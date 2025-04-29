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https://uz.sputniknews.ru/20250429/k-80-letiyu-pobedy-v-ryazani-vstretili-uchastnikov-veloprobega-49085990.html
К 80-летию Победы: в Рязани торжественно встретили участников велопробега
К 80-летию Победы: в Рязани торжественно встретили участников велопробега
Sputnik Узбекистан
Велопробег "Ташкент – Москва" инициировал известный узбекский оперный певец и велопутешественник Хурсанд Шеров. На дистанции к нему присоединились единомышленники из Казахстана
2025-04-29T11:30+0500
2025-04-29T11:30+0500
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общество
велопробег
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великая отечественная война
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TАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Рязани торжественно встретили участников велопробега "Ташкент – Москва" в честь 80-летия со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщила председатель узбекской национально-культурной автономии "Алмаз" Зулайхо Кадирова.Пробег инициировал известный узбекский оперный певец и велопутешественник Хурсанд Шеров. В Уральске к нему присоединились единомышленники из Казахстана — Жумабай Утаргалиев и Кайрат Иргизбаев. Помимо Рязани маршрут включал Оренбург, Самару, Ульяновск, Пензу. Путешествие общей протяженностью 3800 км завершится 9 мая на Красной площади в Москве.Цель акции — увековечить память героев, отдать дань уважения ветеранам, вручить им памятные знамена и сувениры, вдохновить молодежь на сохранение исторической памяти.В ходе встречи участников велопробега с представителями органов власти, школьниками, студентами и соотечественниками говорили о преемственности поколений, звучали песни военных лет на русском и узбекском языках. Зрителям представили видеоролик о Ташкентском мемориальном комплексе "Парк Победы", созданном, чтобы увековечить подвиг многонационального народа Узбекистана во Второй мировой войне.Участники велопробега возложили цветы к памятнику героям Великой Отечественной войны в Рязани.
https://uz.sputniknews.ru/20250331/veloputeshestvennik-uzbekistan-medal-baykonur-48664443.html
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рязань встреча велопробег ташкент москва участники
рязань встреча велопробег ташкент москва участники

К 80-летию Победы: в Рязани торжественно встретили участников велопробега

11:30 29.04.2025
© НКА "Алмаз"Актив узбекской национально-культурной автономии "Алмаз" города Рязани торжественно встретил участников международного веломарафона, посвященного 80-летию Победы над фашизмом.
Актив узбекской национально-культурной автономии Алмаз города Рязани торжественно встретил участников международного веломарафона, посвященного 80-летию Победы над фашизмом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2025
© НКА "Алмаз"
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Эксклюзив
Велопробег "Ташкент – Москва" инициировал известный узбекский оперный певец и велопутешественник Хурсанд Шеров. На дистанции к нему присоединились единомышленники из Казахстана.
TАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Рязани торжественно встретили участников велопробега "Ташкент – Москва" в честь 80-летия со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщила председатель узбекской национально-культурной автономии "Алмаз" Зулайхо Кадирова.
© НКА "Алмаз"Актив узбекской национально-культурной автономии "Алмаз" города Рязани торжественно встретил участников международного веломарафона, посвященного 80-летию Победы над фашизмом.
Актив узбекской национально-культурной автономии Алмаз города Рязани торжественно встретил участников международного веломарафона, посвященного 80-летию Победы над фашизмом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2025
Актив узбекской национально-культурной автономии "Алмаз" города Рязани торжественно встретил участников международного веломарафона, посвященного 80-летию Победы над фашизмом.
© НКА "Алмаз"
Пробег инициировал известный узбекский оперный певец и велопутешественник Хурсанд Шеров. В Уральске к нему присоединились единомышленники из Казахстана — Жумабай Утаргалиев и Кайрат Иргизбаев. Помимо Рязани маршрут включал Оренбург, Самару, Ульяновск, Пензу. Путешествие общей протяженностью 3800 км завершится 9 мая на Красной площади в Москве.
Цель акции — увековечить память героев, отдать дань уважения ветеранам, вручить им памятные знамена и сувениры, вдохновить молодежь на сохранение исторической памяти.
© НКА "Алмаз"Актив узбекской национально-культурной автономии "Алмаз" города Рязани торжественно встретил участников международного веломарафона, посвященного 80-летию Победы над фашизмом.
Актив узбекской национально-культурной автономии Алмаз города Рязани торжественно встретил участников международного веломарафона, посвященного 80-летию Победы над фашизмом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2025
Актив узбекской национально-культурной автономии "Алмаз" города Рязани торжественно встретил участников международного веломарафона, посвященного 80-летию Победы над фашизмом.
© НКА "Алмаз"
В ходе встречи участников велопробега с представителями органов власти, школьниками, студентами и соотечественниками говорили о преемственности поколений, звучали песни военных лет на русском и узбекском языках. Зрителям представили видеоролик о Ташкентском мемориальном комплексе "Парк Победы", созданном, чтобы увековечить подвиг многонационального народа Узбекистана во Второй мировой войне.
© НКА "Алмаз"Актив узбекской национально-культурной автономии "Алмаз" города Рязани торжественно встретил участников международного веломарафона, посвященного 80-летию Победы над фашизмом.
Актив узбекской национально-культурной автономии Алмаз города Рязани торжественно встретил участников международного веломарафона, посвященного 80-летию Победы над фашизмом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2025
Актив узбекской национально-культурной автономии "Алмаз" города Рязани торжественно встретил участников международного веломарафона, посвященного 80-летию Победы над фашизмом.
© НКА "Алмаз"
Участники велопробега возложили цветы к памятнику героям Великой Отечественной войны в Рязани.
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