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Врач: что нужно есть при анемии
Врач: что нужно есть при анемии
Sputnik Узбекистан
Правильно подобранные продукты помогут восполнить дефицит железа в организме
2025-04-30T22:05+0500
2025-04-30T22:05+0500
это интересно
мнение эксперта
анемия
продукты
правильное питание
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Анемия — это снижение уровня гемоглобина, эритроцитов и нехватка железа в организме или, как говорят в простонародье, "малокровие" встречается довольно часто. Первыми признаками являются усталость и снижение давления, сердцебиение, бледность кожных покровов, сухость кожи и выпадение волос. Об этом радио Sputnik рассказала врач-кардиолог Татьяна Романенко.По словам специалиста, человек будет испытывать энергетический голод, когда в его организме мало форменных элементов крови, то есть элементов, которые переносят кислород.Чтобы точно определить, что происходит в организме, нужно сдать соответствующие анализы. В первую очередь речь идет об общем анализе крови — нужно оценить не просто уровень эритроцитов и гемоглобина, но и уровень ретикулоцитов, потому что повышенный уровень будет говорить о том, что организм предпринимает меры, чтобы не развилась анемия, организм работает в режиме повышенной боевой готовности.
https://uz.sputniknews.ru/20250429/vrach-perechislila-poleznye-vesennie-privychki-49097683.html
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врач анемия продукты
врач анемия продукты

Врач: что нужно есть при анемии

22:05 30.04.2025
© unsplash.com/Louis HanselЧеловек, употребляющий пищу.
Человек, употребляющий пищу. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2025
© unsplash.com/Louis Hansel
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Правильно подобранные продукты помогут восполнить дефицит железа в организме.
Анемия — это снижение уровня гемоглобина, эритроцитов и нехватка железа в организме или, как говорят в простонародье, "малокровие" встречается довольно часто. Первыми признаками являются усталость и снижение давления, сердцебиение, бледность кожных покровов, сухость кожи и выпадение волос. Об этом радио Sputnik рассказала врач-кардиолог Татьяна Романенко.
По словам специалиста, человек будет испытывать энергетический голод, когда в его организме мало форменных элементов крови, то есть элементов, которые переносят кислород.

"Анемия развивается по нескольким причинам: железо не поступает в организм и будет, так называемая, железодефицитная анемия, или железо поступает, но оно не усваивается, потому что нет необходимых составных частей, допустим, фолиевой кислоты, витамина B9, B12. Также влияют повышенные траты организма. Зачастую анемия может служить диагностическим маркером для выявления основной причины плохого самочувствия. Достаточно часто бывает, когда кровопотери превышают поступление железа. Чаще всего это бывает у девушек, когда обильные месячные, короткий менструальный цикл, недостаточное питание, сопутствующая патология желудочно-кишечного тракта или из-за геморроидальных узлов", — пояснила врач.

Чтобы точно определить, что происходит в организме, нужно сдать соответствующие анализы. В первую очередь речь идет об общем анализе крови — нужно оценить не просто уровень эритроцитов и гемоглобина, но и уровень ретикулоцитов, потому что повышенный уровень будет говорить о том, что организм предпринимает меры, чтобы не развилась анемия, организм работает в режиме повышенной боевой готовности.

"Получить недостающее железо можно из красного мяса, но только этим нельзя ограничиваться. Придется прибегать к лечению таблетками. Однако и здесь есть масса подводных камней. Есть препараты железа двухвалентные и трехвалентные: одни дают больше осложнений со стороны желудочно- кишечного тракта, другие дают меньше. Обязательно нужно модифицировать пищевой рацион, потому что некоторые продукты мешают усвоению железа. В частности, молочные продукты, яйца, кофе, чай, продукты, богатые большим количеством крупноволокнистой клетчатки. Поэтому естественно надо отодвигать прием препаратов железа и этих продуктов", — резюмировала специалист.

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