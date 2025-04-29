https://uz.sputniknews.ru/20250429/vrach-perechislila-poleznye-vesennie-privychki-49097683.html

Врач перечислила полезные весенние привычки

Врач перечислила полезные весенние привычки

Sputnik Узбекистан

Невролог: Весна — отличное время пересмотреть свои привычки

2025-04-29T22:04+0500

2025-04-29T22:04+0500

2025-04-29T22:04+0500

это интересно

мнение эксперта

весна

здоровье

зож

правильное питание

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Весной человеку необходимо начать больше гулять, а также добавить в рацион больше свежих овощей и зелени, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.Также невролог рекомендовал добавить в рацион больше свежих овощей и зелени.В заключение он напомнил об употреблении достаточного количества воды.

https://uz.sputniknews.ru/20250422/mojet-li-chay-zamenit-vodu-48991576.html

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