Врач: что нужно есть при анемии
"Анемия развивается по нескольким причинам: железо не поступает в организм и будет, так называемая, железодефицитная анемия, или железо поступает, но оно не усваивается, потому что нет необходимых составных частей, допустим, фолиевой кислоты, витамина B9, B12. Также влияют повышенные траты организма. Зачастую анемия может служить диагностическим маркером для выявления основной причины плохого самочувствия. Достаточно часто бывает, когда кровопотери превышают поступление железа. Чаще всего это бывает у девушек, когда обильные месячные, короткий менструальный цикл, недостаточное питание, сопутствующая патология желудочно-кишечного тракта или из-за геморроидальных узлов", — пояснила врач.
"Получить недостающее железо можно из красного мяса, но только этим нельзя ограничиваться. Придется прибегать к лечению таблетками. Однако и здесь есть масса подводных камней. Есть препараты железа двухвалентные и трехвалентные: одни дают больше осложнений со стороны желудочно- кишечного тракта, другие дают меньше. Обязательно нужно модифицировать пищевой рацион, потому что некоторые продукты мешают усвоению железа. В частности, молочные продукты, яйца, кофе, чай, продукты, богатые большим количеством крупноволокнистой клетчатки. Поэтому естественно надо отодвигать прием препаратов железа и этих продуктов", — резюмировала специалист.