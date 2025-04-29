https://uz.sputniknews.ru/20250429/k-80-letiyu-velikoy-pobedy-v-sng-izdali-statisticheskiy-sbornik-49091433.html

К 80-летию Великой Победы: в СНГ издали статистический сборник

К 80-летию Великой Победы: в СНГ издали статистический сборник

Sputnik Узбекистан

Он включает данные о масштабах ущерба, причиненного народному хозяйству в 1941-1945 годах, о восстановлении промышленности и сельского хозяйства в послевоенные годы и дальнейшем развитии республик

2025-04-29T15:00+0500

2025-04-29T15:00+0500

2025-04-29T15:59+0500

победа

великая отечественная война

снг

статистика

сергей лебедев

узбекистан

ташкент

эксклюзив

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ТАШКЕНТ, 29 апреля — Sputnik. Межгосударственный статистический комитет СНГ издал статистический сборник "80 лет Великой Победы 1941-1945", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Презентация сборника прошла в ходе 105-го заседания экономического совета СНГ в Ташкенте.Как отметил Генсек СНГ Сергей Лебедев, годы войны убедительно показали, что интернациональная братская дружба народов Советского Союза была не мифом, а реальной великой силой. Помимо колоссальных людских потерь, огромный урон был нанесен экономике как СССР в целом, так и республик, входящих в его состав. По его словам, нельзя не отметить выдающийся вклад тружеников тыла, которые вместе с воинами приближали Великую Победу в невероятно трудных условиях, работая под лозунгом "Все для фронта! Все для победы!".Электронная версия сборника будет доступна на официальном сайте комитета, добавил он.

https://uz.sputniknews.ru/20250428/k-80-letiyu-velikoy-pobedy-mediagruppa-rossiya-segodnya-zapuskaet-proekt-49072271.html

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