https://uz.sputniknews.ru/20250428/tashkent-innoprom-glavnaya-plenarnaya-sessiya-49080471.html

Иннопром в Ташкенте: как прошла главная пленарная сессия

Иннопром в Ташкенте: как прошла главная пленарная сессия

Sputnik Узбекистан

Денис Мантуров: Мы можем расширять горизонты сотрудничества в ответ на глобальные вызовы

2025-04-28T18:46+0500

2025-04-28T18:46+0500

2025-04-28T18:46+0500

иннопром - 2025

эксклюзив

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узбекистан

ташкент

денис мантуров

жамшид ходжаев

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ТАШКЕНТ, 28 апреля — Sputnik. В Ташкенте в рамках пятой Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" прошла главная пленарная сессия, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Тема — "Стратегическое промышленное партнерство в ЦА: интеграция на основе передовых технологий".Среди спикеров — заместители премьер-министров России и Узбекистана Денис Мантуров и Жамшид Ходжаев.По его словам, для России развитие индустриального партнерства со странами региона является одним из безусловных приоритетов.Он добавил, что совокупный объем российских инвестиций в экономику государств и регионов в прошлом году превысил 760 млрд рублей. Это позволяет увеличивать портфель совместных проектов машиностроения, фармацевтики, автопрома, химической промышленности, металлургии и многих других отраслях. Мантуров добавил, площадки за счет массового охвата потребителей стимулируют рост микро- и малого бизнеса в странах присутсвия.В свою очередь, Джамшид Ходжаев выразил уверенность, что узбекские предприятия готовы к мобилизации ресурсов, опыта, технологий для реализации совместных проектов на территории республики и выхода на рынки третьих государств.По его словам, в 2024 году торговля Узбекистана с Россией и странами ЦА приблизилась к $20 млрд.В Узбекистане насчитывается около 5 тыс. предприятий с участием капитала из этих стран.На пленарной сессии также выступил гендиректор российской компании "Транспорт будущего" Юрий Козаренко.Он сообщил, что к концу этого года в Узбекистане будет запущено совместное предприятие по производству беспилотников. Их будут использовать в сельском хозяйстве.Сейчас, по словам Козаренко, уже идет строительство СП. Планируют, что на первом этапе объем производимой продукции составит более $100 млн.

https://uz.sputniknews.ru/20250428/s-kem-vstretilsya-mirziyoev-v-ramkax-innoproma-49079800.html

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