохраняется динамика роста товарооборота, реализуются важные проекты кооперации, в том числе с активным вовлечением регионов двух стран.
Стороны отметили важность наращивания торгово-экономического сотрудничества, продвижения проектов и программ кооперации, в том числе путем выработки скоординированных решений на площадке Иннопрома.
На встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым обсудили вопросы расширения промышленной кооперации ведущих предприятий и активного гуманитарного обмена.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана посетил международную выставку "ИННОПРОМ"
Президент Узбекистана посетил международную выставку ИННОПРОМ - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2025
Президент Узбекистана посетил международную выставку "ИННОПРОМ"
© Пресс-служба президента Узбекистана

“Достигнута договоренность о продолжении интенсивных контактов, продвижении совместных проектов в нефтегазовой, химической, транспортной, туристической и других сферах, в том числе в рамках индустриальных зон в регионах Узбекистана”, — говорится в сообщении.

В ходе беседы с генеральным директором Госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым говорили о динамичном развитии сотрудничества в области мирного атома.
Особое внимание уделили развитию взаимодействия в сфере применения ядерных технологий в сельском хозяйстве и медицине, а также подготовке кадров на базе филиала МИФИ в городе Ташкенте.
Лидер Узбекистана принял участие в работе круглого стола, где главы регионов и ведущих компаний двух стран представили конкретные планы по реализации проектов кооперации.
Форум проходит в выставочном комплексе Central Asian Expo Uzbekistan. Общая площадь экспозиции превышает 18 тыс. квадратных метров. Участвуют более 10 тыс. делегатов из России, соседних государств Центральной Азии, КНР, Индии и других стран.
На выставке представлены технологические решения, современное оборудование и готовая промышленная продукция ведущих предприятий машиностроительной, электротехнической, металлургической, химической промышленности, транспортного сектора, строительной индустрии, сферы IT и других отраслей.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0