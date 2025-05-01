https://uz.sputniknews.ru/20250501/kak-pravilno-pit-vodu-49115537.html

Как правильно пить воду — врач

Как правильно пить воду — врач

Sputnik Узбекистан

Вода должна приносить пользу, а не стресс

2025-05-01T22:01+0500

2025-05-01T22:01+0500

2025-05-01T22:01+0500

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мнение эксперта

питьевая вода

здоровье

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Пить воду нужно равномерно в течение дня, опираясь на формулу "30 миллилитров на один килограмм веса" и избегая экстремальных объемов, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарему Тен. Также врач призвала не игнорировать ночную жажду, которая может сигнализировать о болезни.

https://uz.sputniknews.ru/20250427/vrach-raskryla-polzu-teploy-vody-pri-prostude-49060513.html

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