Иннопром-2025: какие документы подписали в первый день работы выставки
10:54 29.04.2025 (обновлено: 11:14 29.04.2025)
© INNOPROMТоржественная церемония подписания соглашений с участием Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дениса Мантурова и Заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева.
© INNOPROM
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В церемонии подписания соглашений и меморандумов участвовали Жамшид Ходжаев и Денис Мантуров.
ТАШКЕНТ, 29 апреля — Sputnik. В первый день работы пятой Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", которая накануне открылась в Ташкенте, подписали 15 соглашений и меморандумов между представителями власти и бизнеса Узбекистана и России.
В церемонии подписания участвовали заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев и зампредседателя Правительства России Денис Мантуров.
Подписанные документы:
соглашение между Правительством Республики Татарстан и хокимиятом Навоийской области;
соглашение между хокимиятом Бухарской области и Правительством Омской области;
соглашение между Правительством Архангельской области и хокимиятом Навоийской области;
соглашение о сотрудничестве между хокимиятом Бекабадского района Ташкентской области и Акционерном обществом "Корпорация развития Республики Башкортостан";
меморандум о развитии сотрудничества между Московской областью и Ташкентской областью;
соглашение о сотрудничестве между Правительством Московской области и Совместным предприятием в форме общества с ограниченной ответственностью "SPZ-BEARINGS Узбекско-Российское совместное предприятие";
соглашения между ООО "Научно-производственный центр промышленных технологий" и АО "Узбекистон темир йуллари";
соглашение об организации деятельности Передовой инженерной школы "ГеоМетТех" на базе филиала НИТУ МИСИС в г. Алмалык;
меморандум о намерениях между ООО "Дирекция химического-индустриального технопарка "Чирчик" и ООО "TASHCHEMIKAL-PRODUCT";
меморандум о взаимопонимании между хокимиятом Наманганской области и компанией ООО "Омский металлургический завод";
меморандум о взаимопонимании между хокимиятом Наманганской области и компанией ООО "Siberian Wellness";
меморандум о взаимопонимании между хокимиятом Ферганской области и компанией ООО "D’cotton";
соглашение о начале совместной реализации проекта Дирекцией специального промышленного парка "Бухарский комплекс развития промышленности" и ООО "Форт Верный";
соглашение о начале совместной реализации проекта Дирекцией специального промышленного парка "Бухарский комплекс развития промышленности" и ООО "Маршал ФТ";
соглашение об инвестировании на территории Специального промышленного парка "Бухарский комплекс развития промышленности" между ООО "Дирекция Специального промышленного парка "Бухарский комплекс развития промышленности" и ООО "Ariko".
Форум проходит в выставочном комплексе Central Asian Expo Uzbekistan. Общая площадь экспозиции превышает 18 тыс. квадратных метров. Участвуют более 10 тыс. делегатов из России, соседних государств Центральной Азии, КНР, Индии и других стран.
На выставке представлены технологические решения, современное оборудование и готовая промышленная продукция ведущих предприятий машиностроительной, электротехнической, металлургической, химической промышленности, транспортного сектора, строительной индустрии, сферы IT и других отраслей.