https://uz.sputniknews.ru/20250502/filial-rossiyskogo-vuza-tashkent-otkrylas-peredovaya-injenernaya-shkola-49156207.html

В филиале российского вуза в Ташкенте открылась передовая инженерная школа

В филиале российского вуза в Ташкенте открылась передовая инженерная школа

Sputnik Узбекистан

Школа станет платформой для реализации совместных научных проектов, проведения научно-исследовательских работ и внедрения инновационных решений специалистами из России и Узбекистана.

2025-05-02T12:46+0500

2025-05-02T12:46+0500

2025-05-02T14:20+0500

высшее образование

россия

узбекистан

ташкент

инженер

искусственный интеллект

наука

кадры

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Передовая инженерная школа по российскому опыту открылась в филиале Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в Ташкенте Об этом сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций республики. Ранее первый замминистра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Шохрух Далиев заявлял журналистам, что шесть передовых инженерных школ по российскому опыту планируется создать в республике. Как отмечается, открытие новой структуры состоялось в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 30-летию со дня основания филиала. В церемонии приняли участие министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Конгратбай Шарипов и заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. В ведомстве отметили, что школа станет платформой для реализации совместных научных проектов, проведения научно-исследовательских работ и внедрения инновационных решений специалистами из России и Узбекистана. В заключении мероприятия произведен символический запуск кнопки "пуск", ознаменовавший открытие Передовой инженерной школы Искусственного интеллекта. Передовые инженерные школы (ПИШ) ― федеральный проект Минобрнауки РФ. Его ключевая цель — подготовить высококвалифицированных инженеров нового поколения, способных обеспечить технологический суверенитет России.

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