https://uz.sputniknews.ru/20250429/vrach-perechislila-poleznye-vesennie-privychki-49097683.html
Врач перечислила полезные весенние привычки
Врач перечислила полезные весенние привычки
Sputnik Узбекистан
Невролог: Весна — отличное время пересмотреть свои привычки
2025-04-29T22:04+0500
2025-04-29T22:04+0500
2025-04-29T22:04+0500
это интересно
мнение эксперта
весна
здоровье
зож
правильное питание
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/18/23539640_0:17:3079:1748_1920x0_80_0_0_0731c2a1081440412d32e9b41faad191.jpg
Весной человеку необходимо начать больше гулять, а также добавить в рацион больше свежих овощей и зелени, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.Также невролог рекомендовал добавить в рацион больше свежих овощей и зелени.В заключение он напомнил об употреблении достаточного количества воды.
https://uz.sputniknews.ru/20250422/mojet-li-chay-zamenit-vodu-48991576.html
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врач весна привычки
Врач перечислила полезные весенние привычки
Невролог: Весна — отличное время пересмотреть свои привычки.
Весной человеку необходимо начать больше гулять, а также добавить в рацион больше свежих овощей и зелени, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.
"Весна — отличное время пересмотреть свои привычки. Это естественный повод начать больше гулять, проводить время на солнце. Регулярные прогулки укрепляют сосуды и нормализуют сон", — сказал он.
Также невролог рекомендовал добавить в рацион больше свежих овощей и зелени.
"Весна — хороший момент, чтобы отказаться от вредных привычек и вернуть здоровый режим дня: вставать пораньше, уменьшить вечернюю "зависимость" от экранов, уделять время физической активности", — перечислил Мартынов.
В заключение он напомнил об употреблении достаточного количества воды.