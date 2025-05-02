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https://uz.sputniknews.ru/20250502/filial-rossiyskogo-vuza-tashkent-otkrylas-peredovaya-injenernaya-shkola-49156207.html
В филиале российского вуза в Ташкенте открылась передовая инженерная школа
В филиале российского вуза в Ташкенте открылась передовая инженерная школа
Sputnik Узбекистан
Школа станет платформой для реализации совместных научных проектов, проведения научно-исследовательских работ и внедрения инновационных решений специалистами из России и Узбекистана.
2025-05-02T12:46+0500
2025-05-02T14:20+0500
высшее образование
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ташкент
инженер
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Передовая инженерная школа по российскому опыту открылась в филиале Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в Ташкенте Об этом сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций республики. Ранее первый замминистра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Шохрух Далиев заявлял журналистам, что шесть передовых инженерных школ по российскому опыту планируется создать в республике. Как отмечается, открытие новой структуры состоялось в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 30-летию со дня основания филиала. В церемонии приняли участие министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Конгратбай Шарипов и заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. В ведомстве отметили, что школа станет платформой для реализации совместных научных проектов, проведения научно-исследовательских работ и внедрения инновационных решений специалистами из России и Узбекистана. В заключении мероприятия произведен символический запуск кнопки "пуск", ознаменовавший открытие Передовой инженерной школы Искусственного интеллекта. Передовые инженерные школы (ПИШ) ― федеральный проект Минобрнауки РФ. Его ключевая цель — подготовить высококвалифицированных инженеров нового поколения, способных обеспечить технологический суверенитет России.
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образование школа рф узбекистан ташкент инженер школа
образование школа рф узбекистан ташкент инженер школа

В филиале российского вуза в Ташкенте открылась передовая инженерная школа

12:46 02.05.2025 (обновлено: 14:20 02.05.2025)
© Филиал РЭУ имени Г. В. Плеханова в ТашкентеФилиал РЭУ имени Г. В. Плеханова в Ташкенте
Филиал РЭУ имени Г. В. Плеханова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2025
© Филиал РЭУ имени Г. В. Плеханова в Ташкенте
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Школа станет платформой для реализации совместных научных проектов, проведения научно-исследовательских работ и внедрения инновационных решений специалистами из России и Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Передовая инженерная школа по российскому опыту открылась в филиале Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в Ташкенте Об этом сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций республики.
Ранее первый замминистра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Шохрух Далиев заявлял журналистам, что шесть передовых инженерных школ по российскому опыту планируется создать в республике.
© Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. ПлехановаТашкентский филиал отмечает 30-летие успешной деятельности: итоги, достижения, новые направления развития
Ташкентский филиал отмечает 30-летие успешной деятельности: итоги, достижения, новые направления развития - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2025
Ташкентский филиал отмечает 30-летие успешной деятельности: итоги, достижения, новые направления развития
© Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова

"В Ташкентском филиале Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова начала работу передовая инженерная школа (ПИШ). Она будет способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта", — говорится в сообщении.

Как отмечается, открытие новой структуры состоялось в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 30-летию со дня основания филиала.
В церемонии приняли участие министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Конгратбай Шарипов и заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
© Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. ПлехановаТашкентский филиал отмечает 30-летие успешной деятельности: итоги, достижения, новые направления развития
Ташкентский филиал отмечает 30-летие успешной деятельности: итоги, достижения, новые направления развития - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2025
Ташкентский филиал отмечает 30-летие успешной деятельности: итоги, достижения, новые направления развития
© Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова

"Мы видим востребованность филиала, и я уверен, что открываемая Передовая инженерная школа Искусственного интеллекта, направленная на подготовку специалистов, способных интегрировать и применять передовые технологии ИИ для решения ключевых задач в экономике, будет также очень востребована. Очень важно, что она открывается в духе и в соответствии с решениями президентов наших стран", — сказал Константин Могилевский.

В ведомстве отметили, что школа станет платформой для реализации совместных научных проектов, проведения научно-исследовательских работ и внедрения инновационных решений специалистами из России и Узбекистана.
В заключении мероприятия произведен символический запуск кнопки "пуск", ознаменовавший открытие Передовой инженерной школы Искусственного интеллекта.
Передовые инженерные школы (ПИШ) ― федеральный проект Минобрнауки РФ. Его ключевая цель — подготовить высококвалифицированных инженеров нового поколения, способных обеспечить технологический суверенитет России.
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