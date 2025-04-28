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Иннопром. Логотип - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2025
ИННОПРОМ - 2025
Выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" проходит в Ташкенте с 28 по 30 апреля.
https://uz.sputniknews.ru/20250428/tashkent-innoprom-glavnaya-plenarnaya-sessiya-49080471.html
Иннопром в Ташкенте: как прошла главная пленарная сессия
Иннопром в Ташкенте: как прошла главная пленарная сессия
Sputnik Узбекистан
Денис Мантуров: Мы можем расширять горизонты сотрудничества в ответ на глобальные вызовы
2025-04-28T18:46+0500
2025-04-28T18:46+0500
иннопром - 2025
эксклюзив
экономика
узбекистан
ташкент
денис мантуров
жамшид ходжаев
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ТАШКЕНТ, 28 апреля — Sputnik. В Ташкенте в рамках пятой Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" прошла главная пленарная сессия, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Тема — "Стратегическое промышленное партнерство в ЦА: интеграция на основе передовых технологий".Среди спикеров — заместители премьер-министров России и Узбекистана Денис Мантуров и Жамшид Ходжаев.По его словам, для России развитие индустриального партнерства со странами региона является одним из безусловных приоритетов.Он добавил, что совокупный объем российских инвестиций в экономику государств и регионов в прошлом году превысил 760 млрд рублей. Это позволяет увеличивать портфель совместных проектов машиностроения, фармацевтики, автопрома, химической промышленности, металлургии и многих других отраслях. Мантуров добавил, площадки за счет массового охвата потребителей стимулируют рост микро- и малого бизнеса в странах присутсвия.В свою очередь, Джамшид Ходжаев выразил уверенность, что узбекские предприятия готовы к мобилизации ресурсов, опыта, технологий для реализации совместных проектов на территории республики и выхода на рынки третьих государств.По его словам, в 2024 году торговля Узбекистана с Россией и странами ЦА приблизилась к $20 млрд.В Узбекистане насчитывается около 5 тыс. предприятий с участием капитала из этих стран.На пленарной сессии также выступил гендиректор российской компании "Транспорт будущего" Юрий Козаренко.Он сообщил, что к концу этого года в Узбекистане будет запущено совместное предприятие по производству беспилотников. Их будут использовать в сельском хозяйстве.Сейчас, по словам Козаренко, уже идет строительство СП. Планируют, что на первом этапе объем производимой продукции составит более $100 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20250428/s-kem-vstretilsya-mirziyoev-v-ramkax-innoproma-49079800.html
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ташкент иннопром пленарная сессия денис мантуров
ташкент иннопром пленарная сессия денис мантуров

Иннопром в Ташкенте: как прошла главная пленарная сессия

18:46 28.04.2025
© Sputnik / Владимир НовиковПятая Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
Пятая Международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Центральная Азия - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2025
© Sputnik / Владимир Новиков
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Эксклюзив
Денис Мантуров: Мы можем расширять горизонты сотрудничества в ответ на глобальные вызовы.
ТАШКЕНТ, 28 апреля — Sputnik. В Ташкенте в рамках пятой Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" прошла главная пленарная сессия, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Тема — "Стратегическое промышленное партнерство в ЦА: интеграция на основе передовых технологий".
Среди спикеров — заместители премьер-министров России и Узбекистана Денис Мантуров и Жамшид Ходжаев.
"Мы можем расширять горизонты сотрудничества в ответ на глобальные вызовы", — сказал Мантуров.
По его словам, для России развитие индустриального партнерства со странами региона является одним из безусловных приоритетов.

“Мы планомерно переходим от простых экспортно-импортных операций в глубокую технологическую кооперацию. Для этого реализуется ряд двусторонних стратегических документов, программ, которые нацелены на расширение сотрудничества по всем ключевым отраслям. Сегодня российские предприятия широко представлены в Центральной Азии. Их доля в общем количестве иностранных компаний в Узбекистане равна порядка 20%. В Кыргызстане — более 30%. В Казахстане — уже свыше 40%”, — отметил Мантуров.

Он добавил, что совокупный объем российских инвестиций в экономику государств и регионов в прошлом году превысил 760 млрд рублей. Это позволяет увеличивать портфель совместных проектов машиностроения, фармацевтики, автопрома, химической промышленности, металлургии и многих других отраслях.
"В рамках этой работы формируется новая компетенция, внедряются современные технологии, что укрепляет конкурентоспособность наших предприятий. Активное развитие наших связей способствует вовлечению локальных производителей в работу российских ритейлеров. Сегодня практически во всех странах Центральной Азии представлены наши крупнейшие компании”, — сказал заместитель Председателя Правительства РФ.
Мантуров добавил, площадки за счет массового охвата потребителей стимулируют рост микро- и малого бизнеса в странах присутсвия.
В свою очередь, Джамшид Ходжаев выразил уверенность, что узбекские предприятия готовы к мобилизации ресурсов, опыта, технологий для реализации совместных проектов на территории республики и выхода на рынки третьих государств.

"Наряду с проектами в отраслях промышленной кооперации считаем приоритетным направлением развитие транспортной инфраструктуры, что позволит увеличить грузопотоки и повысить транспортно-логистическую привлекательность региона", — отметил заместитель премьер-министра Узбекистана.

По его словам, в 2024 году торговля Узбекистана с Россией и странами ЦА приблизилась к $20 млрд.
В Узбекистане насчитывается около 5 тыс. предприятий с участием капитала из этих стран.
"Сегодня в различных отраслях экономики нашей страны реализуются более чем 650 совместных проектов на сумму $67 млрд", – подчеркнул заместитель премьер-министра РУз.
На пленарной сессии также выступил гендиректор российской компании "Транспорт будущего" Юрий Козаренко.
Он сообщил, что к концу этого года в Узбекистане будет запущено совместное предприятие по производству беспилотников. Их будут использовать в сельском хозяйстве.
Сейчас, по словам Козаренко, уже идет строительство СП. Планируют, что на первом этапе объем производимой продукции составит более $100 млн.
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