https://uz.sputniknews.ru/20250501/kak-pravilno-pit-vodu-49115537.html
Как правильно пить воду — врач
Как правильно пить воду — врач
Sputnik Узбекистан
Вода должна приносить пользу, а не стресс
2025-05-01T22:01+0500
2025-05-01T22:01+0500
2025-05-01T22:01+0500
это интересно
мнение эксперта
питьевая вода
здоровье
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Пить воду нужно равномерно в течение дня, опираясь на формулу "30 миллилитров на один килограмм веса" и избегая экстремальных объемов, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарему Тен. Также врач призвала не игнорировать ночную жажду, которая может сигнализировать о болезни.
https://uz.sputniknews.ru/20250427/vrach-raskryla-polzu-teploy-vody-pri-prostude-49060513.html
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вода питье польза
Как правильно пить воду — врач
Вода должна приносить пользу, а не стресс.
Пить воду нужно равномерно в течение дня, опираясь на формулу "30 миллилитров на один килограмм веса" и избегая экстремальных объемов, сообщает РИА Новости
со ссылкой на руководителя центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарему Тен.
"Вода — незаменимый элемент здоровья, но ее употребление требует осознанности. Прислушивайтесь к организму: жажда, цвет мочи и общее самочувствие — лучшие ориентиры. Соблюдайте пять главных правил по приему воды: пейте по формуле 30 миллилитров на один килограмм, но не заставляйте себя через силу. Распределяйте воду равномерно в течение дня", — пояснила Тен.
Также врач призвала не игнорировать ночную жажду, которая может сигнализировать о болезни.
"Избегайте экстремальных объемов, например, более одного литра в час. Выбирайте комфортную температуру воды. И помните: вода должна приносить пользу, а не стресс", — заключила Тен.