https://uz.sputniknews.ru/20250430/vrach-chto-nujno-est-pri-anemii-49099657.html

Врач: что нужно есть при анемии

Врач: что нужно есть при анемии

Sputnik Узбекистан

Правильно подобранные продукты помогут восполнить дефицит железа в организме

2025-04-30T22:05+0500

2025-04-30T22:05+0500

2025-04-30T22:05+0500

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мнение эксперта

анемия

продукты

правильное питание

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Анемия — это снижение уровня гемоглобина, эритроцитов и нехватка железа в организме или, как говорят в простонародье, "малокровие" встречается довольно часто. Первыми признаками являются усталость и снижение давления, сердцебиение, бледность кожных покровов, сухость кожи и выпадение волос. Об этом радио Sputnik рассказала врач-кардиолог Татьяна Романенко.По словам специалиста, человек будет испытывать энергетический голод, когда в его организме мало форменных элементов крови, то есть элементов, которые переносят кислород.Чтобы точно определить, что происходит в организме, нужно сдать соответствующие анализы. В первую очередь речь идет об общем анализе крови — нужно оценить не просто уровень эритроцитов и гемоглобина, но и уровень ретикулоцитов, потому что повышенный уровень будет говорить о том, что организм предпринимает меры, чтобы не развилась анемия, организм работает в режиме повышенной боевой готовности.

https://uz.sputniknews.ru/20250429/vrach-perechislila-poleznye-vesennie-privychki-49097683.html

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