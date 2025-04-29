https://uz.sputniknews.ru/20250429/innoprom-2025-kakie-dokumenty-podpisali-v-pervyy-den-raboty-vystavki-49087984.html

Иннопром-2025: какие документы подписали в первый день работы выставки

Иннопром-2025: какие документы подписали в первый день работы выставки

Sputnik Узбекистан

В церемонии подписания соглашений и меморандумов участвовали Жамшид Ходжаев и Денис Мантуров.

2025-04-29T10:54+0500

2025-04-29T10:54+0500

2025-04-29T11:14+0500

иннопром - 2025

экономика

узбекистан

ташкент

россия

выставка

денис мантуров

жамшид ходжаев

подписание документов

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ТАШКЕНТ, 29 апреля — Sputnik. В первый день работы пятой Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", которая накануне открылась в Ташкенте, подписали 15 соглашений и меморандумов между представителями власти и бизнеса Узбекистана и России.В церемонии подписания участвовали заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев и зампредседателя Правительства России Денис Мантуров.Подписанные документы:Форум проходит в выставочном комплексе Central Asian Expo Uzbekistan. Общая площадь экспозиции превышает 18 тыс. квадратных метров. Участвуют более 10 тыс. делегатов из России, соседних государств Центральной Азии, КНР, Индии и других стран.На выставке представлены технологические решения, современное оборудование и готовая промышленная продукция ведущих предприятий машиностроительной, электротехнической, металлургической, химической промышленности, транспортного сектора, строительной индустрии, сферы IT и других отраслей.

https://uz.sputniknews.ru/20250428/shavkat-mirziyoev-vysoko-otsenil-ekspozitsiyu-vystavki-innoprom-49073977.html

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экономика, узбекистан, ташкент, россия, выставка, денис мантуров, жамшид ходжаев, подписание документов