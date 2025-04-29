https://uz.sputniknews.ru/20250429/k-80-letiyu-velikoy-pobedy-v-sng-izdali-statisticheskiy-sbornik-49091433.html
К 80-летию Великой Победы: в СНГ издали статистический сборник
К 80-летию Великой Победы: в СНГ издали статистический сборник
Sputnik Узбекистан
Он включает данные о масштабах ущерба, причиненного народному хозяйству в 1941-1945 годах, о восстановлении промышленности и сельского хозяйства в послевоенные годы и дальнейшем развитии республик
2025-04-29T15:00+0500
2025-04-29T15:00+0500
2025-04-29T15:59+0500
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снг
статистика
сергей лебедев
узбекистан
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эксклюзив
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ТАШКЕНТ, 29 апреля — Sputnik. Межгосударственный статистический комитет СНГ издал статистический сборник "80 лет Великой Победы 1941-1945", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Презентация сборника прошла в ходе 105-го заседания экономического совета СНГ в Ташкенте.Как отметил Генсек СНГ Сергей Лебедев, годы войны убедительно показали, что интернациональная братская дружба народов Советского Союза была не мифом, а реальной великой силой. Помимо колоссальных людских потерь, огромный урон был нанесен экономике как СССР в целом, так и республик, входящих в его состав. По его словам, нельзя не отметить выдающийся вклад тружеников тыла, которые вместе с воинами приближали Великую Победу в невероятно трудных условиях, работая под лозунгом "Все для фронта! Все для победы!".Электронная версия сборника будет доступна на официальном сайте комитета, добавил он.
https://uz.sputniknews.ru/20250428/k-80-letiyu-velikoy-pobedy-mediagruppa-rossiya-segodnya-zapuskaet-proekt-49072271.html
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победа снг статистика сборник
победа снг статистика сборник
К 80-летию Великой Победы: в СНГ издали статистический сборник
15:00 29.04.2025 (обновлено: 15:59 29.04.2025)
Эксклюзив
Он включает данные о масштабах ущерба, причиненного народному хозяйству в 1941-1945 годы, о восстановлении промышленности и сельского хозяйства в послевоенный период и дальнейшем развитии республик.
ТАШКЕНТ, 29 апреля — Sputnik. Межгосударственный статистический комитет СНГ издал статистический сборник "80 лет Великой Победы 1941-1945", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Презентация сборника прошла в ходе 105-го заседания экономического совета СНГ в Ташкенте.
Как отметил Генсек СНГ Сергей Лебедев, годы войны убедительно показали, что интернациональная братская дружба народов Советского Союза была не мифом, а реальной великой силой. Помимо колоссальных людских потерь, огромный урон был нанесен экономике как СССР в целом, так и республик, входящих в его состав. По его словам, нельзя не отметить выдающийся вклад тружеников тыла, которые вместе с воинами приближали Великую Победу в невероятно трудных условиях, работая под лозунгом "Все для фронта! Все для победы!".
"Сведения, которые содержит настоящий статистический сборник, дают представление о состоянии экономики республик, входивших в состав СССР, накануне и в годы войны. Представлены данные о масштабах ущерба, причиненного народному хозяйству, о восстановлении промышленности и сельского хозяйства в послевоенные годы и об основных результатах дальнейшего развития республик", — отметил Сергей Лебедев.
Электронная версия сборника будет доступна на официальном сайте комитета, добавил он.