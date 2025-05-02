https://uz.sputniknews.ru/20250502/turizm-xorezm-karakalpakstan-budet-osuschestvlyatsya-edinoy-kontseptsii--49143925.html
Туризм в Хорезме и Каракалпакстане будет осуществляться по единой концепции — президент
Туризм в Хорезме и Каракалпакстане будет осуществляться по единой концепции — президент
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана выступил на торжественной церемонии открытия международного туристического центра "Арда Хива" в городе Хиве.
2025-05-02T11:58+0500
2025-05-02T11:58+0500
2025-05-02T12:18+0500
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Развитие туризма в Хорезме и Каракалпакстане мы будем осуществлять на основе единой концепции. Для этого будет разработан проект туристического кольца "Хорезм – Каракалпакстан", появятся новые туристические села. Реализуется большая программа по развитию дорог, будет полностью отремонтирована автодорога Ургенч – Гурлен – Мангит. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на открытии туристического центра "Арда Хива" в городе Хиве.По словам главы государства, Хорезм обладает огромным, еще не полностью задействованным туристическим потенциалом.Работа по строительству комплекса начнется в текущем году. Ее возглавит премьер-министр республики Абдулла Арипов.Президент сообщил, что в Тупроккалинском районе на 5 тысячах гектаров степи будут развиваться сафари- и охотничий туризм. На берегах каналов Газават, Палван, Шават, протекающих через Ургенч, Шават, Кошкупыр, Хиву и Хазарасп, начнут действовать 80 сервисных, торгово-развлекательных объектов общей стоимостью $50 млн. В Багатском, Гурленском, Янгибазарском и Ургенчском районах будут созданы туристические села.Президент обратил внимание на еще один вопрос. Он сообщил, что для этого будет разработан проект туристического кольца "Хорезм — Каракалпакстан". Например, в 80 километрах от Хивы находится Элликкалинский район, где расположены представляющие интерес для туристов памятники Аяз-кала и Тупрок-кала. Также в районе Ахчакуля имеется вся инфраструктура для развития пляжного туризма. В Берунийском районе одним из уникальных объектов для паломнического туризма является место поклонения "Султан Увайс". В связи с этим начнется реализация большой программы по развитию дорог, соединяющих эти территории, и придорожной инфраструктуры. Кроме того, будет полностью отремонтирована автомобильная дорога Ургенч – Гурлен – Мангит.Президент напомнил, что к городу Хиве проложена железная дорога, построен новый вокзал, полностью электрифицирована железная дорога Бухара – Ургенч – Хива. В 2026 году по этому маршруту будет налажено курсирование современных скоростных поездов, названных в честь Джалолиддина Мангуберды. В ближайшем будущем эти скоростные поезда будут ездить до Нукуса.Глава государства выразил уверенность в том, что самоотверженный труд позволит превратить Хорезм и Каракалпакстан в один из самых красивых и благоустроенных в мире регионов, где развиты науки и инновации, культура и искусство.
https://uz.sputniknews.ru/20250502/shavkat-mirziyoev-otkrytie-turisticheskiy-tsentr-arda-xiva-49136369.html
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туризм каракалпакстан хорезм хива
туризм каракалпакстан хорезм хива
Туризм в Хорезме и Каракалпакстане будет осуществляться по единой концепции — президент
11:58 02.05.2025 (обновлено: 12:18 02.05.2025)
Президент Узбекистана выступил на торжественной церемонии открытия международного туристического центра "Арда Хива" в городе Хиве.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Развитие туризма в Хорезме и Каракалпакстане мы будем осуществлять на основе единой концепции. Для этого будет разработан проект туристического кольца "Хорезм – Каракалпакстан", появятся новые туристические села. Реализуется большая программа по развитию дорог, будет полностью отремонтирована автодорога Ургенч – Гурлен – Мангит. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на открытии туристического центра "Арда Хива" в городе Хиве.
По словам главы государства, Хорезм обладает огромным, еще не полностью задействованным туристическим потенциалом.
"Как известно, 2 400 гектаров земли в Хивинском районе мы передаем городу Хиве. Здесь будет возведен туристический комплекс "Звезда пустыни". На этой территории будут построены гостиницы, развлекательные центры, гастрономические и торговые улицы, музеи, экодома, летний лагерь, объекты экстремального туризма", — отметил президент.
Работа по строительству комплекса начнется в текущем году. Ее возглавит премьер-министр республики Абдулла Арипов.
Президент сообщил, что в Тупроккалинском районе на 5 тысячах гектаров степи будут развиваться сафари- и охотничий туризм. На берегах каналов Газават, Палван, Шават, протекающих через Ургенч, Шават, Кошкупыр, Хиву и Хазарасп, начнут действовать 80 сервисных, торгово-развлекательных объектов общей стоимостью $50 млн. В Багатском, Гурленском, Янгибазарском и Ургенчском районах будут созданы туристические села.
"Мы поставили перед собой высокую цель бережного сохранения, обогащения и широкой популяризации в мире огромного научного и духовного наследия наших предков. В этом плане сад на 2-х гектарах рядом с Академией Маъмуна станет "смарт"-музеем под открытым небом под названием "Великие мыслители". Здесь туристам в интерактивной форме на нескольких иностранных языках будут представлены достойный жизненный путь и богатое творческое наследие десятков наших великих предков, которых взрастила хорезмская земля", — сказал глава государства.
Президент обратил внимание на еще один вопрос.
"Жителям Хорезмской области и Каракалпакстана, живущим на обоих берегах Амударьи, Всевышний даровал общую судьбу. Историю, культуру и традиции этих двух соседних регионов невозможно представить отдельно друг от друга. В связи с этим развитие туризма в Хорезме и Каракалпакстане мы будем осуществлять на основе единой концепции", — сказал Мирзиёев.
Он сообщил, что для этого будет разработан проект туристического кольца "Хорезм — Каракалпакстан". Например, в 80 километрах от Хивы находится Элликкалинский район, где расположены представляющие интерес для туристов памятники Аяз-кала и Тупрок-кала. Также в районе Ахчакуля имеется вся инфраструктура для развития пляжного туризма. В Берунийском районе одним из уникальных объектов для паломнического туризма является место поклонения "Султан Увайс".
В связи с этим начнется реализация большой программы по развитию дорог, соединяющих эти территории, и придорожной инфраструктуры. Кроме того, будет полностью отремонтирована автомобильная дорога Ургенч – Гурлен – Мангит.
Президент напомнил, что к городу Хиве проложена железная дорога, построен новый вокзал, полностью электрифицирована железная дорога Бухара – Ургенч – Хива. В 2026 году по этому маршруту будет налажено курсирование современных скоростных поездов, названных в честь Джалолиддина Мангуберды. В ближайшем будущем эти скоростные поезда будут ездить до Нукуса.
Глава государства выразил уверенность в том, что самоотверженный труд позволит превратить Хорезм и Каракалпакстан в один из самых красивых и благоустроенных в мире регионов, где развиты науки и инновации, культура и искусство.